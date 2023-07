Učitelé ve východním Německu čelí krajně pravicovým výhrůžkám

17. 7. 2023

Incidenty ve škole ve východoněmecké spolkové zemi Braniborsko vyvolaly obavy z krajně pravicových nálad ve třídě. Úředníci vyjádřili zděšení a vyzvali učitele, aby neustupovali nenávisti, píše Christoph Strack. Incidenty ve škole ve východoněmecké spolkové zemi Braniborsko vyvolaly obavy z krajně pravicových nálad ve třídě. Úředníci vyjádřili zděšení a vyzvali učitele, aby neustupovali nenávisti,

Max Teske nesmí poskytovat podrobnosti o krajně pravicových incidentech, které nahlásil ve své škole. Místní školský úřad nechce, aby o tom učitel a jeho kolegyně Laura Nickelová mluvili.

To, co Teske může říci na základě rozhovorů, které vedl s kolegy pedagogy ve východoněmecké spolkové zemi Braniborsko, je, že incidenty, které nahlásil, nejsou ojedinělé.

"Hitler, hajlování, graffiti, sexismus, homofobie. To jsou problémy, které se týkají všech škol," řekl DW.

V důsledku toho Teske a Nickelová oznámili, že opouštějí školu, která se nachází v Burgu, malém městě asi 80 kilometrů jihovýchodně od Berlína.

Popularita AfD je stále větším důvodem k obavám

Asi před třemi měsíci oba učitelé odeslali naléhavý dopis, který upozornil na incidenty ve škole. Ačkoli byl dopis anonymní, Teske řekl, že on a Nickelová se stali terčem výhrůžek. Patřily mezi ně i samolepky, které se objevily v blízkosti školy s jejich fotografiemi a vyzývaly je, aby se drželi dál.

Nálepky použily vulgární výraz a říkaly jim, aby se "vrátili do Berlína". To bylo v době, řekl Teske, kdy se dostali do kontaktu s orgány činnými v trestním řízení.

Burg se nachází v Spreewaldu, oblíbené turistické destinaci známé pro své přírodní krásy. Politika v oblasti je však méně klidná. Ve spolkových volbách v roce 2021 získala krajně pravicová Alternativa pro Německo (AfD) více než 30 % hlasů. Popularita AfD na místní a regionální úrovni je mezi spolkovými politiky stále větším důvodem k obavám.

Braniborský ministr školství Steffen Freiberg v rozhovoru pro deník Süddeutsche Zeitung vyjádřil soustrast učitelům, kteří jsou údajně ohroženi, ale také je kritizoval. Odmítl jejich stížnost, že jim nadřízení neposkytují dostatečnou podporu.

Zpráva vyvolala zděšení v hlavní politické aréně, a to nejen ve spolkové zemi Braniborsko, ale také mezi spolkovými politiky v Berlíně. Prezident Frank-Walter Steinmeier vyjádřil znepokojení nad vývojem ve škole v Burgu. "Musíme udělat vše pro ty, kteří se staví proti populismu a extremismu a postavit se za toleranci a demokracii v této společnosti," citovala ho 13. července jeho mluvčí Cerstin Gammelinová.

