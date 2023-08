Když jsme Elonu Muskovi nastavili zrcadlo na Twitteru/X, pokusil se nás zažalovat, abychom mlčeli

7. 8. 2023

Moje organizace se postavila technologickým miliardářům, jejichž platformy na sociálních sítích jsou plné lží a nenávisti



Začalo to dětinskými nadávkami na Twitteru před dvěma týdny, kdy Elon Musk označil mou organizaci za "zlo" a mě osobně za "krysu", píše Imran Ahmed. Od té doby se to vystupňovalo až k žalobě podané na Centrum pro potírání digitální nenávisti (CCDH), které jsem založil a vedu, u kalifornského soudu minulý týden.



Minulý týden jsme se stali terčem agresivní a cynické zastrašovací kampaně Elona Muska, nejbohatšího člověka na světě a majitele platformy X, dříve známé jako Twitter. Musk na nás zaútočil, protože náš výzkum odhalil jeho pochybení - žaloba má za cíl umlčet kritiky společnosti X Corp/Twitter. Útok na CCDH však neodstraní neonacisty, supremacisty bílé rasy a šiřitele dezinformací, kterým umožnil Musk návrat. Pouze Musk může napravit své vlastní chyby.



Naše zpravodajství ukázalo, že za Muskova působení vzrostl počet tweetů obsahujících urážky a útoky až o 202 %; že tweety spojující LGBTQ+ osoby se "sexuální manipulací dětí" se více než zdvojnásobily; ukázalo, že prudce roste obsah a účty popírající klimatickou změnu; a odhalilo neschopnost Twitteru jednat proti nenávisti šířené předplatiteli Twitter Blue. Členové vlastní rady pro důvěru a bezpečnost společnosti Twitter odstoupili s odvoláním na zjištění CCDH a o našem výzkumu široce informovaly zpravodajské agentury po celém světě.



CCDH nastavuje platformám sociálních médií zrcadlo a žádá je, aby zvážily, zda se jim líbí to, co v něm vidí. Jsme hrdí na to, že se nám daří vyšetřovat a bít na poplach, kdykoli a kdekoli zjistíme šíření závažných pochybení na Twitteru/X, stejně jako na Facebooku, Instagramu, TikToku, Googlu, YouTube a dalších platformách.



Muskovi se nelíbilo, co viděl. Ale místo aby převzal odpovědnost a přiznal problém, snaží se nás zažalovat.



V pokusech tohoto samozvaného "absolutisty svobody slova" je velká ironie - umlčet upřímnou debatu a férovou, výzkumem podloženou kritiku právními hrozbami.



Tato epizoda poukázala na další, mimořádně závažný problém. Malá skupina firem působících v oblasti sociálních médií má obrovskou, nekontrolovanou a nezodpovědnou moc nad digitálním světem, který je nyní neoddělitelně propojen se světem reálným. Nejenže má Musk možnost provádět drastické a náhlé změny platformy bez ohledu na potenciálně katastrofální důsledky pro bezpečnost milionů uživatelů - má také absolutní moc omezovat otázky, které mu veřejnost, inzerenti a naši demokraticky zvolení zástupci mohou klást.



Toho si minulý týden všimli tři američtí zákonodárci na Kapitolu, kteří Muskovi napsali kritický dopis, v němž odsoudili "nepřátelský postoj" X k nezávislým výzkumným snahám a to, že se "jedinečným způsobem brání" snahám výzkumníků pohnat platformy sociálních médií k odpovědnosti. Poslanci Lori Trahanová, Adam B. Schiff a Sean Casten na něj rovněž naléhali, aby objasnil rozhodnutí společnosti X drasticky omezit přístup k datům pro tento druh výzkumu, a zopakovali tak žádost, která zůstala ze strany společnosti bez odpovědi od března 2023. Ve Velké Británii Lucy Powellová, stínová ministryně pro digitální záležitosti, kulturu, média a sport, poznamenala, že "zoufale potřebujeme zákon o bezpečnosti online, který zavede pravidla, aby mocné platformy nejednaly podle rozmaru jednoho člověka". Powellová a další mají v tomto hodnocení pravdu. Vedoucí představitelé technologických firem jednají beztrestně, protože neexistují žádná pravidla, která by je držela pod kontrolou. Dokud světové vlády nepřijmou legislativu postavenou na zásadách bezpečnosti při navrhování produktů, transparentnosti, odpovědnosti a zodpovědnosti, budeme nuceni žít s negativními důsledky selhání technologických firem - bez možnosti odvolání a demokratického dohledu.



Pokud dovolíme miliardářům, aby se šikanózním způsobem vyhnuli odpovědnosti, škody na naší demokracii budou zničující.



Moje organizace je odhodlána postavit se tomuto tyranovi ze Silicon Valley. Stojíme si za naším výzkumem založeným na faktech, za našimi požadavky na odpovědnost a za naším právem kritizovat nejbohatšího člověka na světě.





Tento boj je větší než CCDH - je to okamžik, kdy jde o čáru v písku. Pokud se necháme Muskem a společností X silou donutit k tou, abychom se vzdali, dá to zelenou všem ostatním gigantům sociálních médií, aby udělali totéž každému, kdo se odváží říkat pravdu moci.



Rovněž by to byl signál pro velké ropné společnosti, tabákové firmy a další, že zprávy nebo výzkumy týkající se podniků, které podle nich narušují jejich schopnost dosahovat zisku, mohou být napadeny soudní cestou. Bez transparentnosti a odpovědnosti miliardářů či korporací by byla naše demokracie vážně oslabena.



Dosavadní příliv podpory od našich kolegů z občanské společnosti i od občanů, kteří jsou stejně jako my přesvědčeni, že pokud dovolíme miliardářům, aby se šikanózně vyhýbali odpovědnosti, budou škody na naší demokracii zničující, nás pokořil a dodal nám odvahu. Tento boj není jen naším úkolem - musí to být společné úsilí všech, kteří věří, že se postaví mocným a vytvoří svobodný a bezpečný internet.





Podrobnosti v angličtině ZDE



