A jak krásně by tenkrát s pandemií zatočili…

4. 3. 2021

Plivání.



"Vyhláška. C. j. 135.719-Xa. Dle výsledků vědeckého bádání jest tuberkulosa nakažlivou nemocí, která vyschlými chrchly se rozšiřuje. Aby zabráněno bylo vzniku a rozšiřování této nemoci, zakazuje se z důvodů zdravotních vzhledem к vynesení c. k. ministerstva vnitra ze dne 14. července 1902 č. 29.949 a poučení, které se zároveň dodává všem majitelům domů, aby v místnostech uzavřených, lidmi hojně navštěvovaných, jako např. v kostelích, divadlech, krámech kupeckých a s potravinami, hostincích, kavárnách, tanečních a zábavních místnostech, ve školách, tělocvičnách, továrních pracovnách, noclehárnách, stravovnách, věznicích, v čekárnách na stanicích, v místnostech pro cestující na parnících, elektrické a koňské dráhy atd., nebylo pliváno, leč do plivátek k tomu určených, zvláště však zapovídá se plivati na zem.