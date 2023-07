Západním částem USA hrozí drasticky extremní teploty

15. 7. 2023

Největši vedra roku teprve začínají, varuje americká Národní meteorologická služba a úřady se připravují na ochranu nejzranitelnějších osob.



Po několika dnech neúprosných teplot ve velké části regionu se americký západ připravuje na ještě větší horka, která přicházejí o víkendu, a pro více než třetinu Američanů platí výstraha před extrémními vedry.



Kalifornie čelí mohutnému vedru, které přináší dusné podmínky v centrálních a jižních částech státu. Národní meteorologická služba varovala mnoho obyvatel, že by se měli připravit na největší vedro v tomto roce, v pouštních oblastech mohou maxima přesáhnout 48,8 °C. Po několika dnech neúprosných teplot ve velké části regionu se americký západ připravuje na ještě větší horka, která přicházejí o víkendu, a pro více než třetinu Američanů platí výstraha před extrémními vedry.Kalifornie čelí mohutnému vedru, které přináší dusné podmínky v centrálních a jižních částech státu. Národní meteorologická služba varovala mnoho obyvatel, že by se měli připravit na největší vedro v tomto roce, v pouštních oblastech mohou maxima přesáhnout 48,8 °C.





Očekávalo se, že v národním parku Death Valley bude vyrovnán nebo překonán jeho teplotní rekord 54,4 °C. Las Vegas by mohlo zažít tři po sobě jdoucí dny s maximem 46,1 °C, což se předtím stalo jen jednou, uvedla meteorologická služba. Phoenix, který prožil dvoutýdenní období teplot nad 43 °C s malou úlevou ve večerních hodinách, očekává nejteplejší víkend v roce.



"Už týden mluvíme o této narůstající vlně veder a nyní začíná nejintenzivnější období," napsala v pátek Národní meteorologická služba.





Brutální vedra přicházejí v době, kdy se USA potýkají s extrémním počasím po celé zemi, od nemilosrdných teplot na západě až po tornáda v Chicagu a historické záplavy ve Vermontu. Joe Biden přislíbil, že pomůže obcím připravit se na to, že Američané zažívají "ničivé dopady klimatické krize".



Vedra by mohla pokračovat i v příštím týdnu, protože se na západ od Texasu přesouvá kupole vysokého tlaku. Meteorologové varovali, že dlouhá vlna veder je mimořádně nebezpečná zejména pro starší lidi, obyvatele bez přístřeší a další zranitelné skupiny obyvatel. Úřady na západě země přebudovaly veřejné knihovny, centra pro seniory a vestibuly policejních oddělení na chladicí centra, zejména v pouštních oblastech.



"O tomto víkendu budou panovat jedny z nejvážnějších a nejteplejších podmínek, jaké jsme kdy zažili," řekl David Hondula, hlavní inspektor pro horka ve Phoenixu. "Myslím, že je čas na maximální ostražitost komunity."



Vlna veder již posílá lidi do nemocnice v Las Vegas - lékaři na pohotovosti hlásili, že ošetřovali dehydrované stavební dělníky a omdlelé starší obyvatele.



"Tato vlna veder není typickým pouštním vedrem kvůli svému dlouhému trvání, extrémním denním teplotám a teplým nocím. Všichni musí brát tato vedra vážně, včetně těch, kteří žijí v poušti," uvedla Národní meteorologická služba v Las Vegas.



V Palm Springs, kde se teploty o víkendu mohou vyšplhat až na 49 °C, se mnoho lidí bez domova v tomto pouštním městě muselo s horkem vypořádat samo, protože v jediném přístřešku pro přenocování bylo k dispozici pouze 20 krytých lůžek.



Roman Ruiz, koordinátor městských služeb pro bezdomovce, řekl, že bezdomovci denně bojují jen o to, aby našli místo s dostatkem stínu.



Mezitím v severní Kalifornii plánovala chladicí centra v Sacramentu a jeho okolí nabídnout prodloužené večerní hodiny. V malém městě Galt ve Středním údolí, asi 40 km jižně od hlavního města státu, plánovalo policejní oddělení otevřít klimatizovanou halu přes největší vedro o víkendu.



Majitelé domácích zvířat byli vyzváni, aby svá zvířata drželi většinou uvnitř. "Psi jsou náchylnější k úpalu a mohou zemřít doslova během několika minut. Nechte je prosím doma v klimatizovaném prostředí," uvedl v prohlášení David Szymanski, správce parku v národní rekreační oblasti Santa Monica mountains.





Mezitím se v horkých a suchých podmínkách rozjíždí sezóna lesních požárů, kdy tento týden vypukla řada požárů po celém státě, uvedl Wade Crowfoot, tajemník Agentury pro přírodní zdroje.



Crowfoot dodal, že klimatická krize "zvyšuje" vlny veder. Kalifornie zavedla akční plán pro extrémní vedra v hodnotě 400 milionů dolarů, který má chránit pracovníky, pomáhat zranitelným komunitám a pomáhat místním obcím při otevírání chladicích center.



Lidé, kteří se chtějí zchladit v mnoha kalifornských řekách, by měli být opatrní, uvedl klimatolog z Kalifornské univerzity Daniel Swain s tím, že vodní toky, které se rozvodnily z obrovské sněhové pokrývky Sierry Nevady, zůstávají nebezpečné, protože stále zbývá sníh, který musí roztát.



"Uvědomte si, že voda bude stále ledově studená navzdory tomu, jak horký bude vzduch, a může téci velmi rychle, mnohem rychleji, než je pro polovinu července obvyklé," řekl.







Podrobnosti v angličtině ZDE

