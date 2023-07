Kapitalismus v Británii: Milionáři záměrně a beztrestně zničili život stovkám pošťáků

19. 7. 2023

čas čtení 8 minut

Nefunkční počítačový systém britské pošty chybně vykazoval velkého množství malých poštovních úřadů obrovská manka. Zcela nevinní vedoucí těchto poštovních úřadů byli obviněni z krádeže těchto peněz, byli nuceni je "vrátit", mnozí z nich byli odsouzeni do vězení a byli existenčně a finančně zničeni. Vedoucím poštovních úřadů bylo jejich nadřízenými lživě tvrzeno, že manko mají jen oni, ve skutečnosti šlo o stovky až tisíce případů. Pošta odmítla řešit skutečnost, že falešná manka vytvořil nefunkční počítačový systíém Dodnes většina existenčně zničených pošťáků nedostala odškodné. Zločinci, kteří to způsobili, vůbec nebyli pohnáni k odpovědnosti, naopak dostali platy a prémie ve výši milionů liber.



<br>

Kontext k tomu poskytuje komentář Mariny Hyde: My column on the latest developments in the Post Office scandal - an incredible tale of total corporate psychopathy that I absolutely BEG you to stay very very cross about https://t.co/sy7ubpvjoc — Marina Hyde (@MarinaHyde) July 18, 2023 Britský poštovní skandál je příběh totální korporátní psychopatie, šílená kafkovská noční můra, v níž se z naprosto nevinných poštmistrů, páteře vesnic a obcí, stali zločinci, aby se zakryla skutečnost, že počítačový systém Horizon pošty nefungoval. Pošta každému z nich sdělila, že nikdo jiný se systémem problémy nemá. Obrovské částky byly těmto poštmistrům fakticky uloupeny, aby se vyrovnaly účetní nedostatky, než byli stejně trestně stíháni. Zoufalé pošťačky byly uvězněny těhotné, nebo ještě v pubertě, nebo v den narozenin jejich malého dítěte, nebo ve stáří, nebo ve věznicích s vysokou ostrahou, kde viděly a trpěly strašné věci. Nejméně 60 jich zemřelo, aniž by se dočkali spravedlnosti nebo odškodnění; nejméně čtyři si vzali život. Nespočet obětí se dostalo do fyzických a psychických problémů, ze kterých se nikdy nezotavily.





Upřímně řečeno, celý katalog příběhů by vydal na více než jednu knihu - vřele doporučuji Velký poštovní skandál od Nicka Wallise - a každý jednotlivý případ vás donutí zastavit se, popadnout dech a zeptat se sám sebe: Co jsem to sakra právě přečetl? A tady je ten háček: skandál se odehrává ještě teď. Snaha věc zakamuflovat probíhá i nyní.



Právě teď v londýnském Aldwych House probíhá dlouho očekávané a neúnavně vybojované vyšetřování Wyna Williamse, které analyzuje důkazy, kromě dnů, kdy nemůže, protože pošta neustále důkazy odmiítá zpřístupňovat. Právě teď se v těchto týdnech objevují nová, do očí bijící odhalení, jako je například objevení dokumentu, který dokazuje, že vyšetřovatelé poštovního úřadu měli nařízeno seskupovat podezřelé poštmistry do rasových kategorií, jako jsou "negroidní typy" a "evropské typy tmavé pleti". Tato praxe se používala ještě v roce 2011. Tento dokument také jaksi nebyl předložen vyšetřování, věřili byste tomu, spolu s desítkami tisíc dalších, z jejichž sériového zatajování je britská pošta obviněna. Minulý týden, právě večer před klíčovým svědectvím inženýra společnosti Fujitsu, která navrhla a udržovala vysoce nefunkční účetní software Horizon, pošta náhle našla pouhých 4 767 relevantních dokumentů, které zapomněla zmínit. Jeho svědectví tedy nebylo vyslechnuto a vyšetřování muselo být opět zastaveno.



Právě teď i ostříleným pozorovatelům této epické ságy vrtá hlavou nedávné odhalení, že dnešní vedení pošty ve skutečnosti provozovalo systém odměn pro vedoucí pracovníky za spolupráci s vyšetřováním. Abychom si upravili tu starou scénku Chrise Rocka o lidech, kteří se ušlechtile starají o vlastní děti: MÁTE spolupracovat s vyšetřováním?! Co chcete - sušenku?! Právě teď vyšetřování odhaluje takové detaily, jako je skutečnost, že současný šéf poštovního úřadu Nick Read dostal v loňském roce prémii 455 000 liber, z níž nyní vrátil pouhá 3 %, přičemž tuto část vyhodnotil jako tu, která se týkala toho, že na své povinnosti vůči vyšetřování kašlal (parafrázuji).



Prémie související s vyšetřováním dostalo i padesát dalších vedoucích pracovníků pošty. Nezapomeňte, že jde o organizaci, která prohlásila, že potřebuje až 1 miliardu liber od daňových poplatníků na financování odškodnění a likvidaci tohoto skandálu, jinak by se dostala do platební neschopnosti. (Aha, VY teď budete v platební neschopnosti, že?) A nezapomeňte, že to bylo ve stejné době jako například případ Francise Duffa, 81letého bývalého poštmistra, který během dvacetiletého čekání na zproštění viny a odškodnění přišel o dům, firmu a manželství. Loni v říjnu mu bylo konečně přiznáno 340 000 liber - jen aby mu pošta vzápětí oznámila, že o 332 000 liber z této částky přijde na úhradu daně z příjmu a na bankrot, do kterého ho svým chybným jednáním uvrhla. Minulou zimu si nemohl dovolit vytápět svůj dům.





Předseda vyšetřovacího výboru Wyn Williams v pondělí apeloval na vládu, aby chránila oběti a urychlila výplaty z různých kompenzačních programů. Je docela úžasné, že kromě toho, že sir Wyn má za úkol zjistit, co se stalo, ho nové události a odhalení stále nutí, aby zjitoval, co se stále děje. Proč pošta neustále nepředává vyšetřování dokumenty? Proč jsou tři nesourodé systémy odškodnění v takovém nepořádku a proč to trvá tak dlouho? Proč ministr vlády zodpovědný za poštu Kevin Hollinrake nezasáhne hned teď a nerozsekne to projednou a konečně - na rozdíl od všech svých předchůdců v této funkci, kteří poštmistry tak zklamali tím, že prostě všechny lži a nesmysly, které jim pošta řekla?





Nakonec samozřejmě pro mnohé zůstává jednou z největších otázek: kde je bývalá generální ředitelka britské pošty Paula Vennellsová, za níž se to všechno událo? Vennellsová byla po většinu období, kdy byli poštmistři neprávem stíháni, generální ředitelkou pošty (a také anglikánskou ministryní, což je poněkud zarážející detail). Interní zprávy, které nechala vypracovat, opakovaně zjistily, že pošta stíhala zcela nevinné lidi a že IT systém byl nefunkční. Vennellsová dohlížela na to, aby o těchto závěrech nebyl nikdo informován, od podřízených poštmistrů až po parlament. Nakonec z pošty odešla s se státním řádem, oceněním za svou "práci" a bohatší o 5 milionů liber, přičemž se jí podařilo dostat se do nějaké obchodní funkce na ministerstvu vlády a do vysoké funkce v britském státním zdravotnictví. Vennellsová se mezitím stáhla do ústraní - ale její svědectví před vyšetřováním, až k němu konečně dojde, bude významnou událostí.



Zda to povede k něčemu, co by se dalo nazvat spravedlností, je jiná věc. Jeden člověk, s nímž jsem si nedávno dopisovala, argumentuje že celá třída nadměrně odměňovaných vedoucích pracovníků, ze zmíněného období, by měla být uvržena bez rozpaků do vězení, až odkud by byli nuceni snažit se prokazovat svou nevinu, což je svým způsobem to, co se stalo mnoha chudákům, které tito lidé zničili. Ale možná že minulí i současní šéfové poštovních úřadů vědí, že i když se taková noční můra může stát podřízenému poštmistrovi - nebo na základě těchto důkazů možná jednoho dne i vám nebo mně - jim se to opravdu stát nemůže. Na druhou stranu, nejjistějším způsobem, jak takovou situacipodpořit, je lhostejnost - takže se všichni prosím rozhodněme, že se kvůli tomuhle budeme hodně, hodně zlobit.









Podrobnosti v angličtině ZDE

1