Koronavirus: Budeme muset delší dobu žít se zvýšenou úmrtností

- Kritik Petr Fischer zveřejnil důležitou úvahu ohledně toho, proč Češi v pandemické krizi tak zoufale selhávají. Cituje historika Jana Tesaře, který poukázal na to, že Češi nemají schopnost vnímat realitu (přesně o tom mluví v tomto Rozhovoru Britských listů také psycholog David Unger ) a neustále si hrají divadýlko, v němž se ubezpečují, jaké jsou jedničky (totéž říká i psycholog David Unger ). K tomu přistupuje skutečnost, že nemají výdrž, vždycky se pro něco nadchnou na pět minut a okamžitě je to přejde. Pan Fischer se narodil v roce 1969, v tom roce jsem jako sedmnáctiletý teenager nedokázal pochopit, jak je možné, že po absolutním nadšení pro Pražské jaro se Češi okamžitě dokázali obrátit a nadšeně začít kolaborovat s okupanty. I Igor Lukeš nedávno na slavistické konferenci v Bostonu poukázal na to, že Češi se vždycky pro něco nadchnou a za pět minut to vzdají. Citoval mobilizaci v roce 1938 i rok 1968. A David Unger k tomu dodává, že si Češi také s nadšením šestkrát v moderní historii zlikvidovali svou schopnou elitu. Samotnému mi bylo nepochopitelné, s jakým nadšením Češi bránili v sedmdesátých a v osmdesátých letech schopným lidem, aby pracovali ku prospěchu společnosti. Ty způsobené ekonomické a sociální škody jim vůbec nevadily. Hovořil jsem o tom v Praze někdy v polovině sedmdesátých let se slavným moskevským cembalistou Alexejem Ljubimovem a ten byl naprosto šokovám, když zjistil, že Češi si zvolovmně zakázali 400 spisovatelů. Rusové to už tou dobou nedělali. - Vrátíme se k tomu s panem Fischerem v Rozhovoru Britských listů příští týden. (JČ)