Tragikomedie v Británii: Nález legionelly donutil žadatele o azyl opustit bárku Bibby Stockholm několik dní po příjezdu

11. 8. 2023

Bakterie, která může způsobit vážnou plicní infekci legionářskou nemoc, byla nalezena ve vodě v "ubytovací bárce" v Dorsetu



Bylo potvrzeno, že všichni žadatelé o azyl, ubytovaní na palubě kontroverzní bárky, byli odtamtud nyní odvezenikvůli potenciálně smrtící bakterii v jejím vodním systému.



Zdroje z ministerstva vnitra uvedly, že na lodi Bibby Stockholm, která má 222 ložnic a kterou si ministerstvo vnitra pronajalo v rámci imigrační dohody za 1,6 miliardy liber, byla zjištěna legionella.

První žadatelé o azyl se nalodili v pondělí a v pátek jich bylo na palubě lodi, která kotví v přístavu Portland v Dorsetu, 39.





Lidé mohou dostat plicní infekce, jako je legionářská nemoc nebo pontská horečka, pokud vdechnou malé kapičky vody ve vzduchu, které obsahují bakterie.

Mluvčí skupiny Stand Up To Racism Dorset uvedl, že do přístavu míří aktivisté, aby protestovali proti zacházení ministerstva vnitra s žadateli o azyl.









Podrobnosti v angličtině ZDE

Mluvčí ministerstva vnitra uvedl, že vzorky životního prostředí z vodovodního systému na lodi Bibby Stockholm prokázaly množství bakterií legionella, které vyžaduje další zkoumání."Jako preventivní opatření bylo všech 39 žadatelů o azyl, kteří tento týden dorazili na plavidlo, odvezeno, zatímco probíhá další vyhodnocování. U žádné osoby na palubě se neprojevily příznaky legionářské [nemoci] a žadatelům o azyl jsou poskytovány příslušné rady a podpora."Uvedli, že vzorky se týkaly pouze vodního systému na bárce a pro Portland "neexistuje žádná přímá indikace rizika".Ministerstvo vnitra spolupracovalo s britskou Agenturou pro zdravotní bezpečnost, týmem pro ochranu životního prostředí dorsetské radnice a Dorset NHS .Několik lidí minulý týden odmítlo vstoupit na palubu tohoto plavidla, načež jim britské ministerstvo vnitra pohrozilo, že pokud tak neučiní, hrozí jim odebrání státní podpory.Ve středu Robert Jenrick označil bárku za "naprosto slušné ubytování", a to navzdory dřívějším varováním odborového svazu hasičů, že plavidlo je "smrtící pastí".Mluvčí charitativní organizace Freedom From Torture (Svoboda od mučení) uvedl: "Přítomnost životu nebezpečných bakterií na palubě lodi Bibby Stockholm je jen dalším šokujícím odhalením, které jsme viděli v posledních několika týdnech. Brutální politika této vlády a záměrné zanedbávání azylového systému je nejen kruté, ale i nebezpečné."Tato vláda musí naléhavě přestat nutit uprchlíky do nebezpečného a nedůstojného ubytování a místo toho zaměřit své úsilí na obnovu soucitného a účinného systému, který chrání lidi, kteří uprchli před mučením a pronásledováním."