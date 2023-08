Důstojnost rutiny. Ruský militarismus vyžaduje, aby se lidé zbavili lásky k životu

11. 8. 2023

čas čtení 9 minut

Propaganda nám vnucuje, že hlavní věcí je bojovat. Ne-li na frontě, pak tedy posílit moc země. Každodenní život s každodenními problémy je prý malicherný a žalostný. Ale je to tato rutina, která tvoří základ života, jeho chápání a tvorby. Takže mocní se snaží, abychom ztratili lásku k životu samotnému - nejprve k našemu vlastnímu a pak k životu jiných, říká filozof Michail Němcev. Propaganda nám vnucuje, že hlavní věcí je bojovat. Ne-li na frontě, pak tedy posílit moc země. Každodenní život s každodenními problémy je prý malicherný a žalostný. Ale je to tato rutina, která tvoří základ života, jeho chápání a tvorby. Takže mocní se snaží, abychom ztratili lásku k životu samotnému - nejprve k našemu vlastnímu a pak k životu jiných,

V určitém věku člověk obvykle chápe několik důležitých věcí o svém životě. Získání tohoto porozumění se v každodenním životě pravděpodobně nazývá "dospělost". Koneckonců, není to podle dat v dokumentech, aby se to určilo! Toto zjištění může být bolestivé. Ale lidé platí tak vysokou cenu za příležitost vidět a pochopit toto důležité.

Toto je někdy označováno jako "život takový, jaký je". Prostě život. Ukazuje se, že se skládá z opakujících se akcí, stejně jako u mnoha lidí kolem. Pro většinu dospělých, s výjimkou těch, kteří od něj specificky utíkají, je rozsah každodenních aktivit poměrně omezený. A že nic jiného "zvláštního" není a ani nebude. A že je to prostě dobře.

Ukazuje se, že není tak důležité, kdo a kde pracuje, co dělá ve svém volném čase, jaké povinnosti plní vůči blízkým. Dokonce i s kým spí a s kým žije. Nakonec je to všechno zanedbatelné. Navíc (nebo ještě hůř?) je všechno náhodné: Všechna ta "co" a "s kým" mohou být jiná. Ale z těchto "co" a "s kým", které nakonec tvořily materiál našeho života, musíme stavět a navrhovat.

A tato konstrukce se odehrává prostřednictvím množství monotónních, opakujících se případů. Jejich prolínání se nazývá rutina. Objevování takové rutiny může být frustrující. Často se to děje tam, v tomto životním přechodu do "dospělosti", protože někdo si je jistý, že tento život není dán takto, ale něčím mnohem větším. A některým skromný soubor těchto případů, ať už je jakýkoliv, nestačí.

Ale šťastní jsou ti, kteří se mohou vrátit do svého domova - a ten je na místě a není zničen bombou -, kteří nejsou ve vězení a nejsou v mučírnách, kteří nejsou hnáni do nesmyslné války, aby zmrzli, zabili a byli zabiti. Zkrátka ti, kteří mají tuto "rutinu". Kdo není nucen přežít. Kdo může alespoň tiše sedět a aniž by se díval na hodiny, prostě se v duchu dívat na celou tuto sadu, která z ní, z něho, udělal jejich jediný život.

Práce na životě

Z tohoto pohledu se ukazuje, že v tomto opakování, obyčejnosti, viditelnosti každodenního života, tvořeném malichernou rutinou každodenního života, je právě jeho důstojnost: Můžete udělat to hlavní, aniž byste byli rozptylováni přežitím nebo dobrodružstvím. Hlavní věcí je pochopení sebe a druhých, zlepšení sebe a světa, příprava na smrt, která přijde ke každému a kterou by bylo dobré potkat důstojně. Jedná se o banální cíle, které jsou tak složité, že je na každý den dost práce.

Je to jako cvičení japonských bojových umění: Skládají se z relativně malého počtu pohybů, začátečníci se je budou muset naučit a pak je opakovat celý život při tréninku. Znovu a znovu, tisíckrát. Pomalu se v průběhu let zlepšují. Takže začátečník a mistr v tréninku provádějí stejnou techniku, ale různými způsoby.

Nebo jak se stejná slova vyslovují v liturgii, zapsaná v přísném pořadí před více než tisíci lety. To však nečiní liturgii nudnou a předvídatelnou pro ty, kdo jsou vážně ponořeni do církevního života. To umožňuje ponořit se do stejné věci, dělat stejnou věc, ale kousek po kousku trochu lépe.

Tak je to s veškerým životem: Je důležité neustále dělat svůj život, tkát plátno každodenního života ze stejného materiálu péče jako všichni ostatní, ale zároveň zcela a jen vlastní.

Pokud se podíváte na rutinu tímto způsobem, to znamená na každodenní život "dospělého" života, pak ať už je to cokoli, je to hlavní materiál, se kterým můžete a měli byste pracovat. Nikdo nepotřebuje žádné otřesy, zejména války. Každý již čelí poměrně složitým úkolům a není dostatek života k jejich řešení.

Pro ty, kteří jsou nemocní bolestivými nemocemi, je to obtížnější. Kdo je oddělen, tím hůře. Je možné pochopit tuto bolest a těžkosti, protože všichni lidé jsou si rovni tváří v tvář této jediné potřebě: Vyrovnat se s vlastním životem. Proto je mír absolutním dobrem. Je jen jeden svět, je v něm tolik práce.

Je možné vypadnout z lásky k životu

Ve válčícím Rusku propaganda lidi systematicky přesvědčuje, že na ničem z toho nezáleží. Že celá rutina každodenního života, tento pomalý, nepostřehnutelný proces chápání a vytváření vlastního života, si zaslouží jen zanedbávání, a je důležité bojovat, to znamená pracovat pro válku, jít do války, a tak dále.

Už to není válka kvůli vítězství. Nyní, v druhé polovině roku 2023, nikdo o vítězství nahlas nemluví, s výjimkou speciálně jmenovaných lidí a několika veřejně známých šílenců. To znamená, že válka nalézá svůj účel sama v sobě. Bojovat, bojovat? Dokud jsou v zemi tací, kteří jsou na to připraveni, tato situace vrcholnému vedení docela vyhovuje. Aby však válka mohla pokračovat, je nutné, aby si dostatečně velká masa lidí zvykla zacházet se životem jako s něčím druhotným. Nejprve se svým - a pak s životem někoho jiného!

V předválečných dobách se taková propaganda očividně připravovala na válku - a někdo ji dokonce vnímal s nadšením. A když Rusko zaútočilo na Ukrajinu, bylo již dost lidí vycvičených v takovém sebezapomnění a připravených stát se palivem nové války.

To znamená, že ruský militarismus vyžaduje, aby se obyvatelé země odnaučili nejdůležitější věci. Nějak vypadnete z lásky k životu. Možná nejde o to milovat smrt (a propaganda během této války otevřeně oslavuje smrt, čistou destrukci) - ale přestat milovat život.

Jak je to možné? Mnoho lidí má některé jednoduché, zřejmé odpovědi, jako je skutečnost, že Rusové mají takové vědomí, že si nejsou vědomi existence morálního zákona, snadno podléhají výzvám k zabíjení a tak chamtivě volání po zlu, místo aby si zařídili vlastní život. Obecně platí, že je to takový zvláštní lid, morálně padlý... Rusko však není první zemí na světě, kde je mnoho lidí připraveno vzdát se svých vlastních životů a na příkaz jít někam, aby vzali životy jiným. Pokud jsou tito lidé považováni za zástupce nějakého zvláštního plemene "padlých", příliš mnoho jich bude muset být vymazáno z řad lidstva. Existuje příliš mnoho dokumentárních a uměleckých příkladů toho, jak k takovému odmítnutí sebe sama dochází. K porovnání stačí jen trocha sociální představivosti.

Mám samozřejmě na mysli ty, kteří se účastní agresivní války, a zejména ty, kteří ji schvalují. Ti, kteří jsou zapojeni do války, v tom mohou vidět nějaký druh sebepotvrzení. Nadšení "gaučových militaristů" je čirým uctíváním smrti.

Je úžasné, že každý člověk může být naučen zapomenout na svůj život podle řádu. To znamená, že jeho vlastní život pro něj přestává být tajemstvím, tajemstvím, které je třeba objevit, úkolem, který je třeba vyřešit. Ale to neznamená, že se vracejí do svého dětství nebo jsou hloupí; znamená to něco jiného. Co přesně a jak se lidé vracejí do svého života, a tedy do světa - tyto otázky se stávají nejdůležitějšími. A je třeba se vrátit.

Ale jak? Války končí, co pak? Dále, pro mnohé je vyhlídkou únava, zášť (po celá léta), hanba, stud, vztek - a konečně návrat k jejich jedinému životu se svou soběstačnou rutinou, s amatérskými výkony. Budete se muset naučit, jak chránit tento život před různými uctívači smrti. Od toho je politika: Je to odpor vůči vrahům.

Zdroj v ruštině: ZDE

0