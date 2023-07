Ruská agrese na Ukrajině: Ukrajinské drony v neděli ráno poškodily moskevské budovy; Putin tvrdí, že mírové rozhovory neodmítá

30. 7. 2023

čas čtení 7 minut

- Noční útok dronů poškodil dvě kancelářské budovy, jeden člověk byl zraněn, sdělují Rusové



Russian media report a drone attack on Moscow. According to them, it is a building of Moskva-city where several Russian ministries are located. pic.twitter.com/85dUTfxT2s — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 30, 2023

Ruská státní tisková agentura TASS s odvoláním na představitele záchranných složek uvedla, že při útocích byl zraněn jeden člen ochranky.



Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že ukrajinský dron byl zničen ve vzduchu nad čtvrtí Odincovo a dva další se zřítily v Moskvě, podle agentury TASS si útok vyžádal dočasné uzavření jednoho ze čtyř letišť v okolí ruské metropole.



Starosta města Sergej Sobjanin na Telegramu napsal, že "fasády dvou městských kancelářských věží byly lehce poškozeny".



Dodal, že "nejsou žádné oběti ani zranění".



Z Kyjeva zatím nepřišel žádný komentář. Jedná se o poslední ze série nedávných útoků dronů - včetně útoků na Kreml a ruská města u hranic s Ukrajinou - z nichž Moskva obviňuje Kyjev.



Státní tisková agentura TASS uvedla, že letiště Vnukovo v hlavním městě bylo "uzavřeno pro odlety a přílety, lety jsou přesměrovány na jiná letiště".



Během necelé hodiny se provoz zřejmě vrátil do normálu.





Ruská státní tisková agentura TASS s odvoláním na představitele záchranných složek uvedla, že při útocích byl zraněn jeden člen ochranky.Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že ukrajinský dron byl zničen ve vzduchu nad čtvrtí Odincovo a dva další se zřítily v Moskvě, podle agentury TASS si útok vyžádal dočasné uzavření jednoho ze čtyř letišť v okolí ruské metropole.Starosta města Sergej Sobjanin na Telegramu napsal, že "fasády dvou městských kancelářských věží byly lehce poškozeny".Dodal, že "nejsou žádné oběti ani zranění".Z Kyjeva zatím nepřišel žádný komentář. Jedná se o poslední ze série nedávných útoků dronů - včetně útoků na Kreml a ruská města u hranic s Ukrajinou - z nichž Moskva obviňuje Kyjev.Státní tisková agentura TASS uvedla, že letiště Vnukovo v hlavním městě bylo "uzavřeno pro odlety a přílety, lety jsou přesměrovány na jiná letiště".Během necelé hodiny se provoz zřejmě vrátil do normálu.

- Saúdská Arábie bude začátkem srpna hostit Ukrajinou organizovaný mírový summit, který se bude snažit najít způsob, jak zahájit jednání



Království a Kyjev plánované rozhovory bezprostředně nepotvrdily.



Summit se bude konat v přístavním městě Džidda u Rudého moře, uvedl úředník, který hovořil pod podmínkou zachování anonymity, protože mu nebylo uděleno žádné povolení o summitu veřejně hovořit.



Mezi účastníky summitu bude kromě Ukrajiny také Brazílie, Indie, Jihoafrická republika a několik dalších zemí, uvedl úředník. Očekává se také účast vysokého úředníka z administrativy Joea Bidena, uvedl úředník. Na plánování akce dohlíží Kyjev a Rusko není pozváno, uvedl úředník.



Podrobnosti týkající se summitu se však stále mění a úředník nenabídl data jednání. Deník Wall Street Journal, který o summitu informoval jako první, s odvoláním na "diplomaty zapojené do diskuse" uvedl, že rozhovory se budou konat 5. a 6. srpna za účasti 30 zemí.



Saúdští představitelé na žádost agentury AP o komentář bezprostředně nereagovali, stejně jako ukrajinské velvyslanectví v Rijádu.





- Putin obhajoval bezprecedentní potlačování nesouhlasných hlasů v Rusku v době "ozbrojeného konfliktu" s Ukrajinou a vyzval všechny, aby dodržovali "určitá pravidla".



"Píše se rok 2023 a Rusko je zapojeno do ozbrojeného konfliktu se sousedem. A já si myslím, že by měl existovat určitý postoj k lidem, kteří nám škodí uvnitř země," řekl Putin novinářům v Petrohradě.



"Musíme mít na paměti, že abychom dosáhli úspěchu, a to i v zóně konfliktu, musí každý dodržovat určitá pravidla," dodal Putin.



Odpovídal tak na otázku reportéra, který ho požádal o komentář k nedávnému uvěznění divadelního režiséra a sociologa.



"Ti lidé byli zatčeni za slova, která řekli nebo napsali. Je to normální?" Zeptal se Putina Andrej Kolesnikov, zkušený reportér deníku Kommersant.



Tento týden ruské úřady zadržely čtyřiašedesátiletého prominentního sociologa Borise Kagarlického a obvinily ho, že na internetu vyzýval k terorismu. A v květnu moskevský soud nařídil zatčení 38leté divadelní režisérky Jevgenije Berkovičové, která byla obviněna z "ospravedlňování terorismu" kvůli oceněné hře o ruských ženách verbovaných na internetu, aby se provdaly za radikální islamisty v Sýrii.



Putin uvedl, že neví, kdo jsou Kagarlickij a Berkovičová.



"Slyším tato jména poprvé a moc nerozumím tomu, co udělali nebo co jim bylo provedeno," řekl Putin. "Říkám vám jen svůj celkový postoj k problému."



Kritika ofenzívy Moskvy na Ukrajině byla postavena mimo zákon a většina významných členů liberální opozice je buď ve vězení, nebo v exilu.



- Vladimir Putin také hovořil o africké mírové iniciativě na tiskové konferenci po setkání s africkými představiteli v Petrohradě, kde na něj naléhali, aby pokročili v realizaci svého mírového plánu.



Podle Putina by africký návrh mohl být základem pro mír na Ukrajině, ale ukrajinské útoky ztížily jeho realizaci.



"Existují ustanovení této mírové iniciativy, která se realizují," řekl. "Ale jsou věci, které je obtížné nebo nemožné realizovat."



Podle Putina bylo jedním z bodů iniciativy příměří. "Ale ukrajinská armáda je v ofenzivě, útočí, provádí rozsáhlou strategickou útočnou operaci... Nemůžeme zastavit palbu, když jsme pod útokem."





K otázce zahájení mírových rozhovorů řekl: "Neodmítli jsme je.... K tomu, aby tento proces mohl začít, je třeba, aby se obě strany dohodly."



Volodymyr Zelenskyj odmítl myšlenku příměří, které by Rusku ponechalo kontrolu nad téměř pětinou jeho země a dalo ruským silám čas na přeskupení sil po sedmnácti krušných měsících války. Moskva dlouhodobě tvrdí, že je otevřena dialogu, ale Kyjev by musel přijmout její "novou územní realitu".



- Skupina 100 žoldnéřů z ruské skupiny Wagner se přiblížila k běloruskému městu Grodno u polských hranic, uvedl polský premiér Mateusz Morawiecki a vyjádřil obavy z potenciálně "nebezpečné" situace. Polsko a Litva zvažují uzavření svých hranic s Běloruskem v souvislosti s obavami ze skupiny Wagner.



- Kyrylo Budanov, šéf hlavního zpravodajského ředitelství ukrajinského ministerstva obrany, nadnesl vyhlídku, že ukrajinské síly "brzy" vstoupí na Krym ve snaze znovu získat poloostrov anektovaný Ruskem v roce 2014. Krym byl v posledních týdnech vystaven útokům - včetně výbuchu, který před dvěma týdny poškodil Kerčský most.





- Generální tajemník OSN António Guterres kritizoval "hrstku darů [obilí], které Rusko poskytlo některým zemím", což podle něj nevyváží důsledky ukončení černomořské iniciativy.



- Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa na summitu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem vyzval k obnovení černomořské obilné iniciativy.



- Inženýr záporožské jaderné elektrárny je od svého "únosu" minulý měsíc nezákonně zadržován Ruskem a je podrobován mučení, sděluje ukrajinská státní společnost pro jadernou energii.



- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil ukrajinské jednotky v "předsunutých pozicích" poblíž východní bachmutské fronty.







- Ruský raketový útok zabil v sobotu pozdě večer ve městě Sumy na severovýchodě země jednoho civilistu a dalších pět zranil, uvedlo ukrajinské ministerstvo vnitra. Ukrajinská národní policie zveřejnila na Telegramu video, na kterém je vidět, jak je jedna osoba odnášena na nosítkách.



- Zástupci UNESCO přijeli do Oděsy, aby posoudili škody na kulturních a náboženských památkách způsobené ruskými údery ve dnech 19. až 23. července.



- Ukrajinský ministr energetiky prohlásil, že je přesvědčen, že Ukrajina bude mít tuto zimu světlo. German Galuščenko neuvedl podrobnosti, ale řekl, že země dodává energii způsobem, jakým to nikdy předtím nedělala.







Zdroj v angličtině ZDE

1