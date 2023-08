Ruská agrese na Ukrajině: Výbuchy na ruské námořní základně v Černém moři

4. 8. 2023

- Záchranné služby v ruském přístavu Novorossijsk potvrdily výbuchy, pohyb lodí byl dočasně zastaven Russian media report an underwater drone attack on a Russian port in Novorossiysk, Krasnodar region. Reportedly, a Russian military ship was damaged. pic.twitter.com/CiiZvhIkxO — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 4, 2023

Podle společnosti Caspian Pipeline Consortium, která provozuje ropný terminál v přístavu Novorossijsk, byl kvůli ukrajinskému útoku dočasně zastaven veškerý pohyb lodí.

Konsorcium uvedlo, že jeho zařízení nebyla poškozena a nakládka ropy na již zakotvené tankery pokračuje. Informace nebylo možno ověřit z nezávislých zdrojů.



Ruští uživatelé sociálních médií hlásili, že v pátek ráno slyšeli výbuchy a střelbu poblíž ruského černomořského přístavu Novorossijsk.



Videa zveřejněná na místní internetové komunitě a rozšířená ruským internetovým zpravodajstvím Astra ukazovala pohyb lodí těsně u pobřeží se zvukem střelby přicházejícím ze směru od moře.



Novorossijské pohotovostní služby potvrdily zprávy o výbuchu a bezpečnostní služby byly informovány, uvedla ruská tisková agentura RIA. Přístav je jedním z největších v Černém moři.



Střety v Černém moři a přilehlých přístavech se vystupňovaly poté, co Rusko minulý měsíc odmítlo prodloužit dohodu umožňující bezpečný vývoz obilí z ukrajinských přístavů; ruské drony a rakety zasáhly několik ukrajinských přístavních zařízení a obilných sil na Černém moři nebo v jeho blízkosti.



Rusko rovněž oznámilo útok ukrajinských námořních dronů na své válečné lodě, které doprovázely civilní plavidlo.





- Britské ministerstvo obrany naznačilo, že Rusko zahájilo údery v ukrajinském dunajském přístavu Izmail, protože se "vyvinul jeho rizikový apetit pro provádění úderů v blízkosti území NATO".



Ve své každodenní zpravodajské zprávě o válce MO píše:



V posledních dvou týdnech Rusko provedlo několik vln úderů proti ukrajinským přístavům na Dunaji za použití v Íránu vyrobených jednosměrných útočných bezpilotních letounů (OWA UAV) [sebevražedných dronů/kamikadze].



Je velmi pravděpodobné, že se snaží donutit mezinárodní lodní dopravu, aby přestala obchodovat přes tyto přístavy.



Bezpilotní letouny OWA zasáhly cíle ve vzdálenosti pouhých 200 metrů od rumunských hranic, což naznačuje, že Rusko vyvinulo svůj rizikový apetit pro provádění úderů v blízkosti území NATO.



Existuje reálná možnost, že Rusko používá bezpilotní letouny OWA k úderům v této oblasti v domnění, že je u nich menší riziko eskalace než u střel s plochou dráhou letu: Rusko je pravděpodobně považuje za přijatelně přesné a mají mnohem menší bojové hlavice než křižující rakety.

- Ruský ministr obrany Sergej Šojgu navštívil bojovou zónu na Ukrajině, aby si prohlédl velitelské stanoviště a setkal se s vysokými vojenskými důstojníky, uvedla v pátek armáda.



- Ukrajina a její spojenci se snaží získat celosvětovou podporu pro mírový plán na jednáních, která tento víkend hostí Saúdská Arábie, ale nad tím, zda se jich zúčastní i Čína, visí otazník.



Ukrajinští a západní diplomaté doufají, že se na setkání poradců pro národní bezpečnost a dalších vysokých představitelů z přibližně 40 zemí v Jeddě dohodnou na klíčových zásadách, které by byly základem jakéhokoli mírového urovnání, jež by ukončilo ruskou válku na Ukrajině.





Zelenskyj ve středu uvedl, že doufá, že tato iniciativa povede k uspořádání "mírového summitu" vedoucích představitelů z celého světa na podzim tohoto roku, na kterém budou tyto zásady, založené na jeho vlastním desetibodovém vzorci, schváleny.





- Šéf zahraniční politiky EU se obrátil na ministry zemí G20 s výzvou, aby pomohli Bruselu přesvědčit Vladimira Putina, aby znovu otevřel hlavní exportní trasu pro ukrajinské obilí do zemí Afriky a Blízkého východu.



Josep Borrell varoval, že rozhodnutí Ruska odstoupit minulý měsíc od Černomořské obilné iniciativy (BSGI) ohrožuje životy dětí a dalších lidí ve válkou zmítaných zemích a konfliktních zónách.



Vyzval mezinárodní společenství, aby se k této otázce vyjádřilo "jasným a jednotným hlasem", a dodal: "Dlužíme to lidem, kteří to nejvíce potřebují."



Pakt, který je pokusem o zmírnění potravinové krize vyvolané ruskou blokádou ukrajinských přístavů, zprostředkovaly v červenci 2022 OSN a Turecko. Měl okamžitý účinek, vrátil ukrajinské obilí na trh a pomohl zmírnit rekordně vysoké ceny, kterých bylo dosaženo krátce po invazi, uvedl vysoký představitel Evropské komise.



Blinken vyzývá Rusko, aby přestalo s "vydíráním" obilím



Americký ministr zahraničí Antony Blinken ve čtvrtek vyzval všechny země, aby řekly Rusku, aby přestalo využívat Černé moře a ukrajinské obilí jako "vydírání" a přestalo zacházet s hladovými a zranitelnými lidmi na světě jako s pákou ve své "bezohledné válce".



Nejvyšší americký diplomat se na zasedání Rady bezpečnosti OSN obořil na Rusko za to, že ignoruje výzvy světa a odstoupilo od rok staré dohody, která Ukrajině umožnila odeslat více než 32 tun obilí z černomořských přístavů do potřebných zemí.



"A jaká byla reakce Ruska na trápení a rozhořčení světa? Bombardování ukrajinských sýpek, zaminování vstupů do přístavů, vyhrožování útokem na jakoukoli loď v Černém moři," řekl.





- Afričtí představitelé zapojení do mírových rozhovorů o Ukrajině vyzvali k odblokování ruského vývozu obilí a hnojiv, aby oživili černomořský obchod s obilím, uvedla ve čtvrtek Jihoafrická republika. Skupina rovněž vyzvala OSN, aby přijala opatření k uvolnění 200 000 tun ruských hnojiv zablokovaných v námořních přístavech Evropské unie, uvedl Vincent Magwenya, mluvčí jihoafrického prezidenta Cyrila Ramaphosy.



- Ukrajina a Spojené státy ve čtvrtek zahájily rozhovory zaměřené na poskytnutí bezpečnostních záruk pro Ukrajinu, uvedl šéf štábu prezidenta Volodymyra Zelenského, což navazuje na závazky zemí G7 na summitu NATO minulý měsíc. Ukrajině bylo řečeno, že G7 vypracuje a bude dodržovat bezpečnostní záruky a pomůže posílit její armádu v souvislosti se 17 měsíců trvající ruskou invazí na Ukrajinu.



- Oleksij Danilov, tajemník ukrajinské bezpečnostní rady, ve středu ve státní televizi uvedl, že ruské síly měly během několikaměsíční okupace dostatek času na přípravu obrany a položení rozsáhlých minových polí. "Počet min na území, které naše jednotky znovu dobyly, je naprosto šílený. V průměru jsou tam tři, čtyři, pět min na metr čtvereční," řekl. Danilov zopakoval Zelenského tvrzení, že postup je sice pomalejší, než se doufalo, ale nelze ho uspěchat, protože jde o lidské životy. "Nikdo nám nemůže stanovit termíny, kromě nás samotných... neexistuje žádný pevný harmonogram," řekl.



- EU ve čtvrtek zakázala prodej dronů do Běloruska a na svůj sankční seznam přidala prominentní moderátory státní televize kvůli ruské invazi na Ukrajinu a zásahům Minsku proti opozici.



- Polští a litevští představitelé se ve čtvrtek sešli na naléhavém jednání ve strategicky citlivé oblasti, kde jejich země NATO hraničí s Běloruskem a ruským územím Kaliningrad, a varovali, že se připravují na provokace ze strany Moskvy a Minsku v této oblasti. Podle polského premiéra se Wagnerovi žoldnéři přesouvají do blízkosti východního křídla NATO, aby destabilizovali vojenskou alianci.



- Rusko v září sníží vývoz ropy o 300 000 barelů denně, uvedl ve čtvrtek podle agentury Reuters místopředseda vlády Alexandr Novak. Rusko se již zavázalo, že od března do konce roku sníží těžbu ropy přibližně o 500 000 barelů denně, což představuje 5 % jeho produkce.



- Rumunsko ve čtvrtek uvedlo, že v příštích dvou dnech odbaví až 30 lodí čekajících na vplutí do země z ukrajinských přístavů na Dunaji, což je znamení, že obchod se nezastavil navzdory ruskému útoku na hlavní ukrajinský říční přístav.



Ukrajinský protikorupční úřad ve čtvrtek podle agentury AFP oznámil, že zadržel příslušníka ozbrojených sil, který je obviněn z toho, že za finanční odměnu pomáhal mužům v odvodním věku uprchnout ze země. Ukrajinský Státní úřad pro vyšetřování ve svém prohlášení uvedl, že úředník, který pracoval v kyjevské městské správě a vedl oddělení v armádě, vydával falešné dokumenty prohlašující muže za neschopné vojenské služby.



- Rusko ve čtvrtek prohlásilo, že skupina zemí BRICS bude posílena o nové členy, čímž zatím nejvýrazněji podpořilo myšlenku jejího rozšíření, uvedla agentura Reuters. Skupinu rozvíjejících se ekonomik BRICS v současnosti tvoří Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika. Moskva považuje tuto skupinu za stále důležitější a vlivnější protiváhu Západu vedeného USA v globálních záležitostech.



- Podle ukrajinského státního vysílání byli při ruském úderu na Cherson zraněni tři civilisté a čtyři pracovníci záchranné služby. Serhij Kruk, šéf ukrajinské státní záchranné služby, zveřejnil na sociálních sítích snímky zkrvavených a zraněných záchranářů a poškozeného záchranářského vybavení v důsledku útoku, který byl podle Ukrajiny "dvojitým zásahem" poblíž kostela.



- Rusko tvrdí, že v Kalužské oblasti sestřelilo v noci na čtvrtek šest bezpilotních letounů a ráno další. "Nemáme žádné následky pro lidi a infrastrukturu," uvedl regionální gubernátor Vladislav Šapša. Kalužská oblast se nachází jihozápadně od Moskevské oblasti a severovýchodně od ruské Brjanské oblasti, která hraničí s Ukrajinou.









