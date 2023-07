Mezitím v Absurdistánu 233. Jak polská policie pronásleduje ženy po potratu

31. 7. 2023 / Tomasz Oryński

čas čtení 15 minut

Poté, co nic nezabralo, byl Kaczyński tak zoufalý, že začal tvrdit, že Tusk je "největší hrozbou pro Polsko" a měl by odejít do Německa nebo Běloruska, kam patří, a nazval ho zrzavou hlavou . Tusk samozřejmě nikdy zrzavou hlavou nebyl - je to nanejvýš tmavý blonďák. takže je to jen další falešné obvinění - ale o Kaczyńském to vypovídá víc, než by si asi přál. Jako dítě, snad když mi bylo asi osm let, jsem také krátce věřil, že zrzavým lidem se nedá věřit, ale samozřejmě jsem z toho idiotského předsudku vyrostl. Ale to nechme stranou, co je to za vyprávění? A co bude dál? "Nevěřte Tuskovi, protože je to žid?" Docela ironické, když si vzpomeneme, že mezi mnoha jinými obviněními Kaczyńského byla i tato pasáž: "navrhují nenávist a (...) jazyk politiky, to je nějaký zločinecký slang, a ne normální, kulturní jazyk, který bychom měli používat".