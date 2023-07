"Člověk je jak pod letlampou": Středozemní moře v plamenech. Požáry se šíří v devíti zemích

27. 7. 2023

"Neexistuje žádný zázračný obranný mechanismus," říká řecký premiér v souvislosti s požáry na severu Afriky a jihu Evropy



V úterý hořely lesní požáry v nejméně devíti zemích Středomoří, když se plameny rozšířily v Chorvatsku, Itálii a Portugalsku a tisíce hasičů v Evropě a severní Africe pracovaly na zvládnutí plamenů, které rozdmýchaly vysoké teploty, sucho a silný vítr.



Nejméně 34 lidí zahynulo v Alžírsku, kde 8 000 hasičů v úterý bojovalo s požáry na suchém severu země. Požáry hořely celkem v 15 provinciích a vedly k evakuaci více než 1 500 lidí z jejich nemovitostí.



Svědci popisovali útěk před stěnami plamenů, které zuřily "jako letlampa", ničily domy a pobřežní letoviska a měnily rozsáhlé lesní oblasti v zčernalé pustiny.



Alžírský internetový zpravodajský server TSA citoval Národní meteorologický úřad, podle něhož teploty v některých oblastech dosáhly 50 °C.



Podle ministerstva obrany bylo tento týden mezi oběťmi 10 vojáků, které uvěznily plameny v Beni Ksila v provincii Bejaia. Oficiální tisková agentura APS v pondělí večer oznámila, že v několika regionech zemřelo 34 lidí.



Místní média reflektovala hněv nad posledními smrtícími požáry. Zpravodajský web TSA se ptal: "Co se stalo? "Proč jsme se vzhledem ke všem těmto opatřením nemohli vyhnout katastrofě?"





Požáry rozdmýchávané silným větrem si vynutily uzavření dvou hraničních přechodů se sousedním Tuniskem, kde požáry řádily zejména v severozápadním regionu Tabarka.





"Situace, kterou vidíme v jižní Evropě, ukazuje, že se nacházíme v klimatické krizi. Je to "Situace, kterou vidíme v jižní Evropě, ukazuje, že se nacházíme v klimatické krizi. Už je tady," řekl Lenarčič.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Více než 300 lidí bylo z pobřežní obce Melloula evakuováno lodí i po souši a hasiči v úterý stále bojovali s požáry ve třech oblastech na severozápadě země: Bizerte, Siliana a Beja. Hasiči se snažili uhasit plameny, které ničily lesy a citrusové a lískové háje.Oficiální tisková agentura TAP informovala o jednom úmrtí, a to ředitele školy, který zemřel na udušení při požáru v Nafze na severozápadě země.Lesní požáry vypukly také v lesích v Latákii, guvernorátu u Středozemního moře na severozápadě Sýrie, a k hašení požárů jsou využívány vrtulníky."Hasičské týmy pracují na hašení rozsáhlých požárů, které vypukly v lesích na severním venkově Latákíje a které jsou doposud stále nekontrolované," uvedla v úterý agentura North Press Agency.Itálii zasáhly prudké bouře a lesní požáry. Po bouřích na severu a požárech na Sicílii zahynulo v úterý nejméně sedm lidí.Mezi mrtvými byla i šestnáctiletá dívka. Premiérka Giorgia Meloniová uvedla, že dívka zemřela, když na její stan během skautského tábora nedaleko Brescie spadl strom po silném větru a přívalovém dešti v noci.Obyvatelé Milána v úterý ráno hlásili přívalový déšť a krupobití, které zaplavily ulice a vyvracely stromy, z nichž některé spadly na zaparkovaná auta.Zatímco sever byl promočený, na jihu přetrvávala vlna veder, přičemž v pondělí byla ve východosicilském městě Catania zaznamenána teplota 47,6 °C.. Podle médií byla v domě zničeném plameny nalezena těla dvou sedmdesátníků, zatímco poblíž sicilského města Palermo byla nalezena 88letá žena.Sicilský regionální prezident Renato Schifani uvedl, že hodlá požádat vládu o vyhlášení výjimečného stavu na ostrově.Ministr pro civilní ochranu. Nello Musumeci, napsal na Facebooku: "V Itálii zažíváme jeden z nejkomplikovanějších dnů za poslední desetiletí - na severu bouře, tornáda a obří kroupy, ve středu a na jihu spalující vedra a ničivé požáry. Klimatické otřesy, které zasáhly naši zemi, od nás všech vyžadují ... změnu postoje."Italští hasiči uvedli, že od neděle do úterý řešili téměř 1 400 požárů, z toho 650 na Sicílii a 390 v Kalábrii, jižním pevninském regionu, kde při požáru jeho domu zahynul 98letý muž upoutaný na lůžko.Prokuratura v Palermu mezitím zahájila vyšetřování požárů, které zasáhly sicilské hlavní město. Podle vyšetřovatelů mohly být desítky požárů založeny úmyslně lidmi, přičemž požáry rtozšířily horký vítr a sucho.Již několik let je sicilská mafie podezřívána z podílu na požárech, k čemuž ji tlačí lukrativní zakázky na zalesňování, ačkoli tato souvislost nebyla v případě požárů z tohoto týdne prokázána.Ve středu kalábrijské úřady zveřejnily video podezřelého ze žhářství, které zachytil dron. Kalábrijský guvernér uvedl, že pachatel byl nahlášen policii.Řecko bylo letos v létě také obzvláště postiženo požáry, úřady v posledních dnech evakuovaly více než 20 000 lidí z domů a letovisek na jihu prázdninového ostrova Rhodos.Podle údajů ministerstva dopravy se do úterý vrátilo domů letadlem téměř 3 000 turistů a cestovní kanceláře zrušily nadcházející zájezdy.Dva piloti hasičů zahynuli, když se jejich letadlo, které shazovalo vodu, zřítilo na svahu poblíž města Karystos na ostrově Evia východně od Atén.Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis řekl: "Řeknu to, co je zřejmé: tváří v tvář tomu, čemu čelí celá planeta, zejména Středomoří, které je ohniskem klimatických změn, neexistuje žádný zázračný obranný mechanismus, kdyby existoval, zavedli bychom ho."V chatrči v odlehlé oblasti bylo také nalezeno tělo 41letého farmáře, který byl pohřešován od neděle.Nové evakuace byly přes noc nařízeny na ostrovech Korfu, Evia a Rhodos, kde byly o víkendu do bezpečí přesunuty tisíce turistů.Ve Francii se téměř 100 hasičů snažilo zvládnout lesní požár v obcích Cagnes-sur-Mer a Villeneuve-Loubet poblíž mezinárodního letiště v Nice, uvedli v úterý představitelé.V departementu Bouches-du-Rhone byl v úterý vyhlášen "rudý poplach", neboť úřady vidí "velmi vysoké riziko" vzniku požárů. Více než 300 hasičů bojovalo s požáry v blízkosti města Arles, uvedla policie.V Chorvatsku byl vítr tak silný, že hasičská letadla nemohla vzlétnout, informovala místní média. Hasiči v úterý pozdě večer bojovali s požáry, které se šířily jižně od turisticky oblíbeného jadranského města Dubrovník."Byla to dlouhá noc, ale podařilo se nám odvrátit část (požáru), která je důležitá kvůli domům," řekl agentuře Associated Press velitel hasičské jednotky Stjepan Simovič. "Musíme být opatrní, protože se začal zvedat vítr a oheň se může znovu rozrůst."Vítr přinesl katastrofu i do sousední Černé Hory, kde se při silném jižním větru na pobřeží utopili dva lidé a několik jich bylo zraněno, uvedly přístavní úřady ve městech Ulcinj a Petrovac.Rychle se šířící požár v centru španělského ostrova Gran Canaria v úterý přiměl úřady k vystěhování několika stovek vesničanů, uzavření tří silnic a nasazení hasičských vrtulníků.Antonio Morales, šéf Rady ostrova Gran Canaria, uvedl, že na hašení požáru, který zatím zasáhl 200 hektarů lesa, pracuje asi 100 hasičů a devět letadel.V Portugalsku, které podle údajů EU obvykle patří k evropským zemím nejvíce postiženým požáry, se v úterý stovky hasičů snažily uhasit plameny poblíž oblíbené prázdninové destinace Cascais, přičemž úsilí komplikoval silný vítr.Požár vypukl v hornaté oblasti parku Sintra-Cascais, který se rozkládá na ploše asi 145 km2 západně od Lisabonu. Na místo bylo povoláno více než 600 hasičů a s požárem bojovala také letadla s vodními bombami, která však musela s příchodem noci zastavit činnost.Starosta Cascais Carlos Carreiras uvedl, že největší problém představovaly poryvy větru o rychlosti až 37 km/h a že někteří lidé byli preventivně evakuováni.Portugalsko sužuje rozsáhlé sucho, které postihuje 90 % země.V Turecku byla z preventivních důvodů evakuována nemocnice a desítka domů v pobřežním městě Kemer, kde hasiči již třetí den bojují s požárem, který řádí v lesním porostu. Do hašení požáru bylo nasazeno nejméně 10 letadel, 22 vrtulníků a stovky hasičů, protože meteorologové varovali, že teploty mohou stoupnout o několik stupňů nad sezónní průměr.Komisař EU pro krizové řízení Janez Lenarčič ve středu uvedl, že Brusel chce letos podepsat smlouvy až na 12 hasičských letadel, aby se zlepšila schopnost bojovat s požáry, které podporuje klimatické oteplování.EU již v loňském roce zdvojnásobila svou stávající záložní flotilu hasičských letadel poté, co ničivé požáry v jižní Evropě loni v létě vyčerpaly její předchozí kapacitu 13 letadel.