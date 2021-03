V Řecku zemřelo na koronavirus nemluvně ve věku 37 dní

Průběžné zpravodajství:

9. 3. 2021

V pondělí 8.3. bylo v ČR zaznamenáno dalších 10 466 nových denních nákaz. Zemřelo 22 147 lidí, to je denní nárůst o 265 mrtvých. V nemocnicích je 8478 lidí, to jen nárůst o 499 osob. Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu 1 335 815 osob . MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE .

V pondělí 8.3. bylo v ČR očkováno jen 29,439 osob. Ukončeno bylo očkování jen u 4300 osob. (Celkem bylo od začátku očkování proočkováno 862,670 dávek.



https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-lednovych-umrti-zlomil-historicke-rekordy



9. března 2021



V lednu 2021 zemřelo podle předběžných údajů 15,9 tisíce obyvatel České republiky, tedy o 50 % více oproti pětiletému průměru let 2015–2019. Absolutně jde o nárůst o 5,3 tisíce osob. Na každých 100 tisíc obyvatel tak letos v lednu připadlo 148 úmrtí, kdežto v průměrném lednu z let 2015–2019 to bylo 100 úmrtí.



„Počet zemřelých byl v lednu vysoce nadprůměrný ve všech krajích. Nejvíce převýšil průměr z let 2015–2019 v Karlovarském kraji, kde byl letos více než dvojnásobný. Počty zemřelých zde navíc jako v jediném kraji v průběhu jednotlivých kalendářních týdnů plynule rostly,“ upozorňuje Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. O 85 % nad pětiletým průměrem byl počet zemřelých v Královéhradeckém kraji. Následovaly kraje Moravskoslezský a Liberecký, kde byl nárůst zemřelých o 63, resp. 62 %. Naopak Hlavní město Praha bylo s 27% nárůstem krajem s nejmenším navýšením počtu zemřelých v měsíci lednu. Méně než 40% bylo zvýšení počtu zemřelých již jen v kraji Plzeňském a Jihočeském.







https://twitter.com/dan_prokop/status/1369253587369529353?s=20



Ivan Kytka, novinář žijící v Londýně, se pokusil v Deníku N (placený přístup) vysvětlit, proč je situace s pandemií v Británii nyní mnohokrát lepší než v ČR, přestože donedávna Británie a ČR dělaly skoro stejně chyby a byly na tom stejně špatně. Citujeme pár vět:



"Při pohledu z periferie Evropy je zřejmé, že současná česká vládní garnitura nedokázala ve druhé vlně veřejnost přesvědčit, jak závažný průběh může onemocnění covid-19 mít. Nedokázala jí vysvětlit zásady základní pandemické prevence. Nedokázala vysvětlit že společenská ohleduplnost a solidarita jsou občanskými ctnostmi a společnými hodnotami, kolem kterých se sluší v čase krize bez reptání a bez výmluv semknout. V polovině prosince se navíc Britové vrátili k ještě tvrdší restrikci: s výjimkou života a zdraví ohrožujících situací zakázali vzájemné návštěvy rodin v domácnostech. Veřejnost vzala bez remcání na vědomí, že dlouhodobé společné pobyty v uzavřených místnostech bez vzdušné ventilace jsou jedním z hlavních rizik pro šíření viru a onemocnění.



Veřejný – často nevyslovený a nevyslovovaný – konsenzus ve věci základních mravních hodnot činí občanskou společnost v krizi odolnější a úspěšnější.



Z britského pohledu by tedy bylo rozumnější připravit českou společnost v těchto dnech spíše na tříměsíční, nikoliv třítýdenní přísnou karanténu. Vyhlašovaná vládní rozhodnutí by měla být rázná, jednoduchá, srozumitelná, spravedlivá a univerzální.



Každý obyvatel Spojeného království s výplatní páskou či řádně vyplněným daňovým přiznáním má už přesně rok automaticky nárok na 80 procent svého příjmu z předcházejícího daňového roku – v přepočtu do výše 75 tisíc korun hrubého měsíčního platu. Právě pevnost či pružnost sociální sítě zvyšovaly ochotu podřídit se drakonickým vládním instrukcím.



Do distribuce vakcín Johnson zapojil armádu, systém registrace pro jistotu zdvojil, aby sítem nikdo nepropadl. Systém rozdělení do věkových skupin je přehledný a srozumitelný. Na vakcinaci se lze objednat centrálně na internetu či telefonicky a také přes svého obvodního lékaře. Po naočkování zhruba třetiny britské populace vyčkává nebo vakcínu odmítá podle vládních statistik jeni jedno procento obyvatel."



- Vakcína firem Pfizer/BioNTech je účinná proti brazilské variantě, která se tam rychle šíří. Vyplývá to ze studie vydané v pondělí v New England Journal of Medicine.





- Británie zaznamenala už "jen" 4712 nových nákaz a 65 nových denních úmrtí. V nemocnicích však je stále 10 898 osob, je to ale o 3942 méně než minulý týden. 33,5 procent britského obyvatelstva bylo očkováno nejméně jednou dávkou vakcíny.



- Řecko truchlí po úmrtí nejmladší oběti koronaviru, nemluvněti ve věku pouhých 37 dní. V Řecku zemřelo dosud 6800 osob.- Americké letecké společnosti žádají Joea Bidena, aby podpořil dočasné předpisy pro cestování letadly, aby se zastavil krach leteckého průmyslu.