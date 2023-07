HRW: Tuniský teror vůči uprchlíkům a "tým Evropa"

20. 7. 2023

Minulý týden jsme v tomto zpravodaji upozornili na to, jak tuniské bezpečnostní síly shromažďovaly černošské africké migranty a žadatele o azyl, včetně dětí a těhotných žen, a nechávaly je na pospas v poušti. A podívali jsme se na to, jak EU zároveň prohlubuje svou protiimigrační spolupráci s Tuniskem, píše Andrew Stroehlein.



Nová analýza dnes odhaluje znepokojivé podrobnosti o týrání uprchlíků ze strany Tuniska i o podpoře EU.



Dokumentuje zločiny tuniských bezpečnostních složek - tedy policie, armády, národní gardy a pobřežní stráže - proti černošským Afričanům, včetně nezákonného zatýkání, zadržování, bití a mučení. Nová zpráva rovněž upozorňuje na hromadné vyhošťování, nebezpečné akce na moři, nucené vystěhování a krádeže peněz a věcí.

Bezpečnostní složky rovněž ignorují zločiny a týrání černošských Afričanů tuniskými civilisty, včetně loupeží a napadení, a bezdůvodné vystěhovávání z domovů.



Tento šířící se teror je podporován otevřeně rasistickými postoji tuniských úřadů vůči černým Afričanům, zejména ošklivým únorovým projevem prezidenta Kaise Saída.



V něm spojil africké migranty s kriminalitou a hovořil o "spiknutí" s cílem změnit demografickou strukturu Tuniska. Po Saídově rasistickém projevu následovala vlna nenávistných projevů, diskriminace a útoků proti černým Afričanům.



Od Saídova projevu a rozšíření represí a zneužívání uskutečnilo oficiální návštěvu země více než deset vysoce postavených evropských úředníků. Nejvýznamnější byly dvě společné návštěvy předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové s italskou premiérkou Giorgií Meloniovou a nizozemským premiérem Markem Ruttem v posledních týdnech.



Tato trojice to označuje za "tým Evropa" a setkala se se Saídem, aby mu nabídla svou podporu slovem i skutkem. A tím "skutkem" myslím peníze.



V červnu oznámili, že Brusel poskytne tuniské vládě 100 milionů eur "na správu hranic". Před několika dny "tým" uskutečnil druhou návštěvu, aby dohodu podpořil.



Pokud máte trochu povědomí o historii, uvědomíte si, že to celé zní podobně jako špinavé dohody, které evropské země uzavíraly s libyjským diktátorem Muammarem Kaddáfím. Ten také používal ošklivé výrazy proti černým Afričanům, zejména když chtěl brnknout na rasistickou strunu evropských politických houslí: "Zítra už Evropa možná nebude evropská, a dokonce ani černá, protože jsou tu miliony lidí, kteří tam chtějí přijít," řekl jednou.



Dnešní politici se to snaží zabalit do jazyka "externalizace hranic" nebo "outsourcingu", ale vzkaz autoritářských partnerů Evropy je stejně jednoduchý jako vždy: zaplaťte mi, abych se s těmi nechtěnými černochy vypořádal za vás.



Bylo to nechutné tehdy a je to nechutné i nyní.







Rusko dál zabíjí civilisty



Nový zákon představuje další rozšíření represí v Rusku, které se zrychlilo zejména po ruské invazi na Ukrajinu.









Zdroj v angličtině ZDE

Ruská armáda použila při útoku na ukrajinský Lvov na začátku tohoto měsíce řízené střely s plochou dráhou letu, které v rozporu s válečným právem nezákonně zasáhly velký obytný komplex plný spících civilistů.Nová analýza útoku z 6. července, kterou provedli naši experti, podrobně popisuje úder řízenou municí s velkou výbušnou hlavicí, při němž podle lvovských úřadů zahynulo 10 civilistů a 48 jich bylo zraněno. Byli to lidé ve věku od 20 do 74 let.Rusko toho dne vypálilo na Lvov 10 řízených střel Kalibr. Sedm z nich bylo sestřeleno ještě před zásahem a obyvatelé hlásili, že ve městě slyšeli tři výbuchy. Dva pravděpodobně zasáhly vojenský cíl, přičemž tlakové vlny poškodily mnoho obytných budov v okolí.Jedna střela přímo zasáhla obytný komplex, kde žilo asi 500 lidí. Od jednoho vojenského cíle je vzdálen 270 metrů a od druhého 290 metrů.Tyto vzdálenosti jsou značné.Řízená střela řady Kalibr je schopna přesně dopravit vysoce explozivní výbušnou hlavici na cíle na velké vzdálenosti. Tato moderní zbraň je naváděna na cíl pomocí aktivního radaru, digitálního porovnávání terénu a satelitních navigačních systémů.Použití takto naváděné munice ruskými silami zvyšuje možnost, že útok na bytový komplex byl záměrný. Měl by být vyšetřován jako možný válečný zločin.(napsala Chiara Cera)Minulý pátek přijala dolní komora ruského parlamentu návrh zákona, který porušuje práva transsexuálů v zemi.Návrh zákona zavádí zákaz podstoupení chirurgického zákroku potvrzujícího pohlaví a zákaz změny jména a pohlaví v úředních dokumentech. Zakazuje také trans lidem adoptovat děti nebo se stát pěstouny.Není to poprvé, co Rusko útočí na sexuální a genderové menšiny z politických důvodů. Je to jen poslední z mnoha restriktivních opatření proti právům LGBT osob, která vláda v poslední době přijala.Například legislativa přijatá v prosinci 2022 rozšířila zákaz sdílení pozitivních a dokonce i neutrálních informací o LGBT lidech, včetně informací o změně pohlaví.