Nedostatek pracovních sil a recese způsobily i pokles ruské šedé ekonomiky

12. 7. 2023

Vladimir Putin opakovaně trvá na tom, že pokles velikosti ruské šedé ekonomiky odráží hospodářský růst a odchod pracovníků z ní do oficiálních sektorů. Ale ve skutečnosti, říkají moskevští odborníci, to, co snižuje velikost stínového sektoru v ruské ekonomice, není růst, ale recese a rostoucí nedostatek pracovních sil. Obojí je důsledkem války.