Narozeniny TGM — je to ještě nějak „dnešní datum“?

7. 3. 2021 / Miloš Dokulil





Některá data už tím, že začala být časem spojována s určitými osobnostmi a událostmi kolem nich, jako kdyby takto se přerodila do historických souvislostí; ne že by nutně byla jen běžným datem kalendáře. Když ale uplyne jistý další čas, ta data se málem automaticky vrátí do všedního stereotypu běžné každodennosti.