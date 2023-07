10. 7. 2023

Proč všechny furt zajímá jen IT? Co takhle kromě lákání zahraničních pracovníků rozvíjet talent zdejších dětí a posunout vzdělávání do 21.století? A co všichni ti kvalifikovaní Ukrajinci s VŠ co tady mejou nádobí? Znám farmaceuty co balí obědy v nemocnicihttps://t.co/CqjEGcU5CD