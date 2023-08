Ruská agrese na Ukrajině: Při nejnovějším útoku na ruské hlavní město byly u Moskvy sestřeleny dva bezpilotní letouny, tvrdí Rusko

9. 8. 2023

- Dva ukrajinské bojové drony mířící na Moskvu byly sestřeleny, uvedli ve středu ruští představitelé.

Russian media report another drone attack in Moscow region last night.



Allegedly, two drones were shot down by air defense and no one was injured - Russian authorities. pic.twitter.com/ae9SnI0I5O — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 9, 2023 Moskevský starosta Sergej Sobjanin na Telegramu uvedl: "Byl zaznamenán pokus dvou bojových dronů vletět do města. Oba byly sestřeleny protivzdušnou obranou."



Dodal, že na místě byly záchranné služby, ale neuvedl žádné oběti.



Uvedl, že jeden dron byl sestřelen v oblasti Domodědovo na jižním okraji města, zatímco druhý byl sestřelen v oblasti Minské magistrály, západně od hlavního města.



"Protivzdušná obrana zničila dva bezpilotní letouny," uvedlo ruské ministerstvo obrany a dodalo, že nebyly hlášeny žádné oběti ani škody.



- Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny se ve středu ráno přihlásil k sestřelení ruského vrtulníku.



- Místní úřady v Dněpropetrovské oblasti oznámily, že v noci byl při ruském úderu v oblasti Nikopole zabit 18letý chlapec a tři muži byli zraněni. Poškozen byl kostel a soukromé domy.

- Britské ministerstvo obrany vydalo každodenní zpravodajskou zprávu o válce, která se dnes zabývá ukrajinskými útoky v Černém moři. Píše se v něm o útocích na zásobovací lodě:



Ačkoli plují pod civilní vlajkou, ruské lodě MT Sig a MV Sparta IV jsou již dlouho smluvně vázány na přepravu pohonných hmot a vojenských zásob mezi Ruskem a Sýrií.



Od 28. února 2022 nemohou ruské vojenské lodě proplouvat Bosforem, takže ruské vojenské síly v Sýrii a Středomoří jsou silně závislé na lodích Sig, Sparta IV a několika dalších civilních plavidlech.



Útoky ukazují, že operace plavidel bez posádky na hladině (USV) jsou stále významnější součástí moderní námořní války a mohou být namířeny proti nejslabším článkům ruských námořních zásobovacích tras.



- "Zdá se, že ukrajinské síly provedly omezený nájezd přes řeku Dněpr a vylodily se na východním (levém) břehu Chersonské oblasti, ačkoli zůstává nejasné, zda ukrajinské jednotky vytvořily na východním břehu trvalou přítomnost," uvádí ve své nejnovější denní zprávě americký thinktank Institute for the Study of War (ISW).



ISW uvedl, že Ruskem dosazený správce oblasti Vladimir Saldo záměrně bagatelizuje zprávy o náletu, ale také upozornil, že chybí vizuální důkazy o významné přítomnosti ukrajinského personálu v oblasti.



- Podle obchodníka se zbraněmi, který je prodal, koupila jedna z velkých evropských zemí pro ukrajinskou armádu bojující proti Rusku desítky použitých tanků Leopard 1, které kdysi patřily Belgii.



Freddy Versluys, generální ředitel soukromé obranné společnosti OIP Land Systems, řekl, že prodal 49 tanků jiné evropské vládě, kterou nemohl jmenovat kvůli doložce o důvěrnosti. Dodal, že nemůže prozradit ani cenu. Versluys dodal, že může trvat až šest měsíců, než se dostanou na bojiště na Ukrajině.



Versluys již dříve koupil 50 tanků Leopard 1 za 37 000 eur za kus, které belgická vláda vyřadila z provozu v roce 2014 v rámci širšího trendu snižování výdajů na obranu mezi západními zeměmi.



Německý deník Handelsblatt v úterý večer informoval, že kupujícím je zbrojovka Rheinmetall, která plánuje většinu z nich připravit na vývoz na Ukrajinu. Společnost ani německé ministerstvo obrany se k tomu nevyjádřily.



Tanky Leopard německé výroby se začátkem tohoto roku staly středem veřejného sporu poté, co belgická ministryně obrany Ludivine Dedonderová uvedla, že zvažuje nákup těchto tanků, ale obvinila firmu, že se snaží na prodeji "obrovsky vydělat". Versluys tehdy popřel, že by ho belgická vláda oslovila.



Tento střet podtrhl obtížnou situaci, které čelí západní vlády snažící se sehnat zbraně pro Ukrajinu po více než roce intenzivního válčení - zbraně, které vyřadily jako zastaralé, jsou nyní velmi žádané a často je vlastní soukromé společnosti.





"To, že opouštějí naši společnost, dokazuje, že jsme žádali o spravedlivou tržní cenu a někdo si je rád vzal," uvedl Versluys v úterý v příspěvku na síti LinkedIn, který doprovodil obrázkem tanků vedle láhve ukrajinské vodky.

- Putin podepsal dekret, kterým pozastavil platnost ruských dohod o zamezení dvojího zdanění s tzv. nepřátelskými zeměmi.



- Dva muži byli zraněni a hospitalizováni po ruském ostřelování v Kozačské Lopani v Charkovské oblasti, uvedl gubernátor oblasti Oleh Synyehubov.





- Agentura Interfax uvedla, že tanker zasažený v Kerčském průlivu ukrajinskými drony má na poškozeném trupu přivařenou kovovou záplatu a je připraven k odtažení do loděnice.



Moskva zasáhla obytné budovy dvěma po sobě jdoucími střelami, přičemž ukrajinští představitelé uvedli, že první z nich měla za cíl přilákat na místo záchranáře a druhá je zranit nebo zabít.Při úderech v pondělí večer v centru města Pokrovsk zahynulo nejméně devět lidí, uvedl Zelenskyj, včetně jednoho záchranáře. Počet zraněných se vyšplhal na 82, většinou se jednalo o policisty, záchranáře a vojáky, kteří přispěchali na pomoc obyvatelům, uvedli ukrajinští představitelé.Záchranné týmy v úterý stále odstraňovaly trosky. Střely Iskander, které mají pokročilý naváděcí systém zvyšující jejich přesnost, dopadly během 40 minut po sobě, uvedl doněcký guvernér Pavlo Kyrylenko.Až do série útoků dronů v posledních měsících nebyla Moskva, hlavní město Ruska, během konfliktu cílem, uvádí agentura AFP.Dne 30. července ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že se "válka" blíží k Rusku, a zejména k jeho "symbolickým centrům a vojenským základnám".Kancelářský blok v hlavní obchodní čtvrti hlavního města byl nedávno během několika dní dvakrát zasažen troskami ze sestřeleného dronu. Ruské ministerstvo obrany ve čtvrtek uvedlo, že sestřelilo sedm dronů - rovněž poblíž Kalugy, která leží necelých 200 kilometrů jihozápadně od Moskvy."V důsledku komplexních opatření SBU odhalila a zablokovala nezákonné akce ruských hackerů, kteří se pokusili proniknout do ukrajinských vojenských sítí a organizovat sběr zpravodajských informací," uvedla SBU podle agentury Reuters.. Komentáře zveřejněné na prezidentových internetových stránkách přicházejí několik dní poté, co ukrajinské námořní drony naplněné výbušninami poškodily ruskou válečnou loď poblíž velkého ruského přístavu a zasáhly ruský tanker.Údaje o lodní dopravě ukázaly, že nejméně 30 lodí kotví v okolí zátoky Musura v Černém moři, která ústí do kanálu, jenž se dále po vodní cestě spojuje s Izmailem.Ministr zahraničních věcí James Cleverly řekl: "Dnešní přelomové sankce dále sníží ruský arzenál a uzavřou síť dodavatelských řetězců, které podporují Putinův obranný průmysl, jenž nyní strádá. Ti, kdo podporují ruskou vojenskou mašinérii, se nemají kam schovat.". "Už dlouho víme, že Rusko je agresorem, víme to my a ví to celý svět."