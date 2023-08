Když mají čeští politikové problém, hnědnou

Česku jsou podobné záchranné manévry evergreen, zažili jsme to nespočetněkrát od komunální po celostátní úrovně v podstatě u všech stran, je to jako by politici měli zakódovaný nepodmíněný reflex, který jim říká "když klesají preference, zhnědni!". Bohužel, od té doby, co se vrátila do Parlamentu "autentická" krajní pravice, funguje tenhle recept o poznání hůře. Docela by mě zajímalo, kdy to současné generaci politiků doteče.