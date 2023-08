Ruský soud odsoudil Alexeje Navalného k dalším 19 letům vězení

4. 8. 2023

čas čtení 6 minut





Soud v Rusku prodloužil Alexeji Navalnému trest odnětí svobody o 19 let a odsoudil ho ke zvláštnímu režimu s nejtvrdšími vězeňskými podmínkami v zemi



Navalnyj prohlásil: "Víme jistě, že kdyby každý desátý z těch, kteří jsou pobouřeni korupcí Putina a jeho úředníků, vyšel do ulic, vláda by zítra padla. Víme jistě, že kdyby vyšli do ulic ti, kteří jsou proti válce, okamžitě by ji zastavili."



Sedmačtyřicetiletý Navalnyj kdysi vedl pouliční protesty proti ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, vybudoval celonárodní politickou opozici a odhalil pikantní detaily o zkorumpovaném životním stylu kremelských činitelů. Jako odplatu za to ho Rusko odsoudilo k souhrnnému trestu odnětí svobody v délce tří desetiletí, což je trest, který kritika Kremlu s největší pravděpodobností udrží za mřížemi a mimo politiku, dokud bude Putin naživu.



Navalnyj se rozsudku, který byl vynesen v pátek při uzavřeném jednání v aule trestanecké kolonie, zúčastnil v černé vězeňské kombinéze. Novinářům a veřejnosti byla účast na procesu zakázána. Sedmačtyřicetiletý Navalnyj kdysi vedl pouliční protesty proti ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, vybudoval celonárodní politickou opozici a odhalil pikantní detaily o zkorumpovaném životním stylu kremelských činitelů. Jako odplatu za to ho Rusko odsoudilo k souhrnnému trestu odnětí svobody v délce tří desetiletí, což je trest, který kritika Kremlu s největší pravděpodobností udrží za mřížemi a mimo politiku, dokud bude Putin naživu.Navalnyj se rozsudku, který byl vynesen v pátek při uzavřeném jednání v aule trestanecké kolonie, zúčastnil v černé vězeňské kombinéze. Novinářům a veřejnosti byla účast na procesu zakázána.



Navalnyj byl shledán vinným v šesti bodech obžaloby, včetně podněcování a financování extremismu, vytvoření nelegální nevládní organizace, rehabilitace nacismu a podněcování dětí k nebezpečným činům. On i jeho příznivci obvinění odmítli jako politicky motivované.



Soudce Andrej Suvorov uvedl, že vynesl "definitivní trest" proti Navalnému, kterého v rozsudku označil za "recidivistu".



Verdiktem byl Navalnyj odsouzen ke zvláštnímu vězeňskému režimu, který mu omezí možnost setkávat se s návštěvami nebo psát či přijímat dopisy ještě několik let po začátku výkonu trestu. Podmínky dále omezí jeho možnost řídit opoziční hnutí, které v Rusku založil a které se od svého uvěznění v roce 2021 nadále snaží řídit zpoza mříží.



"Téměř mu znemožní komunikovat s vnějším světem a působit na něj," uvedla Jevgenija Albatsová, nezávislá ruská novinářka, která s Navalným pravidelně komunikovala.



"Snaží se ho umlčet. Učinit ho pro vnější svět mrtvým."



Spolu s Navalným stanul před soudem i televizní technik pracující pro jeho kanál na YouTube Daniel Cholodnyj, který byl shledán vinným z organizování extremistické skupiny. Jeho právník řekl nezávislému listu Novaja gazeta, že Cholodnyj byl odsouzen k osmi letům vězení.



Navalnyj si již odpykával trest 11,5 roku za údajnýy podvod a další obvinění, která označil za falešná. Jeho příznivci byli vypátráni a zatčeni za podporu jeho "extremistického" hnutí.



Před pátečním rozsudkem si nedělal příliš velké iluze o tom, že bude propuštěn nebo dostane krátký trest.



"Bude to obrovský trest," uvedl Navalnyj ve zprávě předané jeho právníkům a zveřejněné ve čtvrtek na internetu. "Tomu se říká 'stalinský' trest."



Navalnyj ve vzkazech vyzval Rusy k odporu proti Kremlu a uvedl, že účelem nového trestu vězení je "zastrašit vás, ne mě".



Od ruské invaze na Ukrajinu v plném rozsahu začali soudci udělovat extrémně dlouhé tresty vězení Putinovým kritikům a dalším osobám obviněným ze zrady své země.



Vladimir Kara-Murza, další kritik ruské opozice, byl nedávno odsouzen k 25 letům vězení za vlastizradu a další obvinění spojená s jeho kritikou ruské invaze na Ukrajinu.



Navalnyj prohlásil: "Víme jistě, že kdyby každý desátý z těch, kteří jsou pobouřeni korupcí Putina a jeho úředníků, vyšel do ulic, vláda by zítra padla. Víme jistě, že kdyby vyšli do ulic ti, kteří jsou proti válce, okamžitě by ji zastavili."



Soud s Navalným se konal za zavřenými dveřmi v trestanecké kolonii IK-6 v Melechovu, asi 235 km východně od Moskvy. Opoziční vůdce vypadal při svém prvním vystoupení v uzavřeném televizním přenosu pohuble, ale vzdorně. Soudce však proces rychle uzavřel pro veřejnost, čímž omezil publicitu a téměř znemožnil sledovat průběh jednání.



Státní zástupci požadovali, aby Navalnyj dostal dalších 20 let za šest obvinění z trestných činů.



V závěrečné řeči u soudu Navalnyj řekl: "Aby se zrodila nová, svobodná a bohatá země, musí mít rodiče. Ty, kteří ji chtějí, kteří ji očekávají a kteří jsou ochotni pro její zrod přinést oběti."



Zvláštní trest odnětí svobody bude zahrnovat i další tvrdá opatření. Navalnyj může vidět rodinu pouze jednou ročně a jeden balíček dostane jen jednou do roka. Bude mít zakázáno mluvit se spoluvězni. Odsouzení jsou po věznici vedeni se skloněnou hlavou a smí se jen občas projít na uzavřeném dvoře.



Albats řekl: "Putin mu dává vzkaz, a nemylte se, je to Putin: 'Zveřejňoval jsi informace o mém paláci, mé ženě, mých milenkách. Teď to dostaneš zpátky. Je to určitě Putinova pomsta."



Všeobecně se očekává, že sedmdesátiletý Putin se ujme dalšího šestiletého prezidentského mandátu, který začne v roce 2024, což znamená, že by podle nových ústavních pravidel mohl zůstat u moci až do roku 2030 nebo dokonce 2036.



Doba jeho vlády, která začala v roce 1999, by mohla překonat i Josefa Stalina, který vládl Sovětskému svazu téměř 31 let.



Od invaze na Ukrajinu se Rusko stalo mnohem represivnějším státem a většina vysoce postavených opozičních osobností v zemi je buď ve vězení, nebo byla nucena odejít do exilu.



Navalnyj však byl vždy zvláštním cílem. Na začátku roku 2021 byl zatčen poté, co se zotavil z pokusu o atentát jedem, který byl spojován s bezpečnostní službou FSB. Nejprve byl poslán zpět do vězení za porušení starého podmíněného trestu, poté dostal dalších devět let za podvod a pohrdání soudem.



Čelí také obvinění z terorismu, které by mu mohlo přidat další desítky let vězení.





V únoru Putin nařídil FSB, aby zvýšila svou aktivitu, a prohlásil, že je nutné "identifikovat a zastavit nezákonné aktivity těch, kteří se snaží rozdělit a oslabit naši společnost".







Podrobnosti v angličtině ZDE

0