Jak se v Rusku rozkládá armáda

21. 7. 2023

čas čtení 1 minuta

Historicky vzato, kdykoli ruská armáda čelila porážce, bylo prvním krokem pokusit se identifikovat zrádce ve vlastních řadách - a pak se obrátit k politickým lídrům, kteří ji nasměrovali k neúspěchu, píše blogger El Murid.

To se zřejmě děje v případě propuštěného generála, který kritizoval vrchní velení a apeloval na své vlastní jednotky: Něco, co by bylo před rokem nemyslitelné, ale nyní představuje výzvu, která může ohrozit režim jako celek.

Takové akce může odrážet kolaps důvěry. Hlavní věc, která z armády dělá armádu, je disciplína a připravenost k plnění rozkazu. Pokud existují pochybnosti o tom, za co bojujeme a zda vedení nevzbuzuje nedostatečnou důvěru, pak vyvstává zcela logická otázka, na kterou existuje jen jedna odpověď.

Vleklá válka, a dokonce taková, která přešla do fáze opotřebovací války, nevyhnutelně vyčerpává nejen materiální zdroje, ale i takové nemateriální, jako ochota plnit rozkazy, důvěra v správnost věci a podobné otázky, zvláště když místní obyvatelstvo se k vám chová bez nadšení nebo dokonce s nenávistí.

Tato rizika vždy existovala jako teoretická možnost, ale nyní se o nich diskutuje otevřeně a přímo – a nediskutují o nich vojáci v zákopech, ale vyšší velitelé. Jistě, takové diskuse jsou pečlivě kryty slovy naznačujícími pokračující loajalitu. Ale před rokem by takové věci byly nemyslitelné.

Nyní se jeví jako logické a dokonce všem srozumitelné.

Zdroj v ruštině: ZDE

