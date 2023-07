Kreml opustil plány na "runet". Místo toho bude pronásledovat uživatele internetu

7. 7. 2023

čas čtení 1 minuta

Ještě před dvěma nebo třemi lety ruští představitelé prohlašovali a experti se obávali, že Moskva vytvoří " suverénní ruský internet" odříznutý od zbytku světa, stejně jako je tomu v Severní Koreji. Ekonomické a technické problémy si však vynutily, aby Kreml změnil kurz. Ještě před dvěma nebo třemi lety ruští představitelé prohlašovali a experti se obávali, že Moskva vytvoří " suverénní ruský internet" odříznutý od zbytku světa, stejně jako je tomu v Severní Koreji. Ekonomické a technické problémy si však vynutily, aby Kreml změnil kurz.

Namísto úplného odříznutí ruského segmentu internetu od světa, což by poškodilo ekonomické zájmy Moskvy a bylo by to nesmírně obtížné a nákladné, se Putinův režim rozhodl zaměřit na uživatele a vyhrožovat jim trestními sankcemi, pokud navštíví stránky, které Moskva neschvaluje.

I to je výzvou, říkají ruští experti, a Kreml nevyhraje natolik, jak možná doufal. V současné době je internet všechno, jen ne transparentní tak, aby úředníci mohli sledovat uživatele prostřednictvím jejich IP adres a dalších prostředků. Tento nový přístup jednoduše učinit tuto politiku zřejmější a vrhne tak na obyvatelstvo stín strachu.

Chce-li Kreml dokonce zajít tak daleko, jako to udělala Čína, by bylo to nesmírně obtížné kvůli rozsáhlým kontaktům, které ruští uživatelé internetu dosud měli. Vyžadovalo by to skutečně totalitní přístup; a bylo by to navíc kontraproduktivní, pokud jde o banky v zemi a zbývající společnosti s mezinárodními kontakty.

Nicméně mluvit o suverénním "runetu" není na místě. Místo toho se spíše než samotný systém ocitnou v hledáčku úřadů koncoví uživatelé - ať už Putin a jeho režim nadále říkají cokoliv.

Zdroj v ruštině: ZDE

