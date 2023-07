HRW: Evropská politika "Nechme je zemřít", měsíc po hromadném utonutí uprchlíků

14. 7. 2023

čas čtení 2 minuty





Uplynul měsíc od děsivého hromadného utonutí uprchlíků u řeckého pobřeží, při kterém přišlo o život asi 650 lidí. Svět se za tu dobu o katastrofě dozvěděl mnoho nového, píše Andrew Stroehlein z organizace Human Rights Watch ve svém každodenním brífinku.



Poslední čtyři týdny přinesly nejméně tři vyšetřování, která odsoudila zpackanou reakci řecké pobřežní stráže na přeplněné plavidlo, zdůraznila její dřívější selhání a naznačila možné následné utajování důkazů.



Je samozřejmě ještě mnoho otázek, na které je třeba odpovědět, a HRW včas zveřejní naše vlastní vyšetřování.

Jedno je však jasné: této hrůze se dalo předejít. Stejně jako tisíce dalších utonutí na evropských pobřežích - jednotlivě, po desítkách a stovkách - bylo i to z minulého měsíce předvídatelným důsledkem politických rozhodnutí Evropské unie a členských států. Poslední čtyři týdny přinesly nejméně tři vyšetřování, která odsoudila zpackanou reakci řecké pobřežní stráže na přeplněné plavidlo, zdůraznila její dřívější selhání a naznačila možné následné utajování důkazů.Jedno je však jasné: této hrůze se dalo předejít. Stejně jako tisíce dalších utonutí na evropských pobřežích - jednotlivě, po desítkách a stovkách - bylo i to z minulého měsíce předvídatelným důsledkem politických rozhodnutí Evropské unie a členských států.





EU a její členové se rozhodli omezit proaktivní pátrání a záchranu na moři. Brání pátracím a záchranným operacím soukromých skupin. A dokonce kriminalizují záchranáře a pronásledují ty, kteří se odváží připomínat, že migranti a žadatelé o azyl jsou lidské bytosti s právy jako my ostatní.



Politiku "vůdců" EU a členských států lze shrnout do tří slov: Nechme je zemřít.



Hroznou součástí tohoto morálního bankrotu jsou krokodýlí slzy evropských politiků pokaždé, když dojde k nějakému velkému neštěstí, jako bylo to z minulého měsíce. (Politici samozřejmě jednoduše ignorují nižší počty mrtvých).



Dělají divadlo, že brojí proti obchodníkům s lidmi - tedy lidem, na kterých se sami politici obohatili tím, že nenabídli bezpečné kanály pro azyl a legální migraci. A politici EU neupřímně naříkají, jaká hrozná věc se stala, a předstírají, že si nejsou plně vědomi toho, že jejich politika byla nedílnou součástí masového utonutí.



Protože nenechte se mýlit: jsou si toho plně vědomi. Nejsou to hloupí lidé; všichni dobře vědí, že pokud omezíte, ztížíte a kriminalizujete pátrací a záchranné operace na moři, utopí se více lidí.



Vědí, že by mohli zachránit ty životy, nad kterými dělají akt pláče. Prostě se rozhodli, že to neudělají.





Citát dne: Azyl v Irsku



"Mimořádné pravomoci byly použity k poskytnutí modulárních domů pro ukrajinské uprchlíky, tak proč ne pro žadatele o azyl?"



Catherine Dayová, bývalá generální tajemnice Evropské komise, o limitech a alternativách ubytování žadatelů o azyl v Irsku.

