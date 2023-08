Podívejte se na krizi v Amazonii a pochopte, co je v sázce: bojujeme o život jako takový vyzývá herec Mark Ruffalo

7. 8. 2023

Jsme na pokraji toho, čemu vědci říkají "bod zlomu" pro povodí Amazonky, což znamená, že se ničení dostane do bodu, kdy se prales již nebude moci obnovovat, píše herec Mark Ruffalo. To je konečná hra Země. Mohlo by být vyhubeno více než 10 000 druhů, což by spustilo dominový efekt, který by ovlivnil klima naší planety, naši vodu a zásoby potravin všude na světě - a vzal by s sebou mnoho lidských životů. Takže i když žijete na druhé straně zeměkoule, je to do značné míry i váš problém.