Severní Korea financuje jaderný program prostřednictvím tajných dohod s Ruskem

28. 7. 2023

čas čtení 4 minuty

Severní Korea pokračuje v doplňování státní pokladny na úkor Ruska a prodává zbraně prezidentu Vladimiru Putinovi pro válku s Ukrajinou, píše Bloomberg. Severní Korea pokračuje v doplňování státní pokladny na úkor Ruska a prodává zbraně prezidentu Vladimiru Putinovi pro válku s Ukrajinou, píše Bloomberg.

Americká vláda poznamenala, že Moskva má největší zájem o dělostřelecké granáty ráže 152 mm. Jsou kompatibilní se zbraněmi sovětské éry, které se aktivně používají na frontě. Podle výzkumné skupiny Jamestown Foundation ruská armáda spotřebovala tisíce takových granátů denně, což vedlo k jejich nedostatku - a KLDR jich má v zásobě miliony.

25. července ministr obrany Sergej Šojgu navštívil Severní Koreu. Bude to první návštěva delegace vedené ruským ministrem obrany v KLDR v postsovětském období.

Podle výpočtů Bloomberg News, pokud by Severní Korea prodávala granáty za 1 000 dolarů za kus, prodej 250 000 granátů by se rovnal asi 1 % jejího HDP. To je konzervativní odhad, protože vysoká poptávka vedla k vyšším cenám: 155 mm granáty používané silami NATO stojí asi 3 000 dolarů za kus. V roce 2022 Severní Korea odpálila více než 70 raket a mohla na ně utratit více než 1 miliardu dolarů, což se rovná asi 4 % výkonu její ekonomiky, odhadované na 25 miliard dolarů.

"Severní Korea skočí po příležitosti zbavit se svých zásob zastaralé munice s výraznou přirážkou," řekl Yost Olimans, expert na zbraně a spoluautor knihy Severokorejské ozbrojené síly.

V červnu OSN oznámila, že po dodávkách obilí začalo Rusko poprvé od roku 2020 posílat ropu do Severní Koreje. Země také obnovily železniční spojení, které neexistovalo téměř tři roky. To umožňuje Severní Koreji odolávat sankcím a budovat svůj jaderný a další arzenál.

Země už má dostatek zbraní k útoku na Jižní Koreu a Japonsko a pokračuje v rozšiřování svého vojenského programu. KLDR na jaře otestovala novou mezikontinentální balistickou raketu určenou k útoku na americkou pevninu.

"Ruská válka na Ukrajině pravděpodobně přiměje Kim Čong-una, aby se choval agresivněji," řekl Duyong Kim z Centra pro novou americkou bezpečnost v Soulu. Poznamenal, že Rusko nesplnilo své sankční závazky podle rezolucí Rady bezpečnosti OSN, takže omezení nefungují správně, což Pchjongjangu umožňuje pokračovat ve vývoji jaderných zbraní a chovat se provokativně.

Severní Korea, která má zákaz prodeje zbraní asi 15 let, takové dodávky do Ruska popírá. Nicméně dříve zástupce americké Národní bezpečnostní rady John Kirby uvedl, že Moskva obdržela "významné" dávky dělostřeleckých granátů z Pchjongjangu - munice byla poslána do Ruské federace pod rouškou dodávek pro země Blízkého východu a severní Afriky. Bílý dům také hovořil o dodávkách severokorejských zbraní pro Wagnerovu SVS.

Severní Koreji kromě Ruska pomáhá Čína. Letos Pchjongjang v rozporu se sankcemi zakoupil dalších šest nákladních lodí. Čtyři z nich byly spatřeny v Číně, kam vozí železo a uhlí, napsal NK News. Data agentury Bloomberg ukazují, že od března pět lodí identifikovaných OSN alespoň jednou zakotvilo v Číně. Několik letů zakotvilo u výtahu na obilí poblíž Dalianu.

Severní Korea navíc využívá jako zdroj příjmů počítačovou kriminalitu. USA i Jižní Korea obvinily režim Kim Čong-una, že nasazuje hackery do různých částí světa, aby financoval své zbrojní programy. Podle nich mohou takoví "specialisté" v zahraničí vydělat až 300 000 dolarů ročně - často vzdáleně prostřednictvím nezávislých platforem s falešnými nebo odcizenými identitami. Hackeři také provádějí kybernetické útoky, aby kradli kryptoměnu. To pomohlo Severní Koreji vydělat v roce 2022 asi 1,7 miliardy dolarů.

Počítačová kriminalita plus pomoc Ruska a Číny poskytují dostatečnou stabilitu pro fungování ekonomiky, což Kimovi umožňuje pokračovat v napadání mezinárodního společenství. "Severní Korea vždy dokáže najít způsob, jak přežít," říká Rachel Minyoung Lee, regionální manažerka pro Open Nuclear Network ve Vídni, která pracovala jako analytička v Open Source Enterprise CIA. Podle ní "nic nenasvědčuje tomu, že by se Kim Čong-un v blízké budoucnosti vrátil k jednáním o denuklearizaci".

Zdroj v ruštině: ZDE

0