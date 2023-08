Globální oteplování pravděpodobně zasáhne světové zásoby potravin před dosažením 1,5 °C, varuje expert OSN

12. 8. 2023

Nedostatek vody ohrožuje zemědělství rychleji, než se očekávalo, varuje předseda konference Cop15 o dezertifikaci.



Předseda konference OSN o dezertifikaci varoval, že svět bude pravděpodobně čelit zásadnímu narušení dodávek potravin mnohem dříve, než dojde k nárůstu teplot o cílovou hodnotu 1,5 °C. Dopady klimatické krize v kombinaci s nedostatkem vody a špatnými zemědělskými postupy ohrožují globální zemědělství.



Alain-Richard Donwahi, bývalý ministr obrany Pobřeží slonoviny, který vedl loňský summit OSN Cop15 o dezertifikaci, uvedl, že účinky sucha se projevují rychleji, než se očekávalo.



"Změna klimatu je pandemie, se kterou musíme rychle bojovat. Podívejte se, jak rychle degradace klimatu postupuje - myslím, že ještě rychleji, než jsme předpovídali," řekl. "Všichni se upnuli na 1,5C [nad předindustriální úroveň], a to je velmi důležitý cíl. Ale ve skutečnosti by se některé velmi špatné věci, pokud jde o degradaci půdy, nedostatek vody a rozšiřování pouští, mohly stát mnohem dříve než 1,5C."





Donwahi uvedl, že problémy spojené s rostoucími teplotami, vlnami veder a intenzivnějšími suchy a povodněmi ohrožují potravinovou bezpečnost v mnoha regionech.

"Nejde jen o chudé země, všichni jsou na jedné lodi [v otázce potravinové bezpečnosti]. Klimatické změny, sucha, bouře, záplavy neznají hranice, nepotřebují víza, aby se dostaly do země."

Vyzval Afričany, aby se těchto příležitostí chopili. "Pokud si Afričané uvědomí, že Afrika je řešením, budou se chovat jinak - přijdou s pozitivnějším přístupem, že bojujete za to, abyste společně našli řešení. Tak bychom měli uvažovat - nechcete být vždy tím, kdo čeká na pomoc, na almužnu, kdo čeká s čepicí v ruce."







Špatné zemědělské postupy podle něj nepomáhají. "Degradace půdy přichází se špatnými návyky a způsob, jakým děláme zemědělství, povede k degradaci půdy. Když je postižena půda, ovlivní to i výnosy," řekl.Donwahi vyzval investory ze soukromého sektoru, aby se zapojili a využili příležitostí k dosažení zisku. "Soukromý sektor má zájem na zemědělství a na lepším využití půdy. Mluvíme o [zlepšení] výnosů. Hovoříme o agrolesnictví, což je další způsob, jak může soukromý sektor získat návratnost investic," řekl. "Musíme být inovativní, hledat nové nástroje financování."Vlády celého světa podepsaly v roce 1992 smlouvu, v níž se zavázaly bojovat proti rozšiřování pouští, spolu s Rámcovou úmluvou OSN o změně klimatu, která je mateřskou smlouvou Pařížské klimatické dohody z roku 2015, a Úmluvou OSN o biologické rozmanitosti, jejímž cílem je chránit početnost druhů.Smlouva o dezertifikaci si však získává nejméně pozornosti a loňský Cop15 o dezertifikaci zůstal ve srovnání s Cop27 o klimatu a Cop15 o biodiverzitě z prosince loňského roku téměř bez povšimnutí. Cop o dezertifikaci se koná méně často než klimatické summity: příští konference o dezertifikaci se bude konat v Rijádu v prosinci 2024, zatímco příští klimatický summit Cop28 se bude konat koncem listopadu v Dubaji.Donwahi uvedl, že svět si nemůže dovolit ignorovat rozšiřování pouští. "Všechny problémy musíme řešit společně. Dezertifikace a sucho vedou ke změně klimatu, vedou ke ztrátě biologické rozmanitosti. A když máte změnu klimatu, máte sucha, záplavy, bouře.Bohaté země by měly hledat řešení klimatické krize v Africe, dodal. Afrika disponuje mnoha přírodními zdroji - od nerostných surovin potřebných pro technologie obnovitelné energie až po lesy, slunce a rozsáhlé zásoby podzemní vody - potřebnými ke snížení emisí skleníkových plynů, zlepšení potravinové bezpečnosti a zachování biologické rozmanitosti."Afrika je kontinentem řešení. Je to kontinent, kde máte nejvíce přírodních zdrojů. Lidé, kteří mají finance, by měli pomáhat lidem, kteří mají přírodní zdroje. Je to situace výhodná pro obě strany, situace partnerství," řekl.