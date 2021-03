7. 3. 2021 / Milan Kohout

To se mi snad jen zdá... Opět jsem nahlédl do českých novin a hned se na mě vyvalila neuveřitelná a bezohledná blbost, vedoucí ke covidovému vraždění. Dokonce tam jakási Doležalová doporučuje cestovat do oblastí mezi ještě nenakažené domorodé lidi, kde "se místní zdají k věcem přistupovat klidně a po svém”…To je pro mě nepochopitelný idiotismus, píše Milan Kohout.