Dlouhý covid postihuje pětkrát častěji ženy než muže

13. 3. 2021



Ženy v produktivním věku hospitalizované s covidem se stávají obětí dlouhého covidu pětkrát častěji než muži v téže věkové skupině, zjistila vědecká skupina britské vlády SAGE.



Z předběžného výzkumu vyplývá, že ženy pod 50 let informují o nové invaliditě pětkrát častěji než muži pod padesát let. Šestkrát častěji než muži trpí dýchavičností a dvakrát častěji než muži trpí až 11 měsíců po odchodu z nemocnice únavovým syndromem.

Tato zjištění organizace International Severe Acute Respiratory and Emerging Infection Consortium (ISARIC) budou teprve vědecky recenzována a publikována ve vědeckém časopise, nicméně však vyvolávají znepokojení ohledně potenciálního dopadu covidu na obyvatelstvo v produktivním věku.Podle nedávné studie z King's College v Londýně mají ženy dvakrát tak častěji než muži příznaky covidu trvající déle než měsíc. Je to zřejmě způsobeno rozdíly mezi imunitním systémem mužů a žen.I když bylo první vakcínu v Británii už očkováno 23 milionů lidí, očkování nechrání lidi stoprocentně a dvě třetiny britského obyvatelstva ještě na očkování čeká. I když v Británii míra nákazy během současného lockdownu výrazně poklesla, je stále ještě daleko vyšší než loni v létě.Studie ISARIC informuje o příznacích u 325 lidí, kteří byli hospitalizováni s covidem. Bylo to asi 40 procent pacientů, které vědci kontaktovali, a byli to zřejmě ti, kteří nejvíce trpěli symptomy dlouhého covidu.Polovina těchto pacientů měla stále ještě příznaky dlouhého covidu sedm měsíců po propuštění z nemocnice. Tři čtvrtiny z nich trpěly únavou, polovina dýchavičností a asi čtvrtina měla problémy se zrakem, pamětí, schopností komunikovat nebo schopností chodit či postarat se o sebe.Překvapivým zjištěním bylo, že dlouhotrvající příznaky u lidí propuštěných z nemocnice se vyskytovaly častěji u mladších lidí, nikoliv u starších lidí či lidí s jinými nemocemi.Celkově pacienti informovali o poklesu jejich kvality života, hovořili o tom, že je nyní pro ně obtížné dělat to, co dělali před onemocněním, a že u nich došlo k zvýšení úzkostných stavů, deprese a bolesti.Podrobnosti v angličtině ZDE