Navzdory korupčním skandálům a neuvěřitelné nekompetenci, Boris Johnson je nyní u Angličanů nesmírně populární

15. 3. 2021





Poté, co Boris Johnson během jara tleskal každý čtvrtek ve 20 hodin na počet pracovníkům státního zdravotnictví za jejich boj proti covidu, když minulý týden zveřejnila jeho vláda svůj nový státní rozpočet, poskytl zdravotním sestrám jen 1 procentní zvýšení platu, což je nižší než inflace, takže jim plat snížil. Tento děsivý spektákl je o to výraznější ve srovnání s 37 miliardami liber (1110 miliard Kč), kteroužto částku Johnson vyplýtval nefunkčním testovacím a trasovacím systémem, do jehož čela jmenoval svou kamarádku Dido Harding.





Jenže ani tento skandál nic nezmění. Podle nejnovějšího průzkumu veřejného mínění mají Johnsonovi konzervativci 13 procentní volební náskok před labouristy. Jak konstatoval rozhlasový moderátor James O'Brien: "Jejich naprosté selhání a totální neschopnost nás uchránit před obrovskými, reálnými, fatálními problémy jak se zdá lidem vůbec nevadí."



Novináři a politikové dávají velký význam politické strategii a údajným úspěchům či selháním čelných politiků. Jenže voliči většinou podle toho nehlasují: ti hlasují na základě mlhavých, emocionálních faktorů: na základě pocitů příslušnosti, sdílených hodnot a toho, zda politikové odrážejí idealizovaný pocit voličů, že jim "rozumějí". A v současnosti dochází v Británii k pozoruhodné restrukturalizaci všech tří zemí v Británii, píše John Harris.



V Anglii, ve Skotsku i ve Walesu začala převládat jedna dominantní politická strana. Ve Skotsku naprosto vévodí skotští nacionalisté, ve Walesu labouristé a v Anglii mimo velká města, kde vládnou labouristé, se pro Angličany na venkově stali Johnsonovi konzervativci vzorem vlastenectví, optimismu a příležitostí. Zdá se, že v Anglii se nyní stále povedou pravicové kulturní války: vznikají nové pravicové televizní okruhy, které budou nadávat všemu levicovému, poslanci a ministři budou pravidelně řvát proti odstraňování soch, změně názvu ulic a odstraňování koloniálního "dědictví". Budou šířit představu, že je levice nyní zazobaná, chladná, snobská a že všechny soudí, že většinu národa považuje za blbce a fanatiky, zatímco Boris Johnson stojí v čele konzervativců, strany, která si o voličích myslí jen to nejlepší. Zároveň bude jak známo odmítáno přiznat, že v Británii vládne hluboký a velmi rozšířený rasismus a že konzervativci ho často povzbuzují a umožňují. Mnoha lidem tato brutální politika připadá autentická.



Podrobnosti v angličtině



