Ruská agrese na Ukrajině: Moskva zaútočila na Kyjev. Podle OSN byly v Záporožské elektrárně nalezeny miny.

25. 7. 2023

čas čtení 12 minut

- Ruské útoky těsně u hranice s Rumunskem, členem NATO, a 170 km od Bulharska:

Across the Romanian border and some 170 km away from Bulgaria. Also, in a region where many Ukrainian Bulgarians live. https://t.co/CmxPmnwQpM — Dimitar Bechev (@DimitarBechev) July 24, 2023

Šéf kyjevské vojenské správy uvádí, že všechny drony byly zničeny; atomový dozor OSN našel protipěchotní miny v Ruskem obsazené jaderné elektrárně



-Rusko v noci zahájilo údery bezpilotních letounů na Kyjev



Rusko zahájilo noční útok drony na Kyjev, uvedly v úterý místní úřady a dodaly, že všechny přilétající drony byly sestřeleny a podle prvních informací nedošlo k žádným škodám ani obětem, informuje agentura AFP.



K ohlášenému útoku došlo den poté, co Rusko varovalo před "tvrdými odvetnými opatřeními" po útoku dronů na Moskvu, vzdálenou od Ukrajiny přibližně 500 kilometrů.



Rusko "zaútočilo na Kyjev údernými bezpilotními letouny", uvedl na Telegramu Sergej Popko, šéf vojenské správy města Kyjeva, aniž by upřesnil, kolik jich bylo a odkud byly vypuštěny.



"Letecký poplach trval tři hodiny... Všechny vzdušné cíle byly zjištěny a zničeny při přiblížení ke Kyjevu," uvedl.



"Podle informací v tuto chvíli nedošlo v hlavním městě k žádným obětem ani destrukcím."





- OSN uvádí, že v Záporožské elektrárně byly nalezeny miny



Atomový dozor OSN uvedl, že viděl protipěchotní miny v areálu ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží, která je obsazena ruskými silami, informuje agentura AFP.



Největší evropské jaderné zařízení připadlo ruským silám krátce po invazi na Ukrajinu v únoru loňského roku a Kyjev a Moskva se od té doby vzájemně obviňují z plánování incidentu na místě.



Experti Mezinárodní agentury pro atomovou energii 23. července "viděli několik min umístěných v nárazníkové zóně mezi vnitřní a vnější bariérou areálu", uvedl v pondělním prohlášení šéf agentury Rafael Grossi.



V prohlášení nebylo uvedeno, kolik min tým viděl.



Zařízení se nacházela v "zakázaných oblastech", do kterých nemá přístup provozní personál elektrárny, uvedl Grossi a dodal, že podle prvotního hodnocení MAAE by případná detonace "neměla mít vliv na systémy jaderné bezpečnosti a zabezpečení areálu".



Položení výbušnin v areálu bylo "v rozporu s bezpečnostními standardy MAAE a pokyny pro jadernou bezpečnost" a vytvářelo další psychologický tlak na personál, dodal.



Největší evropská elektrárna se po pádu do ruských rukou stala terčem střelby a byla několikrát odpojena od sítě, což vyvolalo obavy z velké jaderné havárie.



Šest reaktorových bloků, které před válkou vyráběly přibližně pětinu ukrajinské elektřiny, je již několik měsíců odstaveno.

- Suspilne, ukrajinská státní vysílací společnost, uvádí, že Ukrajina postoupuila v blízkosti Bachmutu. Píše:



Obranné síly vyřadily ruskou armádu z pozic u Andrijivky ve směru na Bachmut a pokračují v postupu severně a jižně od Bachmutu, uvedl mluvčí generálního štábu ozbrojených sil Ukrajiny.





- Britské ministerstvo obrany vydalo denní zpravodajskou zprávu o tom, jak podle něj probíhá válka, a dnes se zaměřilo na Oděsu. Ministerstvo píše, že od 18. července 2023 Rusko provedlo větší počet dálkových úderů proti Oděse, a přičítá to ukončení dohody o černomořském obilí.



Uvádí se v něm:



V období od srpna 2022 do června 2023, kdy ještě platila Černomořská obilná iniciativa, se Rusko obecně zdrželo úderů na civilní infrastrukturu v jižních přístavech.



Vzhledem k tomu, že Rusko dohodu neobnovilo, cítí se Kreml pravděpodobně méně politicky omezován a snaží se zasáhnout cíle v Oděse, protože se domnívá, že Ukrajina v těchto oblastech skladuje vojenské prostředky.





Od začátku války se ruská úderná kampaň vyznačuje nedostatečným zpravodajstvím a nefunkčním procesem zaměřování cílů.





- Bidenova administrativa posílá Ukrajině další vojenskou pomoc ve výši až 400 milionů dolarů, včetně nejrůznější munice pro pokročilé systémy protivzdušné obrany a několika malých sledovacích bezpilotních letounů Hornet, útoky ve válce se vystupňovaly a zahrnují i údery na Moskvu a Krym.

- Rusko uvedlo, že v pondělí v časných ranních hodinách zneškodnilo dva ukrajinské drony nad Moskvou, přičemž jeden se zřítil poblíž ministerstva obrany v centru města. Úředníci uvedli, že drony zasáhly nebytové budovy v hlavním městě a že nedošlo k žádným obětem. K útoku došlo den poté, co Kyjev přislíbil "odvetu" za ruský raketový útok na černomořský přístav Oděsa. Bílý dům uvedl, že útoky uvnitř Ruska nepodporuje.





- Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov bez poskytnutí jakýchkoli důkazů prohlásil, že katedrálu v Oděse zasáhla ukrajinská raketa protivzdušné obrany. Peskov uvedl: "Naše ozbrojené síly nikdy neútočí na objekty sociální infrastruktury, natož na chrámy, kostely a další podobná zařízení, takže









- Při ruském úderu na východoukrajinské město Kosťantynivka bylo podle gubernátora regionu zabito dítě a šest lidí bylo zraněno. Pavlo Kyrylenko, gubernátor ukrajinského Doněcka, napsal na Telegramu, že ruské síly vypálily rakety Smerč na "místní rybník, kde odpočívali lidé".





- Běloruské ministerstvo pro mimořádné situace dokončuje vyzbrojování a vojenský výcvik svého personálu, aby bylo připraveno pomoci ministerstvům obrany a vnitra v případě ozbrojeného konfliktu, uvedl v pondělí šéf ministerstva pro mimořádné situace. Ministr pro mimořádné situace Vadim Sinjavskij řekl státní televizi Bělorusko 1, že zaměstnanci budou připraveni pomoci ministerstvům "v případě ozbrojeného konfliktu nebo nějakých nepokojů, do kterých je třeba zapojit značný počet personálu". Lukašenko sice nevyslal na Ukrajinu vlastní vojáky, ale umožnil Moskvě využít běloruské území k zahájení invaze.



- Podle reportérů AFP, kteří byli svědky útoku, byl při útoku ruského dronu zraněn novinář pracující pro tiskovou agenturu Agence France-Presse, když podával reportáž z ukrajinského dělostřeleckého stanoviště poblíž boji zmítaného východního města Bachmut. Dylan Collins, 35letý americký občan, který působí v Libanonu, ale je na Ukrajině na služební cestě, utrpěl při útoku v zalesněné oblasti poblíž Bachmutu mnohočetná střepinová zranění. Byl evakuován do nedaleké nemocnice, kde byl ošetřen. Lékaři uvedli, že jeho stav není život ohrožující.



- Kreml v pondělí obvinil Kyjev z provedení "úmyslného útoku na novináře" v jihovýchodní Záporožské oblasti Ukrajiny poté, co byl zabit reportér ruské státní tiskové agentury RIA. Válečný zpravodaj Rostislav Žuravlev byl podle RIA zabit při zásahu ukrajinskou kazetovou municí. Zemřel na následky zranění při evakuaci ze speciální vojenské operace.







- Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Veršinin v úterý uvedl, že v současné době neprobíhají žádné rozhovory o obnovení černomořské obilné iniciativy.Balíček zahrnuje celou řadu munice - od raket pro vysoce mobilní dělostřelecký raketový systém a národní pokročilý raketový systém země-vzduch až po střely Stinger a Javeliny. Zbraně jsou poskytovány na základě prezidentské pravomoci pro čerpání, která Pentagonu umožňuje rychle odebrat položky z vlastních zásob a dodat je na Ukrajinu, často během několika dní.Úředníci uvedli, že USA posílají také dělostřelecké houfnice a 32 obrněných vozidel Stryker, demoliční zařízení, minomety, rakety Hydra-70 a 28 milionů nábojů do ručních zbraní. Hornety jsou malé nanodrony, které se používají převážně ke sběru zpravodajských informací. Ukrajina je v minulosti získala i od jiných západních spojenců. Úředníci hovořili pod podmínkou anonymity, protože balíček pomoci ještě nebyl oznámen.uvedl v úterý kazašský ministr energetiky Almasadam Satkaljev, a to navzdory eskalaci napětí po krachu ukrajinské dohody o dodávkách obilí.Ropovod Kaspického ropovodného konsorcia (CPC), který končí na ruském pobřeží Černého moře, je hlavní exportní trasou pro kazašskou ropu, ačkoli se středoasijská země nyní snaží zvýšit dodávky alternativními trasami."S ropovodem CPC dnes nejsou žádné problémy," řekl Satkaljev novinářům.u odstávkyČtvrtý a pátý blok ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny byly podle Moskvou dosazené správy elektrárny uvedeny do režimu odstávky.Tato správa to dnes podle agentury Reuters uvedla na svém kanálu Telegram: Správa uvedla, že "za účelem provedení plánované technické kontroly zařízení pátého bloku se vedení Záporožské jaderné elektrárny rozhodlo převést jej do stavu 'studené odstávky'" a že "za účelem zajištění páry pro vlastní potřeby elektrárny byl reaktorový blok č. 4 převeden do stavu 'horké odstávky'".Letectvo rovněž vydalo výstrahu před útoky dronů na jižní Oděskou a Mykolajivskou oblast, které sdílejí část ukrajinského pobřeží Černého moře.V těchto regionech se nachází přístavní infrastruktura, kterou Moskva pravidelně ostřeluje útočnými drony a raketami od chvíle, kdy minulý týden odstoupila od dohody usnadňující bezpečnou přepravu obilí z Ukrajiny.Generální tajemník OSN António Guterres vyzval Rusko, aby se vrátilo k dohodě umožňující bezpečný vývoz ukrajinského obilí do Černého moře v souladu s návrhem, který předložil Vladimiru Putinovi poté, co Rusko od této dohody před týdnem odstoupilo., uvedl v pondělí jeho mluvčí.Pondělní ruské nálety před úsvitem zranily sedm lidí a zasáhly infrastrukturu podél Dunaje, který je životně důležitou alternativní trasou pro ukrajinské obilí od doby, kdy minulý týden skončila rok stará dohoda umožňující bezpečný vývoz přes Černé moře. Kyjev uvedl, že útok byl rozšířením letecké kampaně, kterou Rusko nedávno zahájilo po odstoupení od dohody o dodávkách obilí.