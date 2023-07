Scholasticismus v politologii

26. 7. 2023

čas čtení 15 minut

Kritika trendů v politologii se soustředí na konkrétní metodologie – kvantitativní metody nebo racionální volbu. Znepokojivějším vývojem je však scholastika – tendence k tomu, aby se výzkum stal příliš specializovaným a zakořeněným. Tento trend definuji podrobněji a dokumentuji jeho růst prostřednictvím nárůstu počtu časopisů, organizovaných sekcí v Americké politologické asociaci a divizí v rámci konference APSA. Také kóduji články publikované v American Political Science Review, aby ukázaly nárůst akademických rysů v posledních desetiletích. Změny se týkají všech oborů v politologii. Scholastika slouží hodnotám rigoróznosti. Její omezení bude vyžadovat opětovné zdůraznění relevance pro problémy reálného světa a publikum. To by také mělo pomoci obnovit morálku mezi politology, napsal profesor Lawrence M. Mead.

Po několik desetiletí trpěla politologie ve svých metodách a směřování hlubokými spory. Tyto spory se zdají hlubší a trvalejší než v jiných akademických oborech. Občas vypukla virtuální občanská válka. Tyto spory se soustředily na konkrétní výzkumné metodologie.

V 60. letech, s „behaviorální revolucí“, se zdálo, že kvantitativní metody přebírají disciplínu. Vzniklo hnutí za „novou politologii“, aby se znovu začala více angažovat v politických otázkách. V roce 2000 vyprovokovala móda racionální volby hnutí „perestrojky“ k obraně metodologického pluralismu.

Nabízím jinou diagnózu: Politologie se stává scholastickou. Tento termín původně odkazoval na středověkou filozofii, ale začal označovat akademickou práci, která je příliš rafinovaná na úkor podstaty. Říká se, že někteří středověcí scholastici diskutovali o tom, kolik andělů může tančit na špičce jehly. Podobně se dnešní politologové často zabývají velmi úzkými otázkami a často se zabývají metodou a minulou literaturou. Změny se dotýkají všech oblastí politologie.

Učenci se zaměřují více na sebe, méně na skutečný svět. To poškodilo realističnost jejich práce a její publikum.

Kritici útočí na konkrétní metodiky. Říká se, že kvantitativní modelování nebo racionální volba nesprávně vykládají povahu politiky. Nebo se tvrdí, že žádná analytická metoda nestačí k pochopení politiky. To může být pravda, ale větším problémem je zúžení bádání.

Výzkumné otázky jsou stále užší a shromažďování dat ubývá. Dotazování se stává temným a vězí samo v sobě. Kvantitativní metody nebo racionální volba jsou problematické zejména do té míry, do jaké odrážejí tuto širší změnu. Jak ukážu, i kdyby byly tyto metody odstraněny, trendy směrem ke scholastice by zůstaly. Snažím se zde především blíže definovat scholastiku a dokumentovat její růst. Stručněji popíšu důsledky. Trendy posunuly hodnoty, kterým slouží výzkum. Dnešní politologie se snaží být rigorózní způsobem po vzoru přírodních věd, ale došlo k tomu na úkor relevance vůči politickým problémům a tématům, jak je vnímají neakademičtí pracovníci.

Domnívám se, že tento posun je jednou z příčin odrazování mnoha politologů ohledně jejich disciplíny. Návrat k širšímu, realističtějšímu a relevantnějšímu výzkumu se zdá být nezbytný pro obnovení morálky.

Scholastické trendy

Následující čtyři trendy tvoří to, co mám na mysli pod pojmem scholastika. Pozoroval jsem, jak sílí od té doby, co jsem v roce 1979 nastoupil na katedru politologie na New York University. Pokročily také na jiných univerzitách, kde jsem učil nebo je dobře znám, včetně Harvardu, Princetonu a Wisconsinu.

Specializace

Většina dnešních politologů je mnohem specializovanější než kdysi. Dříve učenci vyučující v americké politologii nebo mezinárodních vztazích pokrývali celý tento obor. Dnes amerikanisté pravděpodobně „dělají“ pouze veřejné právo nebo veřejné mínění, nikoli celou americkou politiku; internacionalisté budou možná dělat mezinárodní politickou ekonomii, ale ne celé mezinárodní vztahy.

Výzkum specialistů probíhá pouze v těchto předmětech a jejich intelektuální svět se také zmenšil. Spolupracují s jinými akademiky, jezdí na konference nebo recenzují rukopisy převážně v těchto specializacích. Jejich práci také čtou hlavně jiní odborníci, kteří provádějí stejný druh výzkumu.

Metodologie

Pozornost věnovaná metodologii se prudce zvýšila. Mnohem více pozornosti než dříve je věnováno designu výzkumu a analýze dat. To by samo o sobě znamenalo zisk, ale stojí to za tím, že politology dnes často zajímá hlavně metodologie nebo statistika, spíše než předmět analýzy. Pro mnohé je politika nebo vláda něčím, co lze modelovat, samy o sobě nejsou důležité. Totéž platí pro postgraduální studenty, kteří dnes mají často silné základy v metodách, ale vědí o svém předmětu méně než dříve.

Metodologie se sama stala oborem v rámci politologie, možná tím nejprestižnějším. Metodologové se stali cenzory oboru, kritizují minulý výzkum a stanovují standardy pro ostatní.

Starší výzkumný styl sledoval předmět pomocí různých metod. Člověk četl sekundární zdroje, vedl rozhovory s lidmi, možná přímo pozoroval fenomén zájmu, jako jsou volby nebo debata v Kongresu. Teprve potom přišel s otázkou a návrhem výzkumu. Cílem výzkumu bylo odhalit určitou realitu ohledně politiky. Tato pravda měla být objevena „tam venku“, mimo obzor výzkumníka, a mohly k tomu přispět všechny metody. Dnes se znalost souvislostí obvykle počítá za mnohem méně. Člověk nehledá realitu, ale nález. Nemá být objeven, ale zkonstruován nějakým záměrným postupem. Kromě toho se nepředpokládá, že by existovala nějaká pravda. Změnil se i akademický diskurz.

Dříve vedl referát na semináři nebo konferenci ke zkoumání a poté rozsáhlé diskusi o nastolených otázkách. Dnes jsou otázky mnohem více o metodologii a o argument je jinak malý zájem. Ve srovnání se svými předchůdci jsou dnešní politologové technicky zdatnější, ale méně informovaní o politice a vládě a méně intelektuální.

Mají metodu, ale často kromě ní nemají co říct.

Málokdy konstruují celé argumenty od začátku. Spíše generují zjištění pomocí uznávané metodologie vyvinuté většinou jinými.

Neempirismus

Důraz na metodu měl tendenci omezovat důkazy podporující výzkum. Starší, obecnější výzkum přinesl mnoho informací. Poskytlo to obraz politiky, který byl robustní, ale nesystematický. Pozorovatelé mimo akademii to poznali.

Dnes jsou preferovány matematické analýzy, které lze přesně vysvětlit a obhájit. Náklady spočívají v tom, že se vytváří nebo konzultuje méně důkazů. Mnoho publikovaných článků spočívá na jediné, neprůstřelné analýze jediné databáze. V krajním případě zcela mizí empirický rozměr výzkumu, jako u formálních modelů politiky, které nejsou ověřeny. Existuje mnohem méně „praktického“ dotazování, což znamená přímé pozorování subjektu bez zprostředkování specifickou metodologií, jako je čtení dokumentů, vedení rozhovorů nebo pozorování v terénu.

Tento žurnalistický rozměr výzkumu téměř vymizel. Místo toho se většina výzkumu provádí výhradně zpoza počítače. Politologové se na postgraduální škole učí konkrétní metodologii a databázi a ve své pozdější kariéře pokračují ve vytváření článků založených na nich. Málokdy mají přímý kontakt s vládou. Bez kvalitativního výzkumu se však zjištění mohou stát nerealistickými.

Hypotézy bývají založeny na minulém výzkumu nebo na akademické teorii, obvykle ekonomii, spíše než na kontaktu se skutečnou politikou. Politologie do značné míry přijala názor mnoha ekonomů, že analýzy potřebují pouze zohledňovat“ výsledky ve smyslu jejich předpovídání; nemusí být realistické v žádném širším smyslu.

Jednou z běžných chyb je, že analytici často zveličují, jak je chování orientované na cíl. Předpokládá se, že aktéři kalkulují a manévrují, zatímco kdokoli s přímými znalostmi vlády pravděpodobně uvede setrvačnost nebo byrokratická pravidla, faktory, které se neobjevují v databázích. Nerealistické obrazy přetrvávají v literatuře, protože zdravý rozum, obecné znalosti nebo pozorování v terénu ztratily pravomoc je zdiskreditovat.

To, čemu dnes říkáme výzkum, se většinou omezuje na analýzu dat. Pokud jde o jejich empirický obsah, politologové se obvykle zcela spoléhají na databáze shromážděné jinými, zejména na Národní volební studie a další průzkumy.

Taková data jsou systematická. Na základě toho lze přesně definovat a obhájit závěry. Ale ve skutečnosti obsahují velmi omezené informace. Žádná databáze, jakkoli bohatá, neobsahuje více než zlomek informací přenášených přímým kontaktem s politikou nebo vládou. Je to jako srovnávat laser, který svítí velmi specifickým způsobem, s poledním sluncem, které zaplavuje celou realitu. Pozorovatelé poznamenávají, že některé předměty v politologii jsou vyčerpávajícím způsobem studovány, což vede k mnoha publikacím, zatímco jiné jsou opomíjeny. Například na americkém poli byla velká pozornost věnována veřejnému mínění nebo výhodě úřadování ve volbách do Kongresu, zatímco městské politice, byrokracii a implementaci programů se dostalo jen málo pozornosti, nehledě na jejich podstatný význam.

Vysvětlením je, že data o oblíbených tématech jsou již k dispozici, zatímco u těch zanedbávaných by člověk musel opustit svůj počítač a zapojit se do obtížného, technologicky nenáročného shromažďování informací o světě. Generovat nová data by pravděpodobněji přispělo ke znalostem, ale dnes to má jen malé akademické postavení.

Zaměření na literaturu

Konečně se politologové mnohem více než kdysi orientují na literaturu ve své specializaci. Předtím si učenci vytvořili vlastní dojem o výzkumném problému na základě obecných znalostí nebo dřívějších studií. Mohli citovat minulé studie a rozšířit je, ale jejich dotaz spočíval na nezávislém posouzení problému.

Dnes však bude celá struktura analýzy pravděpodobně diktována minulým výzkumem. Člověk se postaví na jednu stranu v nějaké existující kontroverzi mezi specialisty, nebo se ji snaží vyřešit nějakým definitivním testem. Dnešní učenci jsou často odborníky především na literaturu o určitém tématu, spíše než na téma samotné. Předmětem je pro ně literatura a výzkum se často mění ve formu literární kritiky.

Hodně z toho, co studují a o čem mluví, je spíše tato minulá práce než přímo politika nebo vláda. V akademických pracích hraje přehled literatury stále větší roli. Na postgraduálním kurzu studenti studují ani ne tak otázku, jako literaturu o této otázce. Jejich ambicí v disertačních pracích a po nich je přidat něco, co tato specializace uzná a odmění.

Jedním z efektů je konzervativní výzkum. Je obtížné prosadit jakoukoli skutečně novou myšlenku nebo přístup, protože všechny předpoklady a hypotézy jsou již stanoveny v „literatuře“.

Ilustrace

Dva příklady pomohou podtrhnout kontrast mezi starší politologií a novým, scholastičtějším stylem. V 70. letech publikoval Samuel H. Beer několik vlivných článků o americkém federalismu. Veřejní činitelé na všech úrovních, argumentoval, spolupracovali na rozšíření federálního plánování a výdajů, a to bylo pro širokou veřejnost obtížné omezit. Beerův specifický výzkum se týkal sdílení veřejných příjmů, ale uvažoval šířeji o problémech politické kontroly ve federální demokracii.

Tento eklektický, sebevědomý, ale nevědomý výzkumný styl byl typický pro dřívější doby.

Naproti tomu nedávný článek o mezivládních vztazích je prezentuje jako debatu mezi dvěma literaturami. Jedna z nich se zabývá „víceúrovňovou správou“ z hlediska podřízených, ale obecných jednotek vlády, druhá z hlediska okresů zvláštního určení.

Důraz je kladen spíše na akademické otázky než na široce vnímaný problém nebo zájmy široké veřejnosti.

V roce 1988 Mark Roelofs publikoval esej o náboženství a politickém radikalismu. Tvrdil, že teologie osvobození byla založena méně na marxismu než na biblické tradici. Odkazoval na latinskoamerické základní komunity jako na vyjádření tohoto dědictví, ale jeho hlavním bodem byl radikální potenciál samotné biblické víry.

Naproti tomu studie církví na Floridě analyzovala, jak utvářejí politické přesvědčení členů. Tento vliv měřila propracovaná metodologie a autoři umístili svou práci do literatury o „kontextových“ determinantech v politice.

Oba články se týkají náboženské komunity, ale Roelofs předpokládá, že politická fakta náboženství jsou jasná a hlavním úkolem je je interpretovat. Druhý článek generuje přesnější zjištění, ale pokrývá mnohem menší území. Otázka a zkoumání se radikálně omezily.

Domnívám se, že rozsáhlé výzkumy, jaké lze vidět u Beera nebo Roelofse, jsou v posledních desetiletích méně běžné. Nyní dominuje přísnější, ale užší výzkum. Mám pocit, že tento posun zasáhl všechny oblasti naší disciplíny, od politické teorie po mezinárodní vztahy.

Zatímco povaha důkazů a metod se v jednotlivých oblastech liší, všechny se stávají sebevědomějšími a sebeobranářštějšími. Více pozornosti je věnováno řešení minulých argumentů a předvídání kritiky, méně nové argumentaci. To nevyhnutelně zužuje rozsah zkoumání. Netvrdím, že posun je univerzální. V každé době používají politologové řadu metod od méně rigorózních až po ty přísnější. Již před desítkami let byli někteří politologové vysoce systematičtí, stejně jako dnes některé prominentní osobnosti stále řeší široké otázky eklektičtějšími způsoby.

Mým tvrzením je pouze to, že se režim disciplíny posunul. Dnes je relativně více politologů, kteří řeší úzké problémy úzkými, cílenými metodami, než tomu bylo před několika desetiletími.

Jak takovou změnu dokumentovat? V ideálním případě bychom zkoumali typy výzkumu prováděného politology a sledovali posuny v čase, což je prakticky nemožné. Zde nabízím omezenější důkazy. Přinejmenším to silně naznačuje, že mnozí politologové jsou dnes skutečně spíše úzkými specialisty a publikují výzkum o méně významných otázkách, než tomu bylo před 40 lety. Růst specializace je ten nejsnáze dokumentovatelný trend a ten, který dosud vyvolal nejvíce komentářů. Kritici říkají, že politologie se rozpadá na kliky, které se věnují samostatným specializacím a metodám, s malou komunikací mezi nimi.

