USA realizovaly po"několik desetiletí" tajný program UFO, tvrdí bývalý pracovník zpravodajské služby

27. 7. 2023

čas čtení 9 minut



Whistleblower David Grusch tvrdí, že byly nalezeny "nelidské" bytosti. Téma mimozemského života se púrojednávalo na nejvyšší úrovni před americkým Kongresem



Americká vláda prováděla "několik desetiletí" trvající program, v jehož rámci shromažďovala a pokoušela se zpětně analyzovat havarovaná UFO, uvedl bývalý pracovník amerických zpravodajských služeb při středečním pozoruhodném slyšení v Kongresu.



David Grusch, který až do roku 2023 vedl analýzu nevysvětlitelných anomálních jevů (UAP) v rámci agendy amerického ministerstva obrany, sdělil výboru pro dohled Sněmovny reprezentantů ve Washingtonu, že byly nalezeny "nelidské" bytosti.



Slyšení bylo vyvoláno Gruschovým červnovým tvrzením, že vláda tajně ukrývá mimozemské vesmírné lodě. Ve středu Grusch některá z těchto tvrzení - i když ne všechna - zopakoval pod přísahou.





"V rámci svých služebních povinností jsem byl informován o několik desetiletí trvajícím programu vyhledávání a zpětného inženýrství havárií UAP, ke kterému mi byl odepřen přístup," řekl Grusch výboru.



Slyšení vzbudilo intenzivní celosvětový zájem a přineslo spekulace a tvrzení, že USA skrývají důkazy o mimozemském životě a technologii - smíšené s velkou dávkou skepse.



Grusch podal v roce 2022 stížnost jako whistleblower. Uvedl, že ve své funkci ve vládě byl pověřen vyšetřováním toho, co vojenské, obranné a další agentury vědí o mimozemšťanech a mimozemských plavidlech, ale tvrdil, že mu byl znemožněn přístup k tajným vládním programům UFO.



Ve středečním projevu Grusch uvedl, že v důsledku svých tvrzení čelil "velmi brutální" odplatě.



"Ublížilo mi to jak profesně, tak osobně," řekl Grusch.



Při výslechu Grusch potvrdil, že ví o "lidech, kteří byli poškozeni nebo zraněni" v průběhu vládních snah o utajení informací o UFO.



Na otázku člena dozorčího výboru, zda se "obával o svůj život", Grusch odpověděl: "Určitě ano."



Grusch dodal: "Doufám, že mé jednání nakonec povede k pozitivnímu výsledku v podobě větší transparentnosti."



Gruschovo tvrzení, které zaznělo v rozhovorech pro Debrief a NewsNation, že federální vláda tyto důkazy o mimozemských dopravních prostředcích před Kongresem skrývá, vyvolalo v červnu bouři a přimělo dozorčí výbor vedený republikány k okamžitému zahájení vyšetřování.



Od té doby se intriky kolem toho, jaké důkazy vláda kolem UFO má či nemá, jen zintenzivnily.



Tim Burchett, republikánský kongresman z Tennessee, který vyšetřování UFO spoluvede, v posledních týdnech prohlásil, že USA mají důkazy o technologii, která "odporuje všem našim fyzikálním zákonům", a že mimozemské dopravní prostředky disponují technologií, která by nás "mohla proměnit v briketu dřevěného uhlí".



Ve středu se však Burchett snažil poněkud zlehčit to, co lidé uslyší.



"Na slyšení nepřivedeme malé zelené mužíčky ani létající talíře. Omlouváme se, že jsme zklamali asi polovinu z vás. Prostě se dostaneme k faktům," řekl Burchett.



Toto oznámení vyvolalo smích, ale Burchett zvážněl, když obvinil vládní agentury z nedostatečné spolupráce při vyšetřování výboru pro dohled.



"Bylo tak těžké se sem dnes dostat. V baptistické církvi říkáme, že ďábel nám stojí v cestě, a ďábel nám stál v cestě kvůli této věci. Narazili jsme na překážky ze strany členů, zpravodajské komunity [a] Pentagonu."



Ačkoli se při slyšení neobjevili žádní zelení mužíčci, Grusch prohlásil, že USA mají mimozemské organismy.



Poté, co Grusch zopakoval své stanovisko, že vláda má k dispozici havarovaná mimozemská vozidla, byl dotázán, zda "máme těla pilotů, kteří tyto dopravní prostředky řídili?".



"Jak jsem již veřejně uvedl v rozhovoru pro NewsNation, s některými z těchto havarovaných vozidel přišel i biologický materiál," řekl Grusch.



Tento biologický materiál podle Grusche není: "lidský, a to podle hodnocení lidí s přímými znalostmi o programu, se kterými jsem mluvil, kteří jsou v současné době stále v programu."



Řekl, že vláda mápravděpodobně znalosti o "mimolidské" činnosti již od 30. let 20. století. Občas se však zdálo, že Grusch byl pod přísahou méně sdílný než v rozhovorech pro média.



V červnovém rozhovoru pro NewsNation Grusch tvrdil, že vláda má k dispozici "velmi velké mimozemské vozidlol velikosti fotbalového hřiště", zatímco francouzskému listu Le Parisien řekl, že USA mají k dispozici "vozidlo podobné zvonu", které vláda Benita Mussoliniho v roce 1933 získala v severní Itálii.



Ve středu se Grusch zdál být neochotný jít do podrobností ohledně těchto tvrzení s odkazem na bezpečnostní otázky. Grusch na slyšení řekl, že je připraven vše upřesnit v soukromí, ale jeho zdrženlivost vyvolala spekulace pochybovačů.



Garrett Graff, novinář a historik, který píše knihu o vládním pátrání po UFO, napsal na Twitteru: "Velmi mě zajímá, že Dave Grusch není ochoten uvést a zopakovat pod přísahou na #UFOHearings nejvýbušnější (a nejobskurnější) ze svých tvrzení z rozhovoru pro NewsNation. Zdá se, že kolem jejich opakování velmi opatrně tančí."





Příprava slyšení byla poznamenána obviněními Burchetta a jeho spoluvyšetřovatelky Anny Pauliny Lunaové, republikánské kongresmanky z Floridy, že jim federální úředníci odmítají poskytovat jakékoliv informace.





"Nechci to příliš zjednodušovat, ale jak chcete s [vesmírnou lodí] letět? Musíte v ní někoho mít. To se zdá být docela jednoduché," řekl Burchett.

"Myslím, že když se podíváte na schopnost vlády utajit jiná skutečně důležitá tajemství, je mnoho důvodů pochybovat o schopnosti vlády toto dokázat."







Po slyšení se však Burchett, který již dříve prohlásil, že mimozemské lodě disponují technologií, která by nás "mohla proměnit v briketu z dřevěného uhlí", a tvrdil, že USA od roku 1947 skrývají důkazy o UFO, zdál být poměrně spokojený.Konstatoval, že Gruschova tvrzení o nálezu "nelidských" organismů považuje za věrohodná.Na otázku, co se během svého vyšetřování dozvěděl o mimozemských dopravních prostředcích, Burchett odpověděl: "Věřím, že existují. Věděl jsem to, než jsem sem přišel. Moc jsem se toho nedozvěděl, protože jsem odpovědi už znal, ale byl jsem rád, že to dali do záznamu."Pentagon Gruschova tvrzení o utajování popřel. Mluvčí ministerstva obrany Sue Goughová v prohlášení uvedla, že vyšetřovatelé neobjevili "žádné ověřitelné informace, které by potvrzovaly tvrzení, že v minulosti existovaly nebo v současnosti existují nějaké programy týkající se držení nebo zpětného inženýrství mimozemských materiálů".Dalšími svědky na slyšení byli David Fravor, bývalý velitel námořnictva, který ve středu vzpomínal, že v roce 2004 viděl na obloze podivný objekt během výcvikové mise, a Ryan Graves, pilot námořnictva ve výslužbě, který tvrdil, že viděl neidentifikované vzdušné úkazy u pobřeží Atlantiku "každý den po dobu nejméně několika let".Graves, který od té doby založil neziskovou organizaci Americans for Safe Aerospace (Američané za bezpečný letecký prostor), uvedl, že vystupuje, "aby vyjádřil obavy více než 30 posádek komerčních letadel a vojenských veteránů, kteří se mi svěřili se svými podobnými setkáními".Na otázku, zda existují podobnosti mezi jeho pozorováními a dalšími, která byla hlášena, odpověděl, že mnoho z hlášených UFO byly "tmavě šedé nebo černé krychle uvnitř průhledné koule", kde se "vrchol nebo špičky krychle dotýkaly vnitřku koule".Přes všechno vzrušení a nevyhnutelné spekulace médií někteří varovali před tím, abychom z toho, co můžeme slyšet, příliš mnoho vyvozovali.Grusch údajné mimozemský dopravní prostředek sám neviděl - tvrdí, že jeho tvrzení jsou založena na "rozsáhlých rozhovorech s vysoce postavenými zpravodajskými úředníky" - a skeptici poznamenali, že obvinění, že vláda tají informace o UFO, nejsou ničím novým."Tento narativ se shoduje s mnoha podobnými narativy z 80. a 70. letech minulého století a které společně tvrdí, že americká vláda skrývala neuvěřitelné tajemství, doslova to nejneobyčejnější tajemství, jaké lidstvo mohlo mít, a to nejen týdny nebo měsíce, ale roky a desetiletí, aniž by kdy došlo k nějakému významnému úniku informací nebo k předložení nějakého dokumentárního důkazu," řekl Graff.