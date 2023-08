Twitter dostal pokutu 350 000 dolarů za to, že nepředal Trumpova data

10. 8. 2023

Společnost Twitter byla nucena předat záznamy z účtu bývalého prezidenta Donalda Trumpa mimořádnému soudci vyšetřujícímu události vedoucí k útoku na Kapitol z 6. ledna 2021 a zaplatit sankce za to, že tak neučinila rychleji, jak bylo zveřejněno v rozhodnutí odvolacího soudu ve středu. Společnost Twitter byla nucena předat záznamy z účtu bývalého prezidenta Donalda Trumpa mimořádnému soudci vyšetřujícímu události vedoucí k útoku na Kapitol z 6. ledna 2021 a zaplatit sankce za to, že tak neučinila rychleji, jak bylo zveřejněno v rozhodnutí odvolacího soudu ve středu.





Soudkyně soudu nižší instance Beryl A. Howellová v březnu rozhodla, že Twitter, nyní přejmenovaný na X, musí vyhovět zapečetěnému příkazu k prohlídce vydanému mimořádným soudcem a zaplatit 350 000 dolarů za to, že o tři dny zmeškal soudem nařízenou lhůtu. Z podání rovněž vyplývá, že Howellová shledala důvod domnívat se, že pokud by byl tento příkaz zveřejněn, mohl by se Trump dopustit obstrukčního jednání nebo by mohl uprchnout před trestním stíháním.



Technologičtí giganti musí předat svá data, když je o to požádají federální vyšetřovatelé. Tady je důvod.



Twitter se proti tomuto rozhodnutí odvolal k americkému odvolacímu soudu pro okres Columbia, který v červenci rozhodnutí Howellové potvrdil. Nyní, když byl Trump obviněn ze čtyř trestných činů souvisejících s jeho pokusy o zvrácení výsledků voleb v roce 2020, bylo rozhodnutí odvolacího soudu odtajněno.



Advokáti Twitteru proti příkazu vydat Trumpvoa data nic nenamítali, ale tvrdili, že příkaz k mlčení, který společnosti brání upozornit Trumpa na tento příkaz, porušuje první dodatek americké ústavy. Společnost tvrdila, že by neměla záznamy předávat, dokud nebude tato otázka vyřešena. Howellová se postavil na stranu vlády a 7. února shledala Twitter v pohrdání soudem za nedodržení příkazu k vydání dat. Dala společnosti Twitter čas do 17:00, aby data vydala, a uložila sankce ve výši 50 000 USD zaden, které se zdvojnásobí za každý další den, kdy společnost Twitter nesplní povinnost. Twitter záznamy vydal o tři dny později.



Následující měsíc Howellová potvrdila příkaz k nezveřejnění a uložila společnosti Twitter sankci za pohrdání soudem ve výši 350 000 USD. Konstatovala, že existují "rozumné důvody domnívat se", že by zpřístupnění příkazu Trumpovi "vážně ohrozilo probíhající vyšetřování" tím, že by mu poskytlo "příležitost zničit důkazy, změnit vzorce chování [nebo] informovat relevantní osoby", uvádí se v odvolacím rozhodnutí. Howellová rovněž shledala, že by bývalý prezident mohl "uprchnout před trestním stíháním", ačkoli tým mimořádného soudce později uvedl, že tento argument neměl v úmyslu předložit a nebyl zahrnut do její závěrečné analýzy.



Trumpovi byl dva dny po útoku z 6. ledna zakázán přístup na Twitter. Před zákazem využíval Trump Twitter ke shromáždění příznivců ve Washingtonu a k útokům na Pence za to, že nepomohl udržet Joea Bidena mimo Bílý dům.



Panel tří odvolacích soudců shledal, že práva Twitteru podle prvního dodatku nebyla porušena, protože "příkaz k nezveřejňování informací byl úzce přizpůsobeným prostředkem k dosažení naléhavých vládních zájmů" - ochrany integrity vyšetřování velké poroty. Porota odvolacího soudu - dva Bidenovi jmenovaní a jeden jmenovaný prezidentem Barackem Obamou - shledala, že bylo v pravomoci Howellové odmítnout odložit výkon příkazu k prohlídce, zatímco zvažovala argumenty Twitteru proti příkazu k mlčení.



Odvolací soud rovněž potvrdil Howellovou sankci ve výši 350 000 USD s tím, že je přiměřená "vzhledem k ocenění Twitteru na 40 miliard USD a k cíli soudu donutit Twitter k dodržování předpisů".





Advokáti ani mluvčí společnosti X na žádost o komentář okamžitě nereagovali.







Podrobnosti v angličtině ZDE

