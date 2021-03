Středoevropské země houfně nakupují čínskou vakcínu. Nikdo neví, zda řádně funguje

9. 3. 2021





Už nejméně 25 zemí, většinou v Asii a na Blízkém východě - používá čínské vakcíny



Polský prezident Andrzej Duda prosil telefonicky Xi Jinpinga o vakcíny. Objednala si je z Číny i Česká republika a maďarský premiér Viktor Orbán se čínskou vakcínou dokonce nechal sám očkovat.



Evropské země, které mají nedostatek vakcín, hledají stále intenzivnějí vakcíny mimo EU - a Peking rád pomáhá.



Čínské vakcíny už tvoří 32 procent veškerých dodávek vakcín do Maďarska - daleko více než ruský Sputnik V, ruských vakcín je v Maďarsku méně než tři procenta. Peking přislíbil 45 zemím celkem půl miliardy vakcín, píše server Politico.

Pro země s historií konfliktu s Ruskem mají čínské vakcíny jednu jednoduchou výhodu: nejsou vyrábeny v Rusku.Čína pro domácí trh schválila čtyři vakcíny. Tři z nich používají starší a vyzkoušenou metodu a Čína se chlubí, že těchto vakcín dodá obrovské množství.Avšak problém je, že Čína nezveřejnila žádná data o účinnosti těchto vakcín, ani žádná data neprošla nezávislou vědeckou recenzí. Mnoho lidí má obavu, že čínské vakcíny nejsou tak účinné jako západní vakcíny. Členské země EU, které si čínské vakcíny objednávají, tak činí bez souhlasu Evropského lékového úřadu. Znamená to, že tyto státy ponesou odpovědnost, pokud se s čínskou vakcínou objeví problémy.Skutečnost, že Čína přdnostně dodává své vakcíny do zahraničí, a dostatečně neočkuje vlastní obyvatelstvo, vede k obvinění, že vakcíny zneužívá jako prostředek diplomacie.Nejpokročilejší čtyři čínské vakcíny používají techniku deaktivovaného viru. Původně ji vytvořil Louis Pasteur v roce 1904 pro antrax. Výrobci vakcíny vezmou kompletní koronavirus a usmrtí ho - buď zahříváním nebo radiací či chemikáliemi. Tento mrtvý virus se pak používá ve vakcínách k vytvoření imunitní reakce. Problém je, že tento druh vakcín mívá zvýšené riziko vedlejší účinků - a data z Číny o tom nejsou k dispozici.Vakcína Sinovac byla testována na 12 000 zdravotnícich v Turecku a v Brazílii. Ukázalo se, že je účinná jen z 51 procent. Začátkem března informovali turečtí vědci, že tato vakcína je účinná z 83,5 procent, studie byla založena na 7000 osobách mladších 59 let. Jenže z malé studie vyplývá, že vakcína zřejmě není účinná proti brazilské variantě koronaviru.Podrobnosti v angličtině ZDE