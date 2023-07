Požáry ve Španělsku a v Řecku. Globální oteplování se zhoršuje

Nemají jinou možnost než odejít, protože domovy a živobytí jsou ničeny před jejich očima. Tyto ohnivé scény se odehrávají jen 45 minut jižně od Atén. Koně jsou odváděni ze stájí. Lidé utíkají před nebezpečnými plameny, které zachvátily jejich čtvrť. Úřady jim dříve během dne posílaly textové zprávy, že místo, kde se nacházejí, již není bezpečné. Ve Španělsku je podobný obrázek, hasiči zde likvidují požár, aby ho zkrotili. Požár, kvůli kterému tisíce lidí uprchly z ostrova La Palma na Kanárských ostrovech a který za sebou zanechal zničené domy. Toto bývala kuchyně Alfonsa Ballestera. Jeho sporák je sotva rozeznatelný.



Alfonso Ballestero



Řekl jsem své ženě, aby v klidu oblékla děti, že požáru bude trvat, než dorazí, ale po deseti vteřinách jsem jí musel říct, aby v případě potřeby popadla děti nahé. Oheň byl už tady. Musel jsem opustit dům, protože jsem nemohl dýchat. Nic jsem neviděl.



Reportérka





Tohle je Evropa v týdnu, který má být nejteplejším, jaký byl kdy zaznamenán. A ve Spojených státech neúprosná vlna veder nejeví známky toho, že by měla ustoupit. V Údolí smrti v Kalifornii bývá obvykle horko, ale teď je takové horko, že se nesmíte ničeho dotýkat, je to žhavé:





Reportérka





Pracovnice





V době, kdy se před očima celého světa odehrávají scény klimatické katastrofy, se scházejí dva největší znečišťovatelé, Spojené státy a Čína, kteří jsou zodpovědní za 40 % globálních skleníkových plynů, a všechny oči se upírají na jejich vyjednavače o klimatu. Účast Johna Kerryho v Pekingu je vítaným znamením pro vztahy mezi USA a Čínou. Je to třetí oficiální představitel, který tam za posledních několik měsíců odjel. Obě strany tvrdí, že spolupracují, ale ve skutečnosti jsou si na hony vzdáleny. Usa požadují, aby Čína přijala ambicióznější cíle a také omezila využívání uhlí, zatímco Čína žádá zrušení celních omezení na solární panely a také nechce, aby jakákoli omezení stála v cestě hospodářskému růstu.





Hospodářský růst může být pro ty, kteří v současné době snášejí čínskou vlnu veder, jen malou útěchou. Právě teď jsou v Sin-ťiangu zaznamenány rekordní teploty přesahující 50 stupňů Celsia. To vše v době, kdy OSN varovala, že vlna veder v Evropě bude pravděpodobně pokračovat i v srpnu a vyvolá další riziko požárů, protože extrémní teploty se začínají stávat novým normálem.

Rachel Kyteová







Ano, způsob, jakým navrhujeme města a stavíme je, materiály, ze kterých je stavíme, jak vytápíme a chladíme budovy a města, jak zajistíme, abychom neplýtvali teplem za účelem vytvoření chladu, všechny tyto věci bude třeba promyslet.







Rachel Kyteová











Moderátor







Řešení existují. Technická řešení existují. Se všemi ministry financí skupiny G20 jsou k dispozici i peníze a otázkou je, jak se zorganizujeme, abychom je správně investovali, a jak se zbavíme určitého druhu krátkodobosti a určitého druhu popírání klimatu, kterému musel John Kerry minulý týden čelit v americkém Kongresu.







Moderátor







To není možné. Spojené státy musí uznat, že čím dříve tak učiní, tím lépe pro Spojené státy i pro lidstvo jako celek.





Moderátor



Chcete, aby s vámi Američané jednali jako s rovným s rovným.





Victor Gao





Ano, dávejte si pozor. Nedotýkejte se toho kovu.Zdejší činitelé svědčí, že je to stále extrémnější.V Údolí smrti je rozhodně čím dál větší horko. Sedm z deseti nejteplejších let v Údolí smrti z deseti nejteplejších let v Údolí smrti se odehrálo jen za posledních 10 let.Rachel Kyteová je děkankou Fletcherovy školy na Tuftsově univerzitě a radí různým vládám a finančním institucím v oblasti změny klimatu. Předtím se ke mně připojila z Ahmedábádu v Indii. Na úvod jsem se jí zeptal, zda očekávala, že se těchto extrémních teplot dočkáme tak brzy.Jde o kumulativní dopad jakési přikrývky kolem Země, kterou celou způsobilo naše znečištění a která brání úniku tepla. A pak tu máme El Nino, pravidelný klimatický jev nad oteplováním oceánů, který to ještě zesiluje. Takže teď všechny ty plány na chladicí centra, na zajištění odolnosti sítě, aby vaše nemocnice mohly bezpečně provozovat elektřinu s klimatizací, která musí být neznečišťující a levná pro lidi s nízkými platy. To vše je nyní na prvním místě.Chci říct, že na celém světě jsou lidé, kteří se, víte, v tomto horku topí. Víte, kteří jsou zoufalí, kteří v zoufalství zvedají ruce nad hlavu a říkají, že se nedá nic dělat.Existují krátkodobé věci, které můžeme udělat a které zahrnují spolupráci místních orgánů a vlád a soukromého sektoru, takže musíte vytvořit chladné zóny ve městech, aby se lidé mohli dostat z horka. Musíme být schopni zavést nová pravidla, aby lidé nepracovali venku a aby lidé pochopili, jak je to nebezpečné. Z dlouhodobého hlediska však musíme najít způsoby, jak se ochladit, aniž bychom dále znečišťovali planetu.A to okamžitě, nemůžeme jen čekat dalších pár let. Musí se to udělat letos, příští rok.Ano. Takže budeme svědky opakovaných vln veder ve všech oblastech světa. A víte, pokud jste, pokud jste bohatí a žijete na listnatém předměstí, tak to možná zvládnete, pokud vám nevypadne elektřina, ale pokud jste chudí a žijete v betonové džungli, která to horko tak trochu zesiluje, říkáme tomu efekt tepelného ostrova, tak je to bída.Chci říct, že pokud to bude pokračovat, pokud to bude skutečně nový normál, společnost se změní v mnoha různých směrech, všechno se bude muset přehodnotit.Takže je tu i trocha diplomacie. Doufejme, že máte Johna Kerryho, který je teď na třetí návštěvě Pekingu, a máte China s, víte, klimatického vyslance, který s ním mluví. Dává vám to naději, že by dva největší světoví znečišťovatelé mohli najít společnou řeč?Myslím, že je kriticky důležité, že navzdory napětí mezi Čínou a Spojenými státy klimatičtí vyslanci a jejich šéfové připouštějí, aby existovala zóna spolupráce v oblasti změny klimatu. Myslím, že je také důležité, že budou hledat pragmatická řešení, s nimiž mohou pokročit. A myslím, že se zaměřují na metan. Metan je akcelerátorem. Je to jakási super znečišťující látka. Urychluje změnu klimatu, a pokud se nám podaří dosáhnout dohody o nulových emisích metanu, je to velmi důležité.Nakonec, a to velmi stručně, v minulosti jsme spolu několikrát hovořili a vy jste vždy opatrně optimistická, že by mohlo dojít ke změně. Jste stále optimistická?Mluvil jsem také s Victorem Gao, který je viceprezidentem pekingského think tanku Centrum pro Čínu a globalizaci. Zeptal jsem se ho, zda by návštěva Johna Kerryho v Pekingu mohla znamenat počátek dohody o klimatu mezi dvěma největšími světovými znečišťovateli.Jeho návštěva je důležitá v tom smyslu, že pro to, aby se svět sjednotil v boji proti negativním dopadům klimatických změn, musí Čína a Spojené státy skutečně něco společně udělat. Musí se spíše spojit, než si vzájemně jít po krku. Čína je skutečně největším emitentem, nicméně v přepočtu na obyvatele jsou Spojené státy mnohem větším emitentem než Čína a energetická náročnost americké ekonomiky a celé americké společnosti je mnohem vyšší než v Číně. Proto si myslím, že je načase, aby se Čína i Spojené státy vzpamatovaly a začaly jednat správně, a nikoliv například tak, jak to udělaly Spojené státy, když se vyplatily z pařížské dohody o změně klimatu. A doufám, že Spojené státy už nikdy nic takového neudělají. A Čína, Spojené státy, spolupracovat ohledně změny klimatu, to je jediná správná věc do budoucna.Dobře. Ale my se snažíme vyhnout tomu, abychom si šli po krku, že? A co tedy Čína? Stavět další uhelné elektrárny, když víme, že uhlí je součástí problému?Čína se již skutečně jasně vyjádřila. To znamená, že do roku 2030 musí být Čína v neutrálním stavu, pokud jde o emise, a pak by Čína do roku 2060 měla mít vůbec nulové emise. Proto si myslím, že Čína bude i nadále postupovat správně. Čína již oznámila zásadní zastavení nebo pozastavení výstavby nově budovaných uhelných elektráren a vzhledem k tomu, že Čína má největší zásoby uhlí na světě a uhlí dnes stále tvoří asi 55 % energetického mixu v Číně, navzdory všem snahám o jeho snížení a doufám, že Čína v příštích letech sníží závislost na uhlí pod 50 %. Takže je před námi ještě dlouhá cesta. A doufám, že do roku 2030 už Čína nebude potřebovat stavět žádné další uhelné elektrárny. Čína také oznámila, že přestává financovat veškeré nově budované uhelné elektrárny mimo Čínu. Takže je třeba se na celý obrázek podívat společně.Pokud Čína a Amerika nevyřeší své spory, ať už jde o změnu klimatu nebo jiné otázky, jaké to bude mít důsledky? Pro zbytek planety?Buďme realisté. Čína a Spojené státy budou mít vždycky neshody. Rozdíly by však neměly být nebo rozdělovat, rozdíly by měly být tím, co je spojuje a naše hlavní problémy, jako je změna klimatu. Neměly by existovat žádné zásadní rozdíly, Čína, Spojené státy musí dělat správné věci společně, protože jinak poneseme následky společně. Na druhou stranu Spojené státy musí jednat pevně s vědomím, že Čína je mocnost na stejné úrovni jako Spojené státy a Spojené státy nikdy nemohou udělat nic vlastními silami nebo shromážděním svých spojenců, aby Čínu dostaly na lopatky.Čína je rovnocenným partnerem Spojených států. Zda to Spojené státy uznávají, nebo ne, to je jiná věc. Pokud to nepřiznají, ponesou následky za svůj chybný úsudek.