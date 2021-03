Amnesty nadále bojuje za propuštění Alexeje Navalného

Následně však byly v hnutí Amnesty vzneseny obavy ohledně označení Navalného jako vězně svědomí - vzhledem k tomu, že měl v minulosti prohlášení, která lze označit jako obhajobu nenávisti či podněcování k ní. Amnesty se rozhodla případ znovu posoudit a provedla důkladnou kontrolu důkazů. Po nezávislém zkoumání jsme dospěli k závěru, že jsme udělali chybu v našem počátečním rozhodnutí označit Navalného vězněm svědomí pouze na základě jeho nespravedlivého zatčení a zadržení. Přikládali jsme nedostatečnou váhu některým jeho předchozím komentářům, které, pokud si je Amnesty vědoma, doposud veřejně neodvolal. Došli jsme tedy k závěru, že některé z jeho dřívějších komentářů lze označit jako obhajobu nenávisti, což je v rozporu s naší definicí vězně svědomí. Přijali jsme proto interní rozhodnutí, abychom tento termín u Navalného v budoucnu nepoužívali.







Zprávy o tom, že rozhodnutí Amnesty bylo ovlivněno tlakem ruského státu, jsou nepravdivé. V žádném případě jsme nebrali v úvahu jakákoliv falešná nebo nepodložená prohlášení přisuzovaná Navalnému nebo informace, které ho měly pouze zdiskreditovat. Amnesty byla sama terčem dezinformačních kampaní ruských úřadů a státem řízených médií. Náš pokračující boj za lidská práva, nepolevující vedení kampaní a výzkum kritický vůči ruské vládě jasně ukazují, že podlézání Kremlu skutečně není součástí naší práce. Pravdou je, že některé staré komentáře Navalného se staly známější po jeho posledním zatčení v souvislosti s cílenou kampaní prezidenta Putina a ruského režimu s cílem zdiskreditovat Navalného. To však nic nemění na skutečnosti, že některá z reálných a ověřených prohlášení Alexeje Navalného jsou v rozporu s našimi zásadami. A my nemůžeme ignorovat důkazy, které máme před sebou. Amnesty svá rozhodnutí nezakládá na twitterových vláknech ani na lobbování novinářů nebo vládních příznivců. Tato rozhodnutí přijímáme na základě důkazů a důkladného přezkoumání odborníky na výzkum.







To, že se Amnesty rozhodla přestat označovat Alexeje Navalného jako vězně svědomí, však nemá vůbec žádný vliv na to, že Navalnyj byl nezákonně zadržen a stíhán pouze za to, že uplatnil právo na svobodu projevu. Na jeho případu budeme nadále pracovat. Naše posuzování jeho minulých komentářů nesouvisí s naším dosavadním postojem - dále kritizujeme intenzivní a brutální zásahy ruských orgánů v oblasti lidských práv - a dále požadujeme okamžité propuštění Navalného. Nic, co Navalnyj v minulosti řekl, neospravedlňuje jeho současné zadržení, které je čistě politicky motivované. Navalnyj je svévolně zadržován za výkon svého práva na svobodu projevu, a proto pokračujeme v kampani za jeho okamžité propuštění. Denně vedeme akce za propuštění nespravedlivě zadržovaných osob a budeme v tom pokračovat i v jeho případě.