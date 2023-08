Nechceme nic dělat

Nadále stagnující česká ekonomika a nijak růžový výhled otevřely důležitou debatu o tom, že země posledních 10 let v modernizačním a reformním úsilí zaspala. A začínají se hledat kouzelné strategie, které by to vše rychle napravily. Já bych ale doporučoval si to vše zjednodušit na dřeň,