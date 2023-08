Jaká je role Ruska v nigerském puči?

11. 8. 2023

Po převratu v Nigeru se lidé ptají na možné vazby na Rusko. Sousední Mali a Burkina Faso se obrátily na Kreml poté, co přerušily vztahy s Francií. Stojí za nigerským pučem Moskva?, ptá se Kate Hairsine.

Na demonstracích na podporu nigerského převratu bylo vidět několik lidí mávajících ruskými vlajkami. "Ať žije Putin," skandovali demonstranti, stejně jako "Pryč s Francií", bývalou koloniální mocností Nigeru.

yto známky proruských nálad a široce uváděné obvinění ukrajinského představitele, že Rusko stojí za vojenským převratem v Nigeru, pomohly podnítit spekulace, že Rusko zorganizovalo převrat z 26. července.

Ale žádný důvěryhodný komentátor nepřišel s tvrzením, že Rusko je přímo zodpovědné za svržení Mohameda Bazouma, demokraticky zvoleného prezidenta Nigeru.

"Myslím, že to, co se stalo a co se nadále děje v Nigeru, nebylo podníceno Ruskem ani Wagnerem," řekl v úterý v rozhovoru pro BBC nejvyšší americký vyslanec Antony Blinken.

Ruská Wagnerova skupina má vazby na Afriku

Wagnerova skupina, nechvalně známá polovojenská skupina financovaná ruským státem, je hluboce zakořeněna v několika afrických státech, především ve Středoafrické republice, Súdánu, Mali a Libyi. Zatímco šéf wagnerovců Jevgenij Prigožin převrat v Nigeru uvítal, skupina se nepřihlásila k účasti.

"Opravdu není mnoho důkazů, že za převratem stálo Rusko," řekla DW washingtonská expertka na Wagnera Jelena Pokalova.

Místo toho se zdá, že spouštěčem převratu byly osobní ambice. Bazoum chtěl nahradit generála Abdourahamane Tchianiho, šéfa elitní prezidentské gardy. Po sesazení svého šéfa se však Tchiani prohlásil za hlavu nové vojenské junty.

Působí Wagnerova skupina v Nigeru?

Zatímco neexistuje žádný konkrétní důkaz, že Wagnerovi žoldáci jsou již v zemi, Pokalova uvedla, že věří, že Niger je "dostatečně důležitý" pro ruského prezidenta Vladimira Putina, aby Kreml podpořil vyslání bojovníků.

"Nemyslím si, že Prigožin bude mít problém shromáždit kolem 1 000 až 2 000 lidí," řekla.

"To je přesně ten druh vítězství, které Putin právě teď potřebuje, protože nedosahuje svých cílů na Ukrajině."

Stejně jako mnoho dalších analytiků Pokalova varovala, že pokud se Niger najme Wagnera, země bohatá na uran by mohla zažít větší nestabilitu, porušování lidských práv, autoritářství a potlačování demokratických protestů.

Pomohly ruské dezinformace spustit nigerský převrat?

Je dobře známo, že Rusko vede sofistikované digitální dezinformační kampaně v Africe, včetně Nigeru, klíčového západního spojence a sídla velkých amerických a francouzských základen – ačkoli od převratu vůdci junty zrušili dohody o vojenské spolupráci s Francií. Kampaně obvykle agitují proti Francii a Spojeným státům, obviňují je z kolonialismu a obhajují širší revoluci v Sahelu, pásu semiaridní země táhnoucím se napříč Afrikou těsně pod Saharou.

Podle Afrického centra pro strategická studia, instituce amerického ministerstva obrany, proruské kanály Telegram navrhly Niger jako budoucí cíl po převratu v Burkině Faso v roce 2022.

"Dezinformační sítě napojené na Wagnerovu skupinu se navíc dvakrát pokusily vyvolat zvěsti o převratu v Nigeru, a to i prostřednictvím toho, co se zdá být pečlivě zinscenovaným online schématem, které se shoduje s cestou prezidenta Bazouma do zahraničí v únoru 2023," uvádí zpráva z konce července.

Ale zatímco západní zpravodajské služby zkoumají, zda Rusko zahájilo cílené kampaně před převratem, "dosud nebyly nalezeny žádné důkazy," napsal španělský deník El País s odvoláním na zpravodajského důstojníka z evropské země.

Historie převratů v západní Africe

Od roku 2020 došlo v západní Africe k několika vojenským převratům: Dvakrát v Burkině Faso a Mali, jednou v Čadu a dalšímu v Guineji. Niger byl jedním z posledních prozápadních odpůrců v oblasti Sahelu.

"Existuje dlouhodobý předpoklad, že od restartu rusko-afrických vztahů jsme svědky převratů," řekl Ovigwe Eguegu, politický analytik poradenské společnosti Development Reimagined. "Ale [...] Zatímco existují důkazy o ruských dezinformačních kampaních nebo o ruských médiích rozdmýchávajících antikoloniální nálady, tyto antikoloniální nálady již existují."

Eguegu popsal vztahy mezi Nigerem a Ruskem jako "velmi volné", což je hodnocení, které zopakoval Daniel Eizenga z Afrického centra pro strategická studia, který je nazval "extrémně omezenými".

Vazby mezi oběma národy souvisejí především s bezpečností. V roce 2017 podepsaly vojenskou dohodu - jednu z desítek dohod Ruska s africkými zeměmi, která zahrnuje zlepšení spolupráce v boji proti terorismu. Niger v posledních letech čelil častým útokům povstaleckých skupin. Ale tato spolupráce se nerozvinula "žádným podstatným způsobem", řekl Eguegu, který se specializuje na rusko-africké vztahy.

Jak by se mohly vztahy mezi Ruskem a Nigerem vyvíjet po převratu?

Převrat však Rusku otevřel příležitost rozšířit své zájmy v Sahelu a potenciálně získat podporu ve Valném shromáždění OSN. Většina členských států OSN opakovaně odsoudila Moskvu za její válku proti Ukrajině.

Niger podpořil tři rezoluce OSN odsuzující ruskou invazi, zatímco Mali, Guinea a Burkina Faso se zdržely hlasování nebo nebyly přítomny. Zapojení Nigeru do sféry ruských zájmů by to mohlo změnit.

Prodej zbraní do Nigeru je dalším způsobem, jak by Rusko mohlo tyto vztahy upevnit.

"Zároveň by tyto zbraně umožnily nigerské juntě zdvojnásobit své úsilí v boji proti terorismu a také by jim mohly pomoci upevnit jejich pozici jako nového režimu," řekl Eguegu DW.

Rusko by také mohlo pomoci s takzvanou režimní bezpečností. Niger, jedna z nejchudších zemí světa, by za Wagnerovy služby zaplatil velké peníze, případně by poplatky uhradil přírodními zdroji, jako je Středoafrická republika a Mali.

Zdroj v angličtině: ZDE

