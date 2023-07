"Nastala éra globálního varu," říká šéf OSN. Červenec 2023 bude nejteplejším měsícem v historii

28. 7. 2023

Šéf Světové meteorologické organizace také varuje, že "opatření v oblasti klimatu nejsou luxusem, ale nutností", protože teploty stoupají



Éra globálního oteplování skončila a "nastala éra globálního varu", prohlásil generální tajemník OSN António Guterres poté, co vědci potvrdili, že červenec 2023 bude nejteplejším měsícem na světě v historii.



"Změna klimatu je tady. Je to děsivé. A je to teprve začátek," řekl Guterres. "Stále je možné omezit nárůst globální teploty na 1,5 °C [nad předindustriální úroveň] a vyhnout se tak nejhorší změně klimatu. Ale pouze s dramatickými a okamžitými opatřeními v oblasti klimatu."



Guterresovy výroky přišly poté, co vědci ve čtvrtek potvrdili, že poslední tři týdny byly nejteplejší od počátku záznamů a červenec 2023 je na nejlepší cestě stát se nejteplejším měsícem, jaký byl kdy zaznamenán.



Podle Světové meteorologické organizace (WMO) a programu EU pro pozorování Země Copernicus překonaly globální teploty v tomto měsíci rekordy, které byly vyvolány spalováním fosilních paliv a podnítily bouřlivé počasí.



Neustálé zvyšování průměrných globálních teplot, které je způsobeno znečištěním, jež zadržuje sluneční světlo a působí jako skleník kolem Země, zhoršuje extrémy počasí.



"Lidstvo je v horkém křesle," řekl Guterres na čtvrteční tiskové konferenci. "Pro rozsáhlé části Severní Ameriky, Asie, Afriky a Evropy je to kruté léto. Pro celou planetu je to katastrofa. A pro vědce je to jednoznačné - na vině je člověk.



"To vše je zcela v souladu s předpověďmi a opakovanými varováními. Jediným překvapením je rychlost změny. Změna klimatu je tady, je děsivá a je to teprve začátek. Éra globálního oteplování skončila, nastala éra globálního varu."



Guterres vyzval politiky, aby urychleně jednali. "Vzduch je nedýchatelný, horko je nesnesitelné a míra zisků z fosilních paliv a nečinnost v oblasti klimatu je nepřijatelná. Politikové musí vést. Už žádné váhání, žádné výmluvy, žádné čekání na to, až se ostatní pohnou jako první. Na to už prostě není čas.



"Stále je možné omezit nárůst globální teploty na 1,5 °C a vyhnout se nejhorší změně klimatu, ale pouze s dramatickými a okamžitými opatřeními v oblasti klimatu. Zaznamenali jsme určitý pokrok - výrazné rozšíření obnovitelných zdrojů energie a některé pozitivní kroky v odvětvích, jako je námořní doprava -, ale nic z toho není dostatečně daleko ani dostatečně rychle. Zrychlující se teploty vyžadují urychlená opatření."



Generální tajemník WMO Petteri Taalas řekl: "Potřeba snížit emise skleníkových plynů je naléhavější než kdykoli předtím. Opatření v oblasti klimatu nejsou luxusem, ale nutností."



Zjištění potvrdili i další klimatologové. Karsten Haustein z Lipské univerzity zjistil, že v červenci 2023 bude na světě o 1,5 °C tepleji než v průměrném červenci před industrializací.



Teploty v tomto měsíci byly "tak nehorázné", že vědci mohli předpovědět, že bude nejteplejší v historii, a to ještě před jeho koncem, řekl.



Haustein vycházel z odhadů globální teploty od Národního úřadu pro oceán a atmosféru v USA a zjistil, že červenec 2023 pravděpodobně překoná předchozí rekord z roku 2019 o 0,2 °C.



Zeke Hausfather, klimatolog z americké neziskové organizace Berkeley Earth, použil nástroje japonských a evropských meteorologů a odhadl, že rekord bude překonán blíže k 0,3C.





Řekl: "Pokud dnes nedojde k velkému dopadu asteroidu, je prakticky jisté, že červenec 2023 bude s velkým náskokem nejteplejším měsícem v historii. Osobně považuji velikost tohoto rekordu za poněkud ohromující. V historických záznamech pro měsíc červenec nevidíme nic analogického."

Studie, která využívala zavedené metody, ale dosud nebyla recenzována, zjistila, že lidstvo způsobilo, že vlny veder v jižní Evropě, Severní Americe a Číně byly o 2,5 °C, 2 °C a 1 °C teplejší.



Tento efekt spolu se znečištěním skleníkovými plyny vedl WMO k předpovědi, že jedno z příštích pěti let bude o 1,5 °C teplejší než před průmyslovou revolucí, což je úroveň, na kterou se světoví lídři zavázali pokusit omezit globální oteplování do konce století. WMO upozornila, že to neznamená, že cíl nebude splněn, protože se to týká dvacetiletého průměru, nikoli jednotlivých měsíců nebo let.



Joyce Kimutaiová, klimatoložka z Granthamského institutu, uvedla, že větší a silnější extrémní projevy počasí způsobují chaos po celém světě - zejména v chudších zemích, které jsou nejméně odpovědné za emise.



Dodala: "Mělo by to sloužit jako přesvědčivý budíček pro nás všechny. Musíme změnit konverzaci k tomu, co je třeba v letošním roce naléhavě udělat."



Světoví lídři se v listopadu sejdou ve Spojených arabských emirátech, aby se dohodli na způsobech, jak zastavit oteplování planety, přizpůsobit se extrémnějšímu počasí a zaplatit za škody.



Předseda summitu Cop28 Sultan Al-Jaber, který je zároveň šéfem národní ropné společnosti, tento měsíc uvedl, že postupné omezování fosilních paliv je "nevyhnutelné a nezbytné".



Catherine Abreuová, zakladatelka kanadské skupiny Destination Zero, uvedla, že vlády musí pochopit, že "tento přechod od fosilních paliv není jen nevyhnutelný, ale je naléhavý. Musí být naplánován, vyžaduje spolupráci; vyžaduje poskytnutí financí v takovém rozsahu, jaký v současné době není zajištěn."



Podle plánu na dosažení čistých nulových emisí, který vypracovala Mezinárodní energetická agentura, neměla být od roku 2021 schválena žádná nová ropná a plynová pole. Místo toho vlády včetně USA, Spojeného království a Austrálie udělily licence na další vrty.



Marina Romanellová, výzkumnice v oblasti klimatu a zdraví na University College London a vedoucí projektu Lancet Countdown, uvedla: "Máme k dispozici údaje, které ukazují, jak jsou samotné základy zdraví podkopávány změnou klimatu, a navzdory těmto poznatkům jsme svědky toho, že vlády a společnosti stále upřednostňují fosilní paliva.



"Ještě dnes však máme čas zvrátit situaci a zajistit pro nás a naše děti budoucnost, ve které se dá žít."



Friederike Ottová, klimatoložka z Imperial College London a hlavní autorka studie, uvedla:

"Musíme s těmito extrémními podmínkami v létě žít - a umožnit lidem, aby s nimi žili. Nejsou vzácné. A čím později přestaneme spalovat fosilní paliva, tím častější budou."

Podle rychlé analýzy sítě World Weather Attribution zveřejněné v úterý zvýšilo znečištění skleníkovými plyny tento měsíc teploty smrtících veder na třech kontinentech.Vědci očekávají, že letošní rok bude teplejší než obvykle, protože El Niño, přirozený vzorec větru a vody, který ohřívá planetu, se vrací po třech letech svého chladnějšího protějšku La Niña.