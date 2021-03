Čeští elfové jednali o dezinformacích, poškozujících Českou republiku

5. 3. 2021

tisková zpráva

Ve čtvrtek večer proběhla už druhá živá diskuze Českých elfů "Dezinformace zabíjí", které se účastnili hosté: místopredsedkyně Evropské komise Věra Jourová, CEO Semantic Visions František Vrabel a prof. Vít Procházka z FN Olomouc.

Během diskuze na "podium" vystoupili i někteří z posluchačů, jako např. novinář HN David Klimeš, prof. Jan Winter nebo marketér Marek Prchal, přihlížejicí Luboš Xaver Veselý na výzvu k vyjádření svého pohledu bohužel nereagoval.



Hlavní myšlenky, které zazněly:



Věra Jourová:





- Evropský zákon o digitální komunikaci, regulující platformy typu FB a Google, stanovující odpovědnosti za šíření dezinfomací, zdanění, apod., lze čekat do čtyř let. Do té doby je nutno se s platformami domluvit. VJ má pocit, že platformy jsou k dohodě přístupné, že se nechtějí stát nastrojem rozkladu společností. Výtěžek z digitalni daně musí být použit mj. na "úklid škod", které platformy svou činností působí a vzdělávání v oblasti mediální gramotnosti.



- Prostor, kde chybí kvalitní fundované informace, ihned zaplní dezinformace.



- Před Covid-érou bylo dezinfo pro každou zemi specifické, nyní, v Covid-éře jsou dezinfo narativy v celé Evropě prakticky sjednocené.

- VJ "děsí" klanění některých politiků směrem na Východ a rituálni líbání Putinova prstenu ve vztahu ke zdravotnickým pomůckám a vakcínám. Ponížení Josepa Borella v Moskvě přivedla mnohé západní země k procitnutí a k jednotě ohledně sankcí.



František Vrábel:

- 30% české populace je ovlivněno dezinfem.



- Nejsilněji je dezinfem bombardována Ukrajina a pobaltské země. V dalším sledu země V4. Německý občan je v průměru dezinformacemi zasažen 2x méně než Čech. Populace USA je zasažena 2x méně, než Německa. Toto odstupňování mj. může vysvětlit, proč západní země nevnímají stejně naléhavě problémy středo- a východoevropských zemí, které dezinformační kampaně působí.



- FB je zlo, plynoucí z jeho algoritmů, polarizujících společnost - velmi kritický postoj FV k sociálnim sítím, a FB zejména.



Vít Procházka:



- spoluiniciátor skupiny studentů a pedagogů, šiřících osvětu proti Covid-dezinformacím.



- strategie "zdola" - neformální iniciativa v situaci, kdy většina populace nedůvěřuje informacím formálních autorit, využití influencerů, kanálů a forem, kterými se šíří dezinfo (řetězové maily, sdilení, videa, ...)



David Klimeš:



- role médií v pandemii: nenaučili jsme se ještě jako média vybírat a předkládat veřejnosti z informací to podstatné (z grafů, tabukek a hromad balastu)



- po novinářich na druhou stranu není možno chtít, aby suplovali nefungující politiky nebo specialisty.



Jan Winter:



- Svoboda slova potřebuje mantinely. Je však nutné, aby tyto mantinely byly velmi široké, aby pojaly co nejširší názorovou většinu společnosti. Situace, kdy by se do oněch mantinelů vešla jen nazorová menšina, je potenciálně nebezpečná.



- Výzvy k přimému násilí a omezení práv určitých menšin jsou jasně za hranou svobody slova.



Marek Prchal:



- pochválil analýzy dezinformací Semantic Vision i aktivitu Nelež (snažící se osvětou zvýšit vnímavost inzerentů, zda chtějí zadávat reklamu na dezinfo-webech). Vyjadřil překvapení, že i on, jako expert na marketing, se mohl lehce nechat nachytat manipulativními dezinfo-texty.



O další diskuzi, která se bude konat za 14 dní, budeme s předstihem informovat.

0