Švédský premiér tvrdí, že cizinci využívají svobody země k šíření nenávisti

2. 8. 2023

Akce jako protesty proti pálení koránu zatahují Švédsko do mezinárodních konfliktů, říká Ulf Kristersson



Švédský premiér Ulf Kristersson obvinil cizince, že zneužívají zákony o svobodě projevu v zemi a využívají je jako "jeviště pro šíření nenávistných zpráv" poté, co kvůli protestům proti pálení koránu vypukla diplomatická krize.



V posledních týdnech došlo ve Švédsku a Dánsku k řadě protestů, při nichž byly páleny nebo jinak poškozovány výtisky koránu, což vyvolalo pobouření v muslimských zemích a požadavky, aby vlády severských zemí pálení zastavily.



V úterním projevu ve Stockholmu, několik hodin poté, co bylo dvěma Iráčanům, kteří se účastnili předchozích podobných protestů, povoleno zapálit Korán před švédským parlamentem, Kristersson uvedl, že takové činy "zatahují Švédsko do mezinárodních konfliktů".



Kristersson varoval, že po nedávných incidentech vzrostly hrozby pro Švédsko, a uvedl, že na této otázce pracuje "dnem i nocí" a že vede úzký dialog s Organizací islámské spolupráce (OIC), která protesty odsoudila a vyzvala OSN k zásahu.



Stál po boku Gunnara Strömmera, švédského ministra spravedlnosti, před mořem modrožlutých švédských vlajek a vlajek Evropské unie a nasadil naléhavý a vážný tón.



"Jak každý ví, máme složitou bezpečnostní situaci - ve Švédsku i v jeho okolí," řekl desítkám shromážděných novinářů a vyjmenoval válku na Ukrajině a nevyřízenou žádost Švédska o členství v NATO, kterou ještě musí schválit Turecko a Maďarsko.



Kristersson, předseda strany Umírnění, který zároveň vede menšinovou koalici závislou na podpoře krajně pravicových Švédských demokratů, dodal: "Existují také aktéři, kteří nám chtějí různými způsoby uškodit a kteří šíří falešné obrazy Švédska, které jsou nebezpečné."



Kristerssonův mluvčí odmítl upřesnit totožnost těch, kteří představují pro zemi hrozbu, ale potvrdil, že Rusko je "jedním z několika aktérů, kteří se snaží ovlivňovat Švédsko prostřednictvím dezinformací".



S odkazem na dezinformační kampaně z jara a loňského roku Kristersson uvedl, že "ruský narativ, který se o Švédsku šíří", se může snažit zabránit členství Švédska v NATO tím, že vytváří nepřesný obraz země.



Jednotlivci ze Švédska i mimo něj podle něj "chtějí Švédsko využít jako jeviště pro šíření nenávistných zpráv".



V úterý večer turecká státní televize TRT oznámila, že před budovou konzulátu byl postřelen a vážně zraněn turecký zaměstnanec švédského honorárního konzulátu v Izmiru. Útočníkem byl turecký občan s psychickými problémy, uvedla agentura Reuters. Policie incident vyšetřovala.



Po víkendových rozhovorech se sousedním Dánskem, které rovněž uvedlo, že v důsledku krize s pálením koránu zaznamenalo zvýšené riziko terorismu, Kristersson pochválil dánskou premiérku Mette Frederiksenovou, s níž podle svých slov úzce spolupracuje.



Dánská vláda uvedla, že za určitých okolností "prozkoumá" právní prostředky k zastavení protestů, které zahrnují pálení svatých textů.



Kristersson sice vyloučil rozsáhlé změny zákonů o svobodě projevu, uvedl však, že jeho vláda zvažuje změny, které by policii umožnily zastavit pálení koránu, pokud by to představovalo hrozbu pro národní bezpečnost.



Kristersson uvedl, že chce zabránit nebezpečným lidem, aby přicházeli do Švédska, a že je v každodenním kontaktu s bezpečnostními službami. "Tak vážná je podle nás situace," řekl.



Oznámil, že plánuje posílit hraniční kontroly a dát policii větší pravomoci k zastavování a prohledávání lidí pomocí nového zákona, který rozšiřuje policejní pravomoci a zvyšuje dohled.



Strömmer uvedl: "Hraniční kontroly jsou opatřením, které nám dává podmínky pro identifikaci osob přicházejících do Švédska, které by mohly představovat bezpečnostní hrozbu."



Kristersson popsal Švédsko a Dánsko jako "dvě z nejlépe fungujících demokracií na světě" a uvedl, že tyto země stojí za demokracií a náboženskou svobodou. Dodal však: "Sdílíme také názor, že pro naši zemi a obě naše země je nebezpečné, když jsme zataženi do konfliktů."



Jeho komentáře přišly poté, co se v pondělí konalo zvláštní zasedání OIC, která zastupuje 57 zemí, aby projednala nedávný vývoj, odsoudila upalování jako "odporný akt agrese" a vyzvala OSN k zásahu.



V akčním plánu o 35 bodech organizace vyzvala generálního tajemníka OSN, aby jmenoval zvláštního zpravodaje pro boj proti islamofobii, a naléhavě vyzvala všechny vlády, aby plně uplatňovaly stávající zákony nebo v případě potřeby přijaly nové právní předpisy, přičemž se odvolala na Všeobecnou deklaraci lidských práv.



Sedmatřicetiletý Salwan Momika, který spolu s osmačtyřicetiletým Salwanem Najemem stojí za incidentem z tohoto týdne, prohlásil, že bude v pálení koránu pokračovat, protože prý "podporuje násilí". Podle švédské televizní stanice SVT měl být vůdcem křesťanské domobrany, ale sám sebe označil za "vůdce politické strany, nikoliv domobrany". Oba muži se údajně podíleli na třech takových akcích s koránem.



Kristersson uvedl, že jedná s OIC, a vyzval lidi, aby své právo na svobodu projevu využívali zodpovědně a s respektem.



"Ve svobodné zemi, jako je Švédsko, máte velkou svobodu. S touto velkou mírou svobody však přichází i velká míra odpovědnosti," řekl a dodal, že veřejnost má kolektivní odpovědnost za ochranu před hrozbami, kterým Švédsko, jeho obyvatelé a zájmy čelí.



Švédský ministr zahraničních věcí Tobias Billström v pondělí večer uvedl, že požadavky pečlivě prostuduje a bude pokračovat v rozhovorech s OIC a jejími členskými zeměmi.







Dodala: "Pokusy o šíření islamofobie v mnoha částech světa narůstají, o čemž svědčí rostoucí počet případů náboženské nesnášenlivosti, negativních stereotypů, nenávisti a násilí vůči muslimům; stejně jako případy pálení výtisků [Koránu], které nesnášenlivost a diskriminaci ještě prohlubují."





"Vláda se velmi jasně distancuje od islamofobních činů prováděných jednotlivci na demonstracích ve Švédsku," řekl a dodal, že ministerstvo spravedlnosti prochází právní analýzou a chce úzce spolupracovat s OIC.