Spojené království nebude dodávat kazetovou munici na Ukrajinu, říká Sunak

8. 7. 2023

čas čtení 4 minuty



Britský premiér vylučuje, že by Británie následovala kontroverzní krok USA, ale říká, že bude naléhat na spojence, aby zvýšili jinou pomoc





Rishi Sunak vyloučil dodávky kazetových bomb na Ukrajinu a uvedl, že Spojené království nebude následovat kontroverzní krok Bidenovy administrativy a místo toho bude tlačit na země, aby zvýšily svou pomoc Kyjevu "jinými způsoby".



Joe Biden v pátek obhajoval podle svých slov "obtížné rozhodnutí" poslat vládě Volodymyra Zelenského široce zakázanou kazetovou munici. Skupiny na ochranu lidských práv Bílý dům kritizovaly a mezi některými demokraty se objevilo znepokojení, přičemž jeden z nich to označil za "zbytečnou a strašnou chybu".





V sobotu britský premiér Sunak poukázal na to, že Spojené království je signatářem mezinárodní úmluvy, která od používání a výroby kazetové munice odrazuje - na rozdíl od USA, Ruska a Ukrajiny.



Sunak uvedl: "Budeme se i nadále podílet na podpoře Ukrajiny proti nezákonné a nevyprovokované invazi Ruska. To jsme však učinili poskytnutím těžkých bojových tanků a v poslední době i zbraní dlouhého doletu.



"Ruský barbarský čin způsobuje nevýslovné utrpení milionům lidí."



Sunak uvedl, že tento týden pocestuje na summit NATO do litevského Vilniusu a bude se spojenci diskutovat o tom, jak "posílit naši podporu Ukrajině". Není jasné, zda se Zelenskyj zúčastní osobně. Prosazuje okamžité členství Ukrajiny v NATO, což Biden zatím vylučuje.



USA a další země včetně Německa se obávají, že přijetí Ukrajiny do NATO nyní - 16 měsíců po invazi Vladimira Putina - povede k eskalaci napětí s Moskvou. Členové NATO místo toho pravděpodobně nabídnou Kyjevu řadu "bezpečnostních záruk" na znamení svého dlouhodobého závazku.



Zelenskij uvítal poskytnutí kazetové munice ze strany USA, která je součástí nového bezpečnostního balíku v hodnotě 800 milionů dolarů. Přichází uprostřed obav Západu, že letní protiofenzíva Ukrajiny postupuje pomalu. Podle velitelů mají zakopaní ruští protivníci převahu v dělostřelectvu a těžkých tancích, což omezuje schopnost jejich jednotek postupovat.



Kazetovou munici zakazuje více než 100 zemí. Obvykle rozptyluje množství menších bomb na velké ploše, někdy velké jako fotbalové hřiště, a mohou zabíjet bez rozdílu. Ty, které nevybuchnou, ohrožují civilisty, zejména děti, ještě desítky let po skončení konfliktu.



Moskva kazetovou munici hojně používá a shazuje ji na ukrajinské město Charkov a další hustě obydlené oblasti. Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov označil munici dodanou USA za "osvobozovací zbraně", které nám "významně pomohou deokupovat naše území a zároveň zachrání životy ukrajinských vojáků".



Reznikov uvedl, že Washingtonu poskytl písemné a "osobní" záruky. Slíbil, že jeho ozbrojené síly nepoužijí kazetové zbraně na území Ruska a vyhnou se bombardování městských oblastí, kde by mohli být zabiti nebo zraněni ukrajinští civilisté. "Jsou to naši lidé," uvedl na Twitteru.



Vysvětlil: "Kazetová munice bude použita pouze v oblastech, kde je koncentrace ruské armády. Bude použita k prolomení nepřátelských obranných linií s minimálním rizikem pro životy našich vojáků."



V pátečním projevu Biden uvedl, že tento krok učinil proto, že Ukrajincům dochází munice.



V rozhovoru pro televizi CNN americký prezident řekl: "Toto je válka týkající se munice. A jim ta munice dochází a my jí máme málo, a tak jsem nakonec udělal to, že jsem přijal doporučení ministerstva obrany, abychom - ne natrvalo - ale umožnili toto přechodné období, než seženeme pro Ukrajince více 155 zbraní, těchto nábojů."



Jake Sullivan, Bidenův poradce pro národní bezpečnost, řekl novinářům v Bílém domě: "Uznáváme, že kazetová munice vytváří riziko poškození civilního obyvatelstva nevybuchlou municí. Proto jsme rozhodnutí odložili na tak dlouho, jak jen to bylo možné. Existuje však také obrovské riziko civilních škod, pokud se ruské jednotky a tanky převalí přes ukrajinské pozice a obsadí další ukrajinské území a podrobí si další ukrajinské civilisty, protože Ukrajina nemá dostatek dělostřelectva.



"To je pro nás nepřijatelné. Ukrajina by nepoužívala tuto munici na nějakém cizím území. Je to jejich země, kterou brání. Jsou to jejich občané, které chrání, a jsou motivováni k tomu, aby použili jakýkoli zbraňový systém, který mají, tak, aby minimalizovali rizika pro tyto občany."





Zelenskij označil balík pomoci za "včasnou, širokou a velmi potřebnou obranu" a na Twitteru poděkoval Bidenovi za "rozhodné kroky, které Ukrajinu přibližují k vítězství nad nepřítelem".





