Kreml vidí hrozbu diplomatické izolace

11. 8. 2023

Mezinárodní konference uskutečněná minulý týden v Saúdské Arábii, kde více než 40 zemí bez Ruska diskutovalo o mírovém urovnání na Ukrajině, představuje hrozbu pro Kreml, řekli čtyři ruští představitelé spojení s diplomaty listu The Moscow Times. Mezinárodní konference uskutečněná minulý týden v Saúdské Arábii, kde více než 40 zemí bez Ruska diskutovalo o mírovém urovnání na Ukrajině, představuje hrozbu pro Kreml, řekli čtyři ruští představitelé spojení s diplomaty listu The Moscow Times.

Ačkoli schůzka v Džiddě skončila bez konkrétních rozhodnutí a společného prohlášení, ukázala, že Ukrajina se snaží najít novou taktiku - zapojit země globálního jihu do dialogu a zároveň diplomaticky izolovat Rusko, řekl současný ruský diplomat The Moscow Times.

Globální Jih jako celek podporuje tezi o územní celistvosti a nezávislosti Ukrajiny. "Úkolem Kyjiva je učinit z těchto zemí, když ne spojence, tak partnery. A pak, pokud bude dosaženo obecného konsenzu, Ukrajina se ho pokusí prohloubit a nastolit citlivější otázky, aby takový konsenzus vytvořila. To je přesně to, co se nyní děje," říká partner The Moscow Times.

Zástupci všech ruských partnerů ve skupině BRICS přijeli na konferenci do Saúdské Arábie. A dokonce i Čína vyslala zvláštního vyslance Si Ťin-pchinga pro Ukrajinu, Li Chueje. Na jednáních na úrovni poradců pro národní bezpečnost se diskutovalo o "mírové formuli" Volodymyra Zelenského, mimo jiné včetně úplného stažení ruských vojsk z Ukrajiny.

"Budeme muset hledat nějaké odpovědi na novou ukrajinskou taktiku," řekl The Moscow Times zdroj blízký Kremlu.

"Protože bez ohledu na to, že říkáme, že světová většina je s námi, nikdo neuznal anexi nejen Záporožské a Chersonské oblasti, ale dokonce i Krymu. V tomto ohledu bude nyní samozřejmě Kyjiv hrát tak, aby Moskvu maximálně izoloval," vysvětluje.

Rusko nebylo pozváno na schůzku v Džiddě, stejně jako na předchozí rozhovory v podobném formátu v Kodani. Před začátkem summitu ruští představitelé uvedli, že Moskva bude pozorně sledovat průběh schůzky a doufat, že země BRICS budou informovány o jeho výsledcích. Maria Zacharovová, ředitelka informačního a tiskového oddělení ruského ministerstva zahraničí, po rozhovorech uvedla, že bez ruských diplomatů jednání "nemají žádnou přidanou hodnotu". "To, že tam nejsme, je pro nás přirozeně nepříjemné. A skutečnost, že šeptají bez nás," neochotně přiznal bývalý vysoký diplomat v rozhovoru pro The Moscow Times. Na rozdíl od iniciativy Kyjeva by bylo užitečné, aby Moskva svolala vlastní summit o způsobech urovnání. Problémem však je, že vedení země ještě není připraveno dělat ani ty nejmenší kompromisy, řekl další zdroj The Moscow Times na ministerstvu zahraničí.

"Rusko je mimo jednání ne proto, že by nebylo na summitu zastoupeno, ale proto, že není připraveno ke kompromisu a ústupku," vysvětluje. Ale totéž platí pro Ukrajinu, pokračuje diplomat: "Zelenského recept je ve skutečnosti kapitulace Ruska, což je nepřijatelné. Pokud hledáme kompromis, musí existovat flexibilita na obou stranách."

Boris Bondarev, bývalý zaměstnanec ruské mise při OSN v Ženevě, který krátce po invazi na Ukrajinu rezignoval na funkci na ministerstvu zahraničí, věří, že jak osud budoucích jednání, tak výsledek války budou nakonec určeny na bojišti. Dokud jedna z válčících stran neztratí příležitost vést nepřátelské akce, žádné mírové rozhovory se prostě nebudou moci uskutečnit, protože strany konfliktu nebudou mít žádný zájem, řekl Bondarev The Moscow Times.

