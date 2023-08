Studie: více než polovina druhů na Zemi žije v půdě

10. 8. 2023

Podle aktuální studie je půda druhově nejbohatším biotopem na Zemi: žije v ní více než polovina všech druhů. O půdě se vědělo, že je bohatým zdrojem života, ale tento nový údaj je dvojnásobný oproti odhadu vědců z roku 2006, kdy se domnívali, že na půdě je založeno 25% života. Práce publikovaná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences zjistila, že půda je domovem 90% hub, 85% rostlin a více než 50% bakterií. Savci jsou se svými 3% skupinou nejméně spojenou s půdou, informuje list Guardian.

"Půda je pravděpodobně domovem 59% života, včetně mikrobů a savců, což z ní činí jediné biologicky nejrozmanitější prostředí na Zemi," píší vědci v článku, který je přehledem dosavadní literatury. Skutečné číslo by mohlo být ještě vyšší, protože půda není dostatečně prozkoumána, říkají výzkumníci.

Před touto studií vědci nevěděli, co je druhově nejbohatší stanoviště, říká vedoucí výzkumník, ekolog ze švýcarského Federálního výzkumného ústavu pro výzkum lesa, sněhu a krajiny Mark Anthony. "V mém výzkumném okruhu mnozí tušili, že by to měla být půda, ale neexistovaly pro to žádné důkazy."

Anthony dodává: "Organismy v půdě hrají převažující roli v rovnováze naší planety. Jejich biodiverzita je důležitá, protože život v půdě ovlivňuje zpětnou vazbu klimatických změn, globální potravinovou bezpečnost, a dokonce i lidské zdraví."

Půda je svrchní vrstva zemské kůry a skládá se ze směsi vody, plynů, minerálů a organických látek. Vypěstuje se v ní 95% potravin na planetě, přesto ale byla historicky vynechána z širších debat o ochraně přírody, protože o ní víme jen velmi málo.

Vědci použili hrubý odhad, že celkem existuje asi 100 miliard druhů. Pomocí teoretických odhadů a analýzy dat pak zjistili, jaká část těchto druhů se v půdě nachází. Druh definovali jako organismus žijící v půdě, pokud v ní, na ní nebo v ní dokončil část svého životního cyklu. Mezi další stanoviště, která zkoumali, patří mořské prostředí, sladké vody, dno oceánů, vzduch, zastavěné prostředí a hostitelské organismy, jako je člověk.



U odhadu je velké rozpětí chyb, které činí 15% - průměrná předpověď by tedy teoreticky mohla činit 44% nebo až 74%. U některých skupin byl rozsah velký - u bakterií se odhady pohybovaly mezi 22% a 89% žijících v půdě.

"Nejvíce mě překvapila náročnost tohoto úkolu a to, jak velké jsou rozdíly v našich odhadech u mnoha velkých skupin, zejména u bakterií a virů, dvou nejrozmanitějších forem života na Zemi,“ prohlásil Anthony.."

Podle studie Global Land Outlook, kterou podpořila OSN, je třetina půdy na planetě silně znehodnocena a jen v důsledku intenzivního zemědělství se každoročně ztrácí 24 miliard tun úrodné půdy. Půdu poškozuje také znečištění, odlesňování a globální oteplování. Podle vědců pomůže ke zvýšení biodiverzity půdy přijetí méně intenzivních zemědělských postupů, větší regulace nepůvodních invazních druhů a zvýšení ochrany stanovišť.

Celý text v angličtině ZDE

