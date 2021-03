97% mladých žen je v Británii terčem sexuálního obtěžování

10. 3. 2021

(V ČR údajně padesát procent. Jenom? JČ) Téměř všechny mladé ženy v Británii byly terčem sexuálního obtěžování. Vyplývá to z průzkumu organizace UN Women UK. Ta varuje, že většina žen ztratila víru, že by viníci byli kdy potrestáni. 97% žen ve věku 18-24 let uvedlo, že byly obětí sexuálního obtěžování a 80% žen každého věku konstatovalo, že jsou na veřejnosti terčem sexuálního obtěžování. "Tohle je krize lidských práv. Nestačí pořád jen říkat, že 'tohle je příliš složitý problém, s tím se nedá nic dělat' - je nutno to řešit teď," řekla Claire Barnet, ředitelka organizace UN Women UK. "Jde o situaci, v níž mladší ženy jsou nuceny neustále měnit své chování ve snaze vyhnout se útokům či proměňování v předmět a starší ženy mají vážné obavy o svou osobní bezpečnost, kdykoliv opustí dům po setmění - a v zimě i dokonce během dne."

Z průzkumu organizace YouGov, která se dotazovala více než 1000 žen, vyplývá, že ženy nemají absolutně žádnou důvěru, že by úřady byly schopny či ochotny zasahovat proti sexuálnímu obtěžování. 96% žen o incidentech sexuálního obtěžování úřady vůbec neinformuje a 45% žen říká, že by to nic nezměnilo. Jde o ženy, které byly osahávány, sledovány delší dobu na ulici či donuceny k sexu, konstatuje organizace UN Women UK.Organizace nyní shromáždila příběhy od 400 žen a poslala vedoucím politikům otevřené dopisy. Požaduje lepší design veřejného prostoru, zlepšení systémů pro udávání sexuálního obtěžování a výchovu."Jinde ve světě vidíme opravdu efektivní výsledky. Potíž je, že my v Británii vůbec nepracujeme na genderově založeném násilí, které se děje každý den doma, zvlášť ženám a marginalizovaným skupinám," řekla Barnettová.Laura Bates, zakladatelka projektu Everyday Sexism uvedla, že ženy dobře vědí, že jsou terčem sexuálního násilí, ale nemají absolutně žádnou víru v systém, který je "úplně rozbitý"."Když hovoříte o agresivním pískání na ženy nebo o šikanování na ulici, dostanete se na titulní stránky bulvárního tisku jako 'extremistická feministka' a jste obviněna, že přeháníte, takže samozřejmě mladé ženy usuzují, že je nikdo nebude brát vážně, když si budou stěžovat," uvedla Batesová. Poukázala na průzkum britského odborového kongresu TUC/Everyday Sexism, z něhož vyplývá, že 52 procent žen čelí sexuální šikaně v zaměstnání. 20 procent žen, které to udaly, uvedlo, že se nic nezměnilo a 16 procent svědčilo, že se jejich situace po udání šikanování jen zhoršila."Kořenem toho všeho je normalizace představy, že ženské tělo na veřejnosti je prostě majetkem všech a mladé ženy se s tím prostě musejí vyrovnat. Tuhle normalizaci musíme odstranit změnou politické strategie a také v tisku," dodala Batesová.Podrobnosti v angličtině ZDE