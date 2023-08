Británie pod vlivem ultrapravicového financování z USA

4. 8. 2023

Britské thinktanky byly vyzvány k transparentnosti financování poté, co vyšly najevo finanční dary z USA ve výši 1 milionu dolarů





Organizátoři kampaní za transparentnost vyzvali thinktanky k větší otevřenosti ohledně zdrojů jejich financování poté, co vyšlo najevo, že některé z nejvlivnějších britských thinktanků obdržely v roce 2021 více než 1 milion dolarů od dárců z USA.



Patří mezi ně Institute of Economic Affairs (IEA), který je považován za inspiraci pro šílenou ekonomickou strategii, kterou se pokusila během svých několika málo týdnů u moci přijmout vláda Liz Trussové, a Policy Exchange - konzervativní thinktank, který ministři využívají jako platformu pro sledování nových opatření a který nedávno prosadil vznik drsně antihumánní a protizákonné strategie proti uprchlíkům přicházejícím do Británie.





Steve Goodrich, vedoucí výzkumu a vyšetřování v Transparency International UK, řekl: "Zajištění transparentnosti ohledně toho, kdo financuje naši politiku, je nezbytné pro důvěru veřejnosti v to, jak naše demokracie funguje.



"Je obzvláště znepokojující, že organizace s nejneprůhlednějším financováním se zdají být těmi, kterým se od ministrů dostává největšího sluchu. Naléhavě žádáme všechny thinktanky, které se snaží ovlivňovat vývoj politiky, aby deklarovaly své zdroje financování a transparentně informovaly o svém řízení."



Policy Exchange, kde Trussová před vstupem do politiky vedla oddělení hospodářské a sociální politiky, obdržela téměř 100 000 dolarů od nadace kontrolované Leonardem Blavatnikem, který má společné občanství USA a Velké Británie a letos byl zařazen na seznamu bohatých listu Sunday Times jako třetí nejbohatší muž Británie.



Americká odnož organizace obdržela v roce 2021 34 786 dolarů od nadace Blavatnik Family Foundation 2020 - kterou řídí Blavatnikův bratr Alex - "na podporu a rozvoj programu politické výměny idejí mezi Spojeným královstvím a USA".



Přijala také více než 270 000 dolarů od rodinné nadace Yana Huoa, magnáta hedgeového fondu s americkým občanstvím, který toryům daroval více než 1 milion liber, včetně 200 000 liber krátce před parlamentními volbami v roce 2019.



Americké křídlo IEA, American Friends of the Institute of Economic Affairs (AFIEA), přijalo od roku 2020 118 000 USD od soukromé nadace Sarah Scaife Foundation, kterou založil miliardář a dědic libertariánské ropné a bankovní dynastie.



Má se za to, že IEA inspirovala mnoho extremistických ekonomických strategií, které Trussová a tehdejší kancléř Kwasi Kwarteng prosazovali. Někteří její zaměstnanci pracovali v IEA a ona sama založila její politické křídlo Freer. Podle šéfa IEA Trussová vystoupila na více jejích akcích než "kterýkoli jiný politik za posledních 12 let".



Údaje o financování z USA zjistil investigativní americký novinář Peter Geoghegan, který analyzoval nedávno zveřejněné daňové dokumenty USA.



Tom Brake, ředitel aktivistické organizace Unlock Democracy, která vede kampaň za větší transparentnost thinktanků, uvedl, že tato čísla "podtrhují naléhavou potřebu prolomit utajení, které obklopuje financování mnoha britských thinktanků".



Dodal: "Některé thinktanky mají obrovský vliv na vládu. Z tohoto důvodu musíme vědět, kdo za nimi finančně stojí a jaká je jejich agenda. Nejsou to nevinní diváci."



Policy Exchange a IEA již dlouho čelí otázkám ohledně toho, že odmítají uvádět jména svých dárců. Argumentují tím, že respektují právo svých sponzorů na soukromí, pokud si sponzoři nepřejí něco jiného. Kritici tvrdí, že nedostatek transparentnosti umožňuje neviditelným dárcům ovlivňovat politickou debatu.



Organizace Policy Exchange na žádost o komentář nereagovala.



Deník Guardian již dříve informoval, že od anonymních amerických dárců byly získány miliony dolarů na podporu britských pravicových thinktanků, které patřily k nejvýznamnějším v debatě o brexitu.



Analýza Guardianu z roku 2018 zjistila, že od roku 2008 bylo těmto americkým subjektům darováno 5,6 milionu dolarů (4,3 milionu liber). Patřily mezi ně IEA, Adam Smith Institute a Legatum Institute, které jsou součástí sítě Atlas Network.





Ta sama sebe popsala jako "globální síť více než 475 organizací svobodného trhu ve více než 90 zemích, které mají myšlenky a zdroje potřebné k prosazování myšlenky svobodného trhu".







Zdroj v angličtině ZDE

