Brazílie: Homosexuál uvězněn za zveřejnění vtipu o Bolsonarovi na Twitteru

8. 3. 2021 / Fabiano Golgo





João Reginaldo da Silva Júnior viděl v televizi, že se prezident Jair Bolsonaro chystá navštívit jeho město (Uberlândia). Na Twitteru napsal: „Lidi, Bolsonaro bude zítra v našem městě ... Pokusí se někdo stát národním hrdinou?“ Za tuto větu provedla federální policie razii do domu tohoto čtyřiadvacetiletého mladíka a muž byl zatčen a převezen do vězení bez nároku na jakoukoli právní pomoc po dobu 48 hodin na základě zákona o „bezpečnosti státu“ zavedeného vojenskou diktaturou (1964-1985). Protože je ten mladík homosexuál, hrozilo mu, že „se jeho sen stát se ženou brzy promění ve skutečnost, protože bude v cele s desítkami mužů bez sexu“. Podle policie jeho tweet obsahoval skrytou zprávu požadující vraždu prezidenta.



Týden předtím Bolsonaro prolomil stoletou tradici univerzit, které si volí své vlastní rektory. Tento brazilský prezident, který sotva dokáže napsat jedinou větu bez hrubých gramatických a pravopisných chyb, se bez jakéhokoli výběrového řízení vybral svého kámoše a jmenoval ho rektorem významné federálního státní univerzity ve městě Pelotas (univerzita vytvořila systém pro přesné hlášení úmrtí na Covid-19, sabotující vládní manipulaci s daty). Během interní videokonference mezi profesory této univerzity jeden z nich - epidemiolog - zahrnul prezidentovy činy řadou urážek. nazval je návratem k metodám vojenské diktatury a zařekl se, že se ostře postaví proti těmnto politickým zásahům radikálních politiků do činnosti univerzit.



Bolsonaro využil svých zákonných pravomocí a suspendoval všechny profesory, účastnící se této videokonference a zahájil pronásledování hrozící čtyřmi lety vězení profesoru, který prezidenta ostře kritizoval. A soudce zakázal suspendovaným profesorům mluvit s médii. Profesor epidemiolog má nyní zakázáno účastnit se výzkumu týkajícího se covidu-19 a má dvouletý roubík, díky němuž je pro něj nezákonné mluvit o tomto problému s kýmkoli.



Komikovi, který moderuje pořad televizních rozhovorů, jako je Show Jana Krause (který vychází z americké The Tonight Show, která se vysílá od roku 1954), Danilo Gentili, se stal také terčem výhrůžek, že skončí ve vězení podle zákona o bezpečnosti státu, za to, že v televizi žertem řekl, že pokud Kongres přijme zákon, který se v minulých dnech poslanci pokusil schválit, který jim má poskytnout imunitu před uvězněním dokonce i za vraždu, by bylo na čase napadnout legislativní budovu tak, jak to učinili Trumpovi příznivci. Bez ohledu na to, že je tokomik a že si dělal legraci z povstání na americkém Kapitolu, Bolsonarova politická strana požádala policii, aby proti tomuto televiznímu moderátoru zasáhla.





Ministr obrany a ministr komunikací se spojili ve snaze vytvořit obrovský seznam se jmény novinářů a umělců, kteří jsou považováni za nebezpečné. Ti, kteří jsou na seznamu, nemohou získat žádný druh vládní pomoci a dvě federální státní banky (Banco do Brasil a Caixa Econômica) dostaly příkaz, aby jim neposkytovaly ani půjčky, ani jiné finanční úvěry pro osobní účely. Vznikl tak opravdu maccarthyistický seznam, který dokonce přidal slovo „komunista“, k charakteristice některých osob na tomto seznamu jako důvod, proč by měli být potrestáni.



Poté, co se Bolsonaro dostal k moci, ze sedmi celostátních televizních stanic (Globo, Bandeirantes, SBT, Record, RedeTV, Cultura, TV Brasil) si pouze televize Globo zachovala nezávislou žurnalistiku, která odsuzuje a odkrývá všechny současné excesy a nedemokratické činy vlády. Ostatní televize se staly oficiálními hlasy pro krajní pravici a křesťanskou fundamentalistickou rétoriku kapitána, který se stal prezidentem. A tak Bolsonaro otevřeně a opakovaně vyhrožuje, že odebere televizi Globo vysílací licenci, stejně jako to udělal Hugo Chávez hlavní mediální skupině Venezuely Globovisión a Rodrigo Duterte nejdůležitější filipínské televizní stanici ABS-CBN.



Nejnovějším počinem, který odráží étos vojenské diktatury, bylo pozastavení daňových úlev pro společnosti, které poskytují peníze na umění, a deformace takzvaného Rouanetova zákona, pojmenovaného na počest bývalého brazilského velvyslance v České republice, intelektuála Sérgia Rouaneta, který měl zásadní roli pro financování divadelních her a brazilského filmu. Bez něj Bolsonaro likviduje možnost jakékoli jiné kulturní produkce, než jsou levné muzikály a filmové komedie. Zákon byl zmařen takovým způsobem, že pouze křesťanské filmy a hry budou moci žádat o státní dotace.



Křesťanská fundamentalistická vláda krajně pravicového bývalého kapitána armády Bolsonara již poskytla 24 tisícům osob z vojenského personálu pohodlné, dobře placené státní funkce. Z 26 ministrů je 12 generálů. Bez puče Bolsonaro jednoduše vytvořil v Brazílii vojenskou vládu. Podobně jako ve Venezuele odebírá tento okruh vojáků zemi svobody prostřednictvím méně známých předpisů, jako je například to, co se smí učit ve škole nebo likvidace práv transsexuálů, pronásledování disentu a pokusy o cenzuru.

