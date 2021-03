Jen očkování nás nezachrání

10. 3. 2021





V Británii už bylo očkováno více než 30 procent obyvatelstva. Hlavní anglický vládní zdravotník však varoval před novou vlnou pandemie, pokud by se lockdown zrušil příliš brzo



Profesor Chris Whitty, hlavní anglický vládní zdravotník, varoval poslance v Dolní sněmovně, že předčasné zrušení nynějšího přísného lockdownu v Británii by ohrozilo zemi vážnější třetí vlnou nákaz, hospitalizací a úmrtí.

I když pokračuje očkování v Británii velmi zdárně a třetina obyvatelstva už byla proočkována nejméně jednou vakcínou, v zemi je stále ještě mnoho zranitelných lidí, kteří nejsou chráněni, buď protože nebyli očkováni, anebo protože vakcína pro ně nefunguje.







Jiní odborníci poukázali na to, že pokud vakcíny fungují u 90 procent obyvatelstva, 10 zbývajících procent je stále ještě v Británii 6 milionů lidí. To je hodně ohrožených osob.



"Je velmi důležité, abychom nevytvářeli dojem, že očekáváme, že pandemie jen tak zmizí a že už nebudou žádná další úmrtí," řekl Whitty. "To není realistické a předstírat něco takového britské veřejnosti by bylo naprosto nesprávné."Třetí vlna nákazy by vznikla koncem léta anebo na podzim a v zimě, řekl Whitty. Bude to záviset na tom, jak rozšířený by ještě byl virus ve společnosti v době, kdy by země lockdown rozvolnila, a na tom, jak účiná bude vakcína a další opatření jako roušky, mytí rukou a testování a trasování.Experti v britské vládní modelovací skupině vypočítali, že i podle nejoptimističtějšího scénáře by mohlo v Británii ještě zemřít 30 000 lidí, možná 100 000."Z veškerého modelování vyplývá, že dojde k další vlně, která si nalezne buď lidi, kteří nebyli očkováni, anebo u nichž vakcína nefunguje, a někteří z nich skončí v nemocnici a někteří z nich bohužel zemřou a to je realita toho, v jaké situaci se nacházíme," řekl Whitty v parlamentním výboru pro vědu a techniku."Modelování prostě odráží skuetčnost, že protože tohle je tak široce rozšířený virus mezi velké množství lidí, i když máte relativně malé množství lidí, které zůstává zranitelné, celkem je to ještě pořád obrovský počet."Whitty vysvětlil, že je vysoce nepravděpodobné, že by se situaci v Británii v nadcházejících týdnech natolik zlepšila, že by bylo možno rychle otevřít restaurace a dovolit lidem, aby se setkávali v místnostech."Je velmi lehké zapomenout, jak rychle se situace může radikálně zhoršit, jestliže ji velmi pečlivě nehlídáme," řekl Whitty. "Nesmíme akcelerovat novou vlnu a pak ji muset zase znovu potlačovat, rozvolnit a pak okamžitě zase dělat lockdown."Podrobnosti v angličtině ZDE