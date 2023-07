Twitter: Pomůže změna značky Twitteru k novým výšinám? Musk chce změnit Twitter v něco úplně jiného

Muskovo nedělní oznámení, že Twitter přejmenovává na X, je posledním z mnoha dramatických kroků majitele této sociální sítě.

Musk loni na Twitteru napsal, že koupě Twitteru byla "urychlením vytvoření X, aplikace pro všechno". Nejbohatší muž světa označil platformu sociálních médií za produkt podobný WeChatu, nesmírně populární čínské aplikaci, která uživatelům umožňuje vykonávat řadu funkcí od zasílání zpráv po objednávání taxi a placení účtů.



Linda Yaccarino, výkonná ředitelka Twitteru, nastínila, jak by aplikace X vypadala, a na Twitteru uvedla, že by se "soustředila na audio, video, zprávy, platby/bankovnictví". Twitter zahájil regulační proces, aby se stal zpracovatelem plateb, a Musk, který v roce 1999 spoluzaložil internetovou banku x.com, z níž se později stal PayPal, nadnesl možnost, že by Twitter nabízel debetní karty a půjčky.



Příjmy z reklamy, které byly v minulosti hlavním zdrojem financí Twitteru, byly silně poškozeny bojkotem inzerentů, který byl způsoben obavami ohledně moderátorských standardů na platformě - Musk přiznal, že se snížily o 50 %. Společnost potřebuje nové zdroje příjmů.



Jeden z analytiků uvedl, že Twitter, respektive X, nemá na takovou transformaci čas, peníze ani zaměstnance. Společnost je značně zadlužená kvůli dluhové zátěži ve výši 13 miliard dolarů, která ji zatížila po Muskově převzetí, zatímco většina zaměstnanců byla propuštěna a Meta Marka Zuckerberga spustila napodobeninu "Twitter killer" produktu s názvem Threads.





"Muskova vize je vytvořit z X 'aplikaci pro všechno', k tomu je však zapotřebí čas, peníze a lidé - tři věci, které společnost již nemá," říká Mike Proulx, ředitel výzkumu v analytické společnosti Forrester. "Zneuznaní uživatelé Twitteru se budou stále častěji obracet na Threads, zatímco Muskova společnost bude nadále ztrácet peníze. Jednoduše řečeno, dráha X se chýlí ke konci."







Popularita aplikace Threads po silném začátku poklesla, takže hrozba pro hlavní zdroj příjmů Twitteru ustoupila, i když Meta uvedla, že stejně neměla bezprostřední plány na spuštění reklamy. Oznámení o změně značky X však ukazuje, že Musk je odhodlán posunout obchodní model jinam.







Krátce před oznámením přesunu X Musk uvedl, že Twitter má stále negativní cashflow - vydává na provoz firmy více, než přijímá. To je obtížné pozadí pro dosažení revize obchodního modelu platformy, i když ji vlastní nejbohatší muž světa.Farhad Divecha, výkonný ředitel britské digitální marketingové agentury Accuracast, tvrdí, že změna loga inzerenty zpět nepřivede, ale vytvoření věrohodné "aplikace pro všechno" ano. "Změna loga znamená začátek přechodu k jeho vizi X.