Ruská agrese na Ukrajině: Ruské vojenské velení je stále častěji kritizováno podřízenými, sděluje Velká Británie

15. 7. 2023

Podle britských zpravodajských služeb je propuštění ruského generála kvůli jeho kritickým komentářům pravděpodobně projevem širšího trendu



- Podle britského ministerstva obrany se ruské vojenské vedení pravděpodobně potýká s rostoucím problémem, že je přímo kritizováno podřízenými.



Ve své nejnovější zpravodajské zprávě ministerstvo cituje propuštění ruského generálmajora Ivana Popova, který byl odvolán poté, co se vevideu určeném pro své vojáky vyjádřil jízlivě na adresu ruského vojenského vedení.



Popov, který velel 58. kombinované armádě, jež bojuje na frontě na Ukrajině u Záporoží, uvedl, že vedení ruského ministerstva obrany na nás "útočí zezadu a v nejtěžší a nejintenzivnější chvíli nám zlovolně stíná hlavu".



Britské ministerstvo uvedlo, že Rusko od začátku invaze na Ukrajinu běžně vyhazovalo velitele, ale Popovovo odvolání je pozoruhodné, protože "byl zřejmě odvolán spíše za vyjádření obav než za nějaký údajný špatný výkon".



Přímá kritika ze strany podřízených bude pro ruského ministra obrany Sergeje Šojgua a náčelníka ruského generálního štábu generála Gerasimova pravděpodobně stále větším problémem.



Ministerstvo napsalo na Twitteru:



Popovovy komentáře upozorňují na vážnou nespokojenost, kterou pravděpodobně chová mnoho důstojníků vůči vyššímu vojenskému vedení. Stížnosti se do značné míry shodují se stížnostmi, které vznesl majitel skupiny Wagner Jevgenij Prigožin před svou vzpourou v červnu 2023.



Přímá kritika ze strany podřízených se pravděpodobně stane stále větším problémem pro ministra obrany Sergeje Šojgua a náčelníka generálního štábu generála Šojgua.



- Jihoafrická republika:"Nechceme Putina zatknout. Ať raději přijede Lavrov."

"That’s why for us, his not coming is the best solution." - South Africa Deputy President Paul Mashatile about Putin's attendance of the BRICS summit in August.



South African President Cyril Ramaphosa has asked the Kremlin to send Foreign Minister Sergei Lavrov to the event. "We… pic.twitter.com/IWA7ztcJdx — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 14, 2023



- Vladimir Putin uvedl, že usiloval o výměnu Jevgenije Prigožina ve funkci velitele Wagnerových bojovníků na Ukrajině a neuspěl poté, co šéf žoldnéřů tento měsíc během schůzky v Kremlu odmítl jeho návrh.



Putinova verze událostí, která se objevila v rozhovoru pro list Kommersant, je překvapivým přiznáním, že ruský prezident stále jedná o převzetí žoldnéřské skupiny Wagner.



Analytici naznačovali, že krátká Wagnerova vzpoura z minulého měsíce odhalila Putinovu slabost a neschopnost zvládat konflikty mezi různými mocenskými hráči v jeho režimu.



- Každé ráno, když se Vira Černucha probudí uprostřed trosek toho, co zbylo z ukrajinské vesnice Dementijivka po sedmi měsících ruské okupace, první, co udělá, je, že proklíná Vladimira Putina.



Kdysi poklidná osada s desítkami malých domků, půvabnými květinovými zahrádkami a zvuky hrajících si dětí má dnes už jen jedinou obyvatelku, 76letou Černuchovou, a dvě zatoulaná štěňata a kočku. Ostatní buď zemřeli při ostřelování, nebo se odstěhovali do Ruska, vzdáleného asi 8 km.





"Měli jsme tak krásnou vesnici, že si to ani nedovedete představit," říká v slzách. "Všude byly slyšet dětské hlasy. Nádhera! A teď je to mrtvá zóna. Nikdo tu není."



Pro Rusko byla Dementijivka, kde před válkou žilo asi 60 obyvatel, klíčovým bodem na cestě z pohraniční oblasti Belgorod do Charkova, druhého největšího města na Ukrajině, a poskytovala mu kontrolu nad klíčovou zásobovací linií. Rusko vesnici poprvé obsadilo v březnu 2022, několik dní po zahájení plnohodnotné invaze Kremlu, o několik týdnů později ji ztratilo ve prospěch ukrajinských sil a v květnu téhož roku ji znovu dobylo při útoku s použitím těžkého dělostřelectva. Raketa zničila dům Černuchové a zanechala ji s vážně zraněnou nohou.



"V kyčli jsem měla střepinu," vzpomíná. "Bylo to velké. Mám obrovskou jizvu a stále to bolí. Myslím, že se z toho zranění nikdy úplně nezotavím. Rusové mě převezli do nemocnice v Belgorodu. Přivezli mě tam, když jsem byla v bezvědomí. Chtěli mě poslat do nějakého uprchlického tábora v Rostově, ale já se chtěl vrátit domů. Jsem Ukrajinka, narodila jsem se a vyrostla na Ukrajině. Když jsem to řekla doktorovi, řekl, že v mé vesnici jsou jejich vojáci a že se nemůžu vrátit."



Po několika dnech v nemocnici se však Černuchové podařilo spojit se s dcerou. Ta neměla v úmyslu zůstat v Rusku a byla připravena ohrozit vlastní život útěkem se skupinou dobrovolníků do Evropy.



- Jihokorejský prezident Yoon Suk Yeol byl v sobotu poprvé na návštěvě Ukrajiny, kde jednal s prezidentem Volodymyrem Zelenským, uvedla agentura Yonhap s odvoláním na jihokorejskou prezidentskou kancelář.



Tato nečekaná cesta se uskutečnila poté, co se Yoon zúčastnil summitu NATO v Litvě a tento týden navštívil Polsko, kde vyjádřil solidaritu s Ukrajinou a hledal způsoby, jak podpořit její boj proti ruské invazi, uvedla agentura Reuters.



Jižní Korea, spojenec USA a rostoucí vývozce zbraní, čelí obnovenému tlaku, aby poskytla zbraně Ukrajině, čemuž Yoonova administrativa brání ve prospěch humanitární a finanční pomoci, neboť se obává vlivu Ruska na Severní Koreu.



- Kyjevské jednotky vytlačují Rusy z jižních pozic, sděluje Ukrajina



Nejvyšší ukrajinský generál informoval o novém pokroku na jižní frontě války a uvedl, že jeho jednotky "systematicky vytlačují nepřítele z jeho pozic".



Generál Oleksander Tarnavskij, velitel ukrajinských sil na jihu, podle agentury Reuters v sobotu na Telegramu uvedl, že ztráty nepřítele za předchozích 24 hodin se rovnají nejméně dvěma stovkám.



Jeho komentáře přicházejí v době, kdy ukrajinští vojenští analytici naznačovali, že situace pro ukrajinské síly při jejich snaze o postup na jih není snadná.



Kyjev se zaměřil na dobytí vesnic na jihovýchodě při tažení k Azovskému moři a oblastí poblíž východního města Bachmut, které ruské síly dobyly v květnu po měsících intenzivních bojů. Ruské úřady uvedly, že jejich síly odrazily ukrajinské útoky ve východní Doněcké oblasti, včetně okolí Bachmutu.



Vojenský analytik Serhij Hrabskij řekl ukrajinskému rozhlasu NV, že na jihu je "situace velmi obtížná při postupu směrem k Berdiansku", čímž mínil přístav u Azovského moře. Ukrajinské síly doufaly, že se jim podaří odříznout pozemní most, který ruské síly zřídily s anektovaným Krymským poloostrovem.





- Kontroverzní bývalý britský premiér Boris Johnson kritizoval "pokrytecké otálení" NATO a po summitu, který se konal tento týden v Litvě, vyzval k vypracování harmonogramu pro připojení Ukrajiny. Johnosn v deníku Daily Mail napsal, že "není divu", že Volodymyr Zelenskyj "jen těžko" skrýval svou frustraci ze společného prohlášení, které bylo zveřejněno v úterý.



- Vladimir Putin souhlasil s prodloužením dohody o černomořském obilí, která podle tureckého prezidenta vyprší příští týden. Recep Tayyip Erdogan v pátek uvedl, že se svým ruským protějškem hovořil o klíčové dohodě umožňující vývoz ukrajinského obilí, která má zmírnit celosvětovou potravinovou krizi. Moskva Erdoganovy komentáře bagatelizovala s tím, že dohody zatím nebylo dosaženo.



- Kyjevský soud nařídil předběžnou vazbu pro vysokého duchovního jedné z větví ukrajinské pravoslavné církve s historickými vazbami na Moskvu pro podezření ze sympatií k ruské invazi na Ukrajinu. Podle ukrajinských zpráv stanovil kyjevský okresní soud kauci na více než 33 milionů hřiven (asi 900 000 USD). Církev obvinění odmítá a tvrdí, že loni přerušila veškeré vazby s Moskvou. Metropolita Pavlo byl od dubna v domácím vězení kvůli podezření z rozdmýchávání náboženské nenávisti a ospravedlňování ruské invaze na Ukrajinu.







- Údajný ruský zpravodajský důstojník odmítl amerocké obvinění z pašování elektroniky a munice amerického původu do Ruska, aby mu pomohl ve válce proti Ukrajině. Vadim Konosčenok, který byl ve čtvrtek vydán z Estonska, v pátek u federálního soudu v newyorském Brooklynu odmítl obvinění. Soudce magistrátu Ramon Reyes nařídil, aby byl 48letý Konosčenok zadržen až do soudního procesu, poté, co ho prokuratura označila za osobu, u níž hrozí nebezpečí útěku.



- Ruské systémy protivzdušné obrany sestřelily dvě rakety Storm Shadow dodané Spojeným královstvím, které Ukrajina ve čtvrtek vypálila na Melitopol a Berďansk, prohlásil Ruskem dosazený vůdce okupovaného Záporoží Jevhen Balickij.



- Žoldnéři z ruské skupiny Wagner cvičí v Bělorusku běloruské vojáky, uvedlo tamní ministerstvo obrany. "[Wagnerovi] bojovníci působili jako instruktoři v řadě vojenských disciplín," uvedlo v pátek.



- Ukrajinský soud poslal na deset let do vězení muže, kterého uznal vinným ze spiknutí s Ruskem, jehož cílem bylo vyhodit do povětří dopravní infrastrukturu a narušit tak dodávky zbraní ze zahraničí. Ukrajinská agentura pro vnitřní bezpečnost uvedla, že muže zadržela v únoru ještě předtím, než mohl svou misi uskutečnit.



- Volodymyr Zelenskyj se setkal s šéfem ukrajinské rozvědky a na Telegramu uvedl, že podle údajů rozvědky nehrozí invaze z Běloruska.



- Rusko obvinilo Západ ze sponzorování "jaderného terorismu" poté, co úřady uvedly, že ukrajinský dron zasáhl západoruské město Kurčatov, kde se nachází jaderná elektrárna podobná té černobylské. Gubernátor Kurské oblasti Roman Starovoit na Telegramu uvedl, že nikdo z obyvatel nebyl zraněn. "Kritická zařízení nebyla v důsledku pádu dronu a jeho následné detonace poškozena."







Podrobnosti v angličtině ZDE

